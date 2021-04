En havererad superliga sätter även ljus på Uefa och Fifa

Mindre än två dygn höll The Super League innan den föll samman. En seger för supportrar och andra som gick emot. Men fotbollens problem med bristfällig demokrati är uppenbart.

Protesterna utanför Stamford Bridge inför Chelseas möte med Brighton under tisdagskvällen visade tydliga prov på den ilska som lanseringen av The Super League väckt. Spelarabussarna kom inte fram och talkörerna om “Fuck the Super League” ekade inte bara i London utan blev snabbt virala. Twitter kokade av reaktioner.

Det var sent i söndags kväll som tolv av Europas största klubbar släppte ett pressmeddelande om att man bildar en egen superliga. I programförklaringen handlade det om att ge supportrarna vad de de önskade, men även att man skulle ta ansvar och fördela över 100 miljarder kronor till all fotboll i Europa och starta en superliga för damer så fort det bara gick. Man gick inte in så mycket på att man själv ville ha mer pengar.

Under närmare 25 år har storklubbarna – ofta samma klubbar i samma ligor – utmanat Uefa i en maktkamp om pengar och inflytande över kassakon Champions League. Allt som oftast har de fått som de har velat, det vill säga fler garanterade platser som ger mer matcher och därmed även mer pengar. Men tillväxten har inte räckt och nu körde man i gång en egen liga där man kontrollerade allt.

Men vad fotbollssupportrarna verkligen önskade sig framgick tydligt redan under måndagen. Utanför Elland Road i Leeds samlades en del Liverpool-supportar inför klubbens match i Premier League, men inte för att stötta laget utan för att protestera mot att deras klubb gått med i piratligan. Dessutom hakade spelare och ledare på. Både Jurgen Klopp och James Milner var öppet negativa till den egna klubbens steg.

Utöver detta kastade sig politiker, kungligheter, kändisar och medier in i kampen och ifrågasatte utvecklingen i mer eller mindre hårda ordalag. Gamla spelare som Gary Neville, Eric Cantona och en hel rad andra gjorde utspel via traditionella medier eller sociala medier. De flesta gick hårt åt de giriga ägarna av klubbarna som bara var ute efter mer pengar och att de snarare förstörde fotbollen än räddade den.

Under tisdagen tilltog motståndet från fler spelare och tränare som klev fram i intervjuer eller via sociala medier. Det talades om att Liverpools lagkapten Jordan Henderson kallat andra kaptener i Premier League till ett möte för att tala om hur man skulle bemöta utvecklingen. Manchester Citys manager Pep Guardiola var stenhård i sin sågning av klivet som hans arbetsgivare tagit, innan klubben bröt presskonferensen i förtid.

Även mediaföretag som kopplades till rättighetsköp av den nya superligan såg till att distansera sig från den. BT, Sky, Dazn och Amazon var bara några av företagen som kände sig tvingade att markera mot ligan och poängtera stöd till fotbollen. Liverpool tappade en sponsor efter kopplingen till superligan och fler klubbarna kände säkert av trycket från andra företag som såg hur man förstörde viktiga relationer.

Parallellt hade Uefa möten i Montreux under måndagen och tisdagen. Ironiskt nog var en av programpunkterna att ta beslut om förändringen av Champions League från 2024. Där man efter många och långa förhandlingar senaste året gått storklubbarna till mötes på en rad punkter. Bland annat fler gruppspelsmatcher och några platser garanterade till klubbar av historiska meriter snarare än sportsliga.

Uefa-presidenten Alexander Ceferin gick också hårt åt utbrytarklubbarna under måndagens presskonferens och kallade en del av klubbledarna för ormar och lögnare. Det var ett språkbruk som är långt i från vad vi är vana att höra från potentater av den karaktären. Karaktärsmorden kopplades till hot om att kasta ut klubbarna från dess inhemska ligor, från pågående Europa-spel och även porta spelare från EM och VM.

De hårda orden fortsatte under tisdagen, från både Ceferin men även Fifa-basen Gianni Infantino som besökte Uefas kongress. Nationsförbund och ligor var också hotfulla mot utbrytarna som dock inledde en rättslig process i Madrid där en domstol slog fast att Uefa och nationsförbunden inte kunde kasta ut dem. Alexander Ceferin hade kanske på känn att vissa klubbar börjat tveka, för i sitt tal på kongressen lämnade han dörren öppen för om de skulle ändra sig.

Bara några timmar senare var de kraftfulla protesterna London i gång på allvar. Pandemin har inneburit att det varit svårare för supportrar att manifestera med tanke på att man inte kommit in på arenorna, men hotet om en superliga fick supportrarna att ta till gatan. Det gick att se och känna kraften från supportrarna som med banderoller och talkörer tog över i närheten av Chelseas hemmaarena.

