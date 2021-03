Danmark är den nordiska EM-outsidern, inte Sverige

Två förluster mot Belgien. Annars har Danmark inte förlorat över 90 minuter sedan oktober 2016 och är ett nordiskt landslag som närmar sig EM med gott hopp att gå långt.

Sveriges träningsmatch mot Estland onsdag kväll – tidig avspark 17:45 – är en sista möjlighet för spelare på gränsen till EM-truppen att visa att de ska med på mästerskapet. Även Marcus Berg vill säkert visa att han ska starta i EM. Efter slutsignalen väntar sju veckor av funderande och oro över skador för förbundskapten Janne Andersson.

Totalt ska Andersson presentera 23 man när han namnger truppen den 18 maj. Om nu inte Uefa lyssnar på en del förbundskaptener som vill se möjligheten att utöka truppen till 25 eller 26 spelare med tanke på coronasäsongens spelschema? Något som slitit hårt på spelarna. Vilket gör att extra spelare hade varit klokt.

Efter att Zlatan Ibrahimovic gjort comeback i landslaget blev det en viss rundgång av snack om svenskt EM-guld. Min bild är att det kom från någon av Aftonbladets krönikörer och plockades upp på en presskonferens av Janne Andersson. Även Zlatan talade om EM-guld på sin presskonferens och självklart ska man ha höga måk.

Men det är givet att en ytterligare högklassig spelare inte gör Sverige till en het guldkandidat. Det finns många andra och hetare: Belgien, Frankrike, Spanien, Tyskland, Italien och England. När jag skrev att Zlatans comeback gör Sverige till ett av mästerskapets hetaste lag handlade det mer om det mediala intresset. Att en 39-årig global storstjärna gör comeback och presterar är givetvis något som alla vill skildra.

Sverige har en svår lottning i Spanien och Polen med Slovakien som tredjelag. Även om spanjorerna darrat en aning i VM-kvalet är man skyhöga favoriter i ett hemmamöte med Sverige. I juni 2019 fick det svenska landslaget en rejäl lektion i att spela fotboll i Madrid. Slovakien ska man däremot besegra om man har ambitionen att ta sig ur gruppen.

Polen går naturligtvis också att rubba och det landslaget påminner om det svenska med en storstjärna i Robert Lewandowski som är snäppet vassare än Ibrahimovic. Å andra sidan är det svenska laget bättre om man ser till nivån på spelarna och det polska landslaget bytte nyligen förbundskapten vilket inte är ett plus.

Det rimliga är att Sverige blir tvåa i gruppen. Då väntar grupptvåan av England, Kroatien och Skottland och det kan gå men blir inte lätt. En grupptrea som går vidare i Sveriges grupp får antingen möta vinnaren i Belgiens grupp eller vinnaren av gruppen med Nederländerna, Ukraina och Österrike. Det senare är ju överkomligt, det förstnämnda en mardröm.

Sverige har inlett VM-kvalet med två segrar men mot lågt rankat motstånd, men det är rimligt att tro att landslaget blir bättre på några träningsveckor i Båstad och Stockholm plus två matcher. Där spelarna kan blir bättre på att hitta varandra och sätta grunderna i spelet. Så det är klart att det finns ett svenskt EM-hopp, men låt oss inte fara i väg för långt.

Sedan VM i Italien 1990 har Sverige deltagit i fem VM och sex EM. Under de mästerskapen har man klarat sig ur gruppen sex gånger och på sex mästerskap har landslaget vunnit totalt fyra matcher efter gruppspelet. Tre av segrarna var under VM i USA och en kom efter förlängning och en var bronsmatchen. Den enda segern är 1-0 mot Schweiz under VM i Ryssland 2018.

Inte bara Sverige spelar match i kväll, det gör även Danmark. Man möter Österrike borta i VM-kvalet och det är det danska landslagets största rival om att nå VM i Qatar. En tidig seriefinal i Wien och trycket är på hemmalaget. Danmark har varit så bra på senare år att man gick in i den första seedningsgruppen och fick en så lätt lottning.

När Sverige bytte ut Erik Hamrén efter EM 2016 så hade Danmark redan agerat efter att just svenska landslaget stoppade det danska i EM-playoff. Morten Olsen fick sluta och in kom Åge Hareide. Även om starten på VM-kvalet var knackig och det blev två förluster i oktober 2016 (mot Polen och Montenegro) så hittade laget rätt efterhand.

Faktum är att Danmark sedan de förlusterna i oktober 2016 och fram till höstens Nations League-premiär mot Belgien inte förlorat en match över 90 minuter. Under VM i Ryssland stöp man efter straffläggning mot blivande finalisten Kroatien efter att ha kryssat mot blivande världsmästarna Frankrike i gruppspelet.

Man följde upp VM med att vinna Nations League hösten 2018 och släppte bara in ett mål mot Irland och Wales . I EM-kvalet blev man tvåa bakom Schweiz men tog samtidigt fyra poäng av laget. Trots framgångarna bytte det danska förbundet DBU ut Hareide mot Kasper Hjulmand som fick en tuff start med förlust hemma mot världsettan Belgien i Nations League…

Ja, det var så det beskrevs i danska medier när man förlorade den första matchen över 90 minuter på närmare fyra år. Det blev 2-0 till Belgien efter ett sent avgörande mål och krisrubrikerna hängde även ihop med att landslaget lockade ovanligt få tittare. Något som egentligen hängde ihop med att det sändande bolaget Discovery då blockades från en stor plattform.

Visst, det blev en 4-2 förlust även borta mot Belgien men Danmark kryssade mot England på hemmaplan och vann på Wembley. Det pågående VM-kvalet har man inlett starkt med seger borta mot Israel med 2-0 och sedan 8-0 hemma mot Moldavien. Man har ett riktigt starkt landslag med spelare som är aktiva i Premier League, La Liga, Serie A och Bundesliga.

Kasper Schmeichel, Simon Kjaer, Jannik Vestergaard, Christensen, Christian Eriksen, Thomas Delaney, Pierre-Emile Höjbjerg, Martin Braithwaite och Yussuf Poulsen är några av spelarna. Dessutom finns en bredd så att Hjulmand kan skifta rejält mellan matcherna som han gjorde under VM-kvalet.

Under EM har man tre hemmamatcher och den danska regeringen har öppnat för 11-12 000 åskådade på Parken. Så det kan bli tryck och även om Belgien blir svårrubbat i gruppen ska Danmark hantera både debutanten Finland och Ryssland. Missat avancemang vore oerhört svagt sett ur danskt perspektiv.

En danska andraplats bakom Belgien ger möte med tvåan i gruppen med Italien, Turkiet och Schweiz. Seger där och det blir match mot vinnaren av en grupptrea och gruppvinnare av Nederländerna, Ukraina och Österrike. Vägen är öppen till en semifinal. Danmark har ett nytt 1992 inom räckhåll och det danska landslaget är den riktiga nordiska outsidern inför sommarens EM.