När folkmassan efter ett tag fick höra mediauppgifterna om att Chelsea börjat förbereda dokumenten för att lämna den nystartade superligan utan att man ens varit nära att sparka på en boll var jublet högt. Tätt därefter kom besked om att även Manchester City hade inlett processen att lämna ligan. Vi fick via sociala medier följa ett sammanbrott IRL och det var en aning överraskande att det skedde så snabbt.

Innan kvällen var slut hade alla de sex engelska lagen meddelat att de kliver av ligaprojektet som enligt en av dess skapare, Real Madrid-basen Florentino Pérez, skulle rädda fotbollen. I en uppeldad intervju i det spanska tv-programmet El Chiringuito de Jugonessent sent i måndags kväll talade Pérez om att det var omsorgen om fotbollen som låg bakom den nya superligan.

Peréz skyllde på pandemin som utsatt storklubbarna för ekonomisk ruin och pekade på att de tillsammans förlorat femtio miljarder kronor och att hans egen klubb tappat fyra miljarder på två år. Men han reflekterade inte över klubbarnas eget ansvar i att ha drivit upp löner och transferutgifter år efter år. Istället pekade han på The Super League som en fotbollens Noas ark.

“Vi står alla på ruinens brant. Unga människor är inte längre intresserade av fotboll. Varför? För att det är så många matcher med dålig kvalitet och då hittar de andra plattformar”, sa han och fortsatte: “Om vi fortsätter med Champions League blir intresset bara mindre och mindre och då är det slut. Det nya upplägget ska börja gälla 2024 och det är helt absurt. 2024 är vi alla döda.“

Florentino Pérez slog fast att alla klubbar skrivit under bindande avtal och att ingen kunde dra sig ur. Upplägget var finansierat av den amerikanska banken JP Morgan och bara för att vara med från start gav 35 miljarder kronor att dela på. Man räknade med att bara tv-rättigheterna skulle generera 40 miljarder årligen. Att man eventuellt tänkte korta matcher hymlade han inte heller om, allt för att locka unga.

I går kväll var Florentino Peréz återigen bokad för en ett mediaframträdande, men den spanska radiokanalen fick besviket meddela att han inte kunde komma. Skälet var ett hastigt sammankallat möte mellan grundarklubbarna och i natt kom beskedet att man pausar superligan, men att gänget som då var kvar – det sker avhopp hela tiden – inte ger upp då fotbollens modell inte fungerar och den måste reformeras:

“Givet de nuvarande förutsättningarna så ska vi överväga de mest lämpliga stegen för att stöpa om projektet, och då har vi alltid våra målsättningar om att ge supportrarna de bästa upplevelserna och att förbättra solidaritetsbetalningarna till hela fotbollsfamiljen i tankarna“, skrev man i ett uttalande i natt.

Klubbarna som formellt var kvar då var Inter, Milan och Juventus samt Barcelona, Atlético Madrid och Real Madrid. Samtidigt fanns uppgifter om att både Inter och Milan klivit av och att Barcelona skulle låta sina medlemmar rösta om en eventuell framtid. Allt talar för att superligan befinner sig i de sista dödsryckningarna.

Nu är det givetvis lätt att i efterhand peka på de floskelfyllda pressmeddelandena, att de våldsamma reaktionerna var givna samt alla historiska utspel om att starta en superliga som en förhandlingstaktik, men även ärrade veteraner som bevakat de här frågorna på nära håll i många år likt Martyn Ziegler (Times), Tariq Panja (New York Times) och Rob Harris (AP) avfärdade inte hotet om att det skulle bli verklighet.

Ägarna till de här klubbarna är inte heller lätta att ställa till svars och antalet intervjuer som Kroenke (Arsenal), Glazer (Manchester United), Abramovitj (Chelsea), Shejk Mansour (Manchester City) och en del av de andra gör är lätträknande. Under de två dygn som superligan existerade fick tränare och spelare svara på frågor om något andra hade tagit beslut om.

De ansvariga gick inte att nå med undantag av Florentino Peréz som valde sina framträdanden med omsorg. Även om Juventus-basen Andrea Agnelli gav en intervju till en italiensk tidning under tisdagen som publicerades under onsdagen, men under tiden kollapsade ligan. Historiskt har klubbägarna och presidenterna ofta gjort som de velat och lyssnar sällan eller aldrig på supportrar även om kalabaliken efter det här inte gick att ignorera trots en skakande tondövheten i lanseringsfasen.

På något sätt är det typiskt för de här storklubbarna och deras inställning till omgivningen att bara en klubb bad om ursäkt och det var Arsenal. Tottenham kom möjligtvis med en halv ursäkt. De andra klubbarna tog inte på sig något i olika meddelanden om att man drar sig ur superligan under tisdagen. Manchester United meddelade att vd:n Ed Woodward lämnar klubben under 2021, men han hyllades av ägarna och det nämndes inget om haveriet med superligan. Dock gick Liverpools ägare ut under onsdagen och bad om ursäkt och tog ansvar.

Frågan är vad som händer nu? Är det bara “business as usual” för de klubbar som drar sig ur och återgår till den vanliga fotbollsvärlden? Eller blir det straff för klubbarna? Uefa kanske kan agera. Eller de inhemska ligorna. Dessutom lär fler än Woodward bli av med jobbet eller uppdraget. Möjligen säljer några ifrågasätta ägare sina klubbar. Risken är stor att inte så mycket händer utan att alla bara vill gå vidare och låtsas som om inget hänt. Det är lättare med tomma läktare.

Kollapsen för superligan är en seger för supportrarna och även för spelare och ledare som uttryckt sitt missnöje. På ett sätt är det en seger för fotbollen som den är nu, men det är uppenbart att fotbollens system inte fungerar. Uefa har fortsatt att böja sig baklänges för storklubbarna och trots det så klev tolv av de största av och försökte grunda något eget.

Naturligtvis spekuleras det i om klubbarna som hoppat av fått något i utbyte. Mundo Deportivo påstår att Uefa betalat de engelska klubbarna… Vad som är sant går inte att svara på, det är mycket felaktigheter som sprids i ett sådant här kaos, men känslan är att Uefa, FA och Premier League var så pass konkreta i sina hot kopplat till de våldsamma reaktionerna att det borde varit avskräckande nog. Det var ett “chicken race” där några av storklubbarna blev rädda att man kunde förlora.

Snarare är det som om storklubbarna för första gången sedan nybildade G14 i slutet av 1990-talet skaffade sig ett övertag mot Uefa nu är på reträtt och att Alexander Ceferin och hans organisation är den stora vinnaren. Hur länge det varar och vad det får för effekt återstår att se. Kanske skruvar man på Champions League-upplägget igen?

Men i grunden är något fortsatt ruttet i fotbollens värld. Inte ens i efterskalven efter FBI:s räder mot Fifa för sex år sedan har särskilt mycket konkret hänt. VM ska fortsatt gå i Qatar 2022. EM-matcher spelas i Ryssland och Azerbajdzjan. Champions League är oerhört skevt till till storklubbarnas fördel och än mer blir det efter 2024. Man har svårt att tackla rasismen.

Matchkalendern håller på att sprängas och då har Fifa nyligen tagit beslut om att både utöka VM samt dra i gång med ett utökat klubblags-VM även om man ännu inte fått igenom vartannat år som man vill. Uefa har som sagt beslutat sig att utöka antalet matcher i Champions League. Hälsoaspekten kring slitna om än välbetalda spelare finns inte. Allt handlar om pengar och det går att ha synpunkter på hur de fördelas.

Insynen i de styrande organisationerna likt Fifa och Uefa är dessutom begränsad och möjligheten att som journalist ställa antingen Infantino eller Ceferin till svars finns knappt. Tjänstemän och förtroendevalda är dessutom del av ett välbetalt skattfrälse där man är lojal mot organisationen snarare än mot fotbollen. Nationsförbund, ligor och klubbar är på olika sätt representerade i gyttret men de är en del av samma system där man inte vill ha någon öppenhet.

Ta bara alla internationella spelaraffärer där det är lätt att hålla undan pengar. Inte bara från beskattning då. Utan att man inför ett system med insyn där man tydligt och noggrant kan kontrollera vem som får vad av pengarna som byter händer finns ingen trovärdighet. Det här är ett system där uppenbarligen många har för mycket att förlora för att ge det transparens.

Även om Uefas dåvarande president Michel Platini ville väl när han införde Financial Fair Play 2011-12 så blev inte utfallet det önskade. Framför allt för att det cementerade den rådande ordningen med redan rika klubbar skyddade men även för att det är svårt att få det att fungera. Lönetak vill många se, men inom EU med en fri marknad är det närmast omöjligt.

Spelare eller tränare är inte på allvar representerade i Fifa eller Uefa. Ingen lyssnar på dem. Spelarfacket Fifpro har flyttat fram positionerna, men det är långt till att man är representerade vid borden där man tar beslut. Egentligen otroligt, men det är verkligheten och det är på något sätt som om de höga lönerna ska vara ersättning för noll inflytande. Nej, det är obegripligt att man inte släpper in dem än mer i styrelserummen.

Efter den stoppade superligan hyllar många supportrarna. Mer rätta. Ändå är det slående att de knappt har någon makt annat än om de tar till gatan eller manifesterar på läktarna. Det lär inte heller ändras. Även om det hade varit bra om de fanns med även i styrande organ om det nu är som alla säger, att fotbollen är för supportrarna.

Sedan är det också en sanning att bara en viss typ av frågor engagerar supporterskarorna. Vi har med några få undantag ännu inte sett liknande protester kring fotbollens famlande med rasism, VM i Qatar eller beroendet av spelbolag. Men det kanske kommer? Eller är alla nöjda nu när klubbarna är tillbaka i den skeva fotbollsverkligheten?