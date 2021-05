Att tysta kritiker är bensin för dagens spelare

Dejan Kulusevski avgjorde cupfinalen och med målgesten ville han hyscha sina kritiker. Ibland kan man undra hur många de är, men kritik är bensin för många spelare.

Zlatan Ibrahimovic har under hela karriären använt sig av kritik, hat och ifrågasättande för att elda på sig själv att ta nya kliv. Att visa de djävlarna hur fel de har. Trots allt han uppnått i form av mål, ligatitlar och framgångar samt att han snart blir 40 år så håller han inte igen mot sina upplevda kritiker.

Sedan Milan-stjärnan fick tacka nej till EM på grund av knäskadan har han gjort en rad inlägg på sociala medier. Det har handlat om allt från att proklamera: ”Det är inte över förrän jag säger att det är över.” till att skriva: ”Försök stoppa mig.” Sedan skojade han med en påstådd magnetröntgen som slutade med att han gav fingret. Ja, ni fattar.

Även John Guidetti har varit en som flitigt försökt parera kritiken och tvivlet han känt av under sin karriär och samtidigt hämta fart av den. Att helt enkelt tysta kritikerna med prestationer. När han sommarpratade i P1 2012 så berättade anfallaren vad hans syster sagt till honom om hur de skulle ta sig an kritikerna när han väl blivit en av de bästa i världen:

“Vi ska starta en blomsterbutik, den ska heta Flowers for doubters och vi ska skicka ut blommor till alla människor som inte trodde på dig, alla människor som tvivlade på dig. Det är en så himla skön idé att bara tacka alla hatare för att de har gjort mig till den person jag är i dag. Så det är det vi ska göra – “Guidettis flowers for doubters to all you haters”.”

Klart att det kan vara tufft att vara fotbollsspelare med tanke på trycket du blir utsatt för och förväntningarna som följer. Inte sällan bär du många människors förhoppningar om att få uppleva eufori och framgångar. Lägg till en lön som ofta överstiger vanliga människors. Ja, det kan på håll framstå som en glamourös tillvaro.

Och om du en gång i tiden som spelare bara behövde hantera vad som stod i tidningen eller eventuellt yppades i tv så har flödet av medieinnehåll ökat och internet har inneburit att det ligger kvar. Lägg till det sociala medier som innebär att alla kan nå dig 24-7. Visst, du kan ta hem bekräftelse men även känna av avundsjuka, kritik och rent hat.

I en parallell värld har tennisstjärnan Naomi Osaka valt att bojkotta medierna under Franska Öppna i Paris. Skälet är att hon upplever att mediernas representanter inte vill henne väl och att man inte tar hänsyn till atleternas mentala hälsa. Frågorna blir för mycket att hantera då. Vilket går att förstå på ett mänskligt plan.

Nu är det svårt att mäta exakt hur tufft det är med tanke på att alla människor är olika. Det som en person struntar i kan göra ont på den andre. Att hålla sig från att gå in på Instagram för att inte ta del av varken hårda ord eller hyllningar är lätt för en del och svårare för andra. Likadant gäller det att läsa tidningar, se på tv och lyssna på poddar. Det tar olika på olika, och därför går det inte att generalisera.

Klart att det går att undra om en del spelare tar marginell kritik och pumpar upp den. Allt för att kunna ta fram bränslet från hatarna. “Haters gonna hate”, som det lätt heter när man går ut på sociala medier för att markera att man inte viker ner sig. Utan att man istället reser sig i motgång. Och ibland behöver man konstruera fiender för att få bränsle, men även det är olika.

Tyvärr är medierna och dess dans kring idrotten en del av ett kretslopp som bidrar till den ekonomi som gör det attraktivt att vara en del av den. Det är svårt att sälja sig som idrottare om man inte deltar i antingen sociala medier och eller traditionella medier. Därför är det svårt att helt hålla sig utanför den världen, oavsett hur man mår av det.

Att uppleva sig ifrågasatt funkar dessutom olika på spelare. En del funderar inte så mycket på det, andra lyfter upp det och vill markera när de visat att de är bättre än hur det utmålats. Som när Dejan Kulusevski ville markera i cupfinalen att de kritiker som funnits kunde hålla käften. Hans säsong har inte varit spikrak och då följer en del negativt.

I min värld har Dejan Kulusevski gjort en stark första säsong i Juventus sett till sin ålder, sin erfarenhet och digniteten på klubb. Han avslutade säsongen på ett magnifikt sett med att avgöra cupfinalen samt att vara tongivande när klubben ordnade en plats i Champions League. Bra för landslaget, bra för honom och då ville han trycka tillbaka.

Det får man givetvis acceptera. För det är som Kulusevski säger, att de är bara människor. Ändå är risken att ett hyschande kommer i retur när det går tyngre en annan gång. Kritikerna och hatarna kommer att ta chansen att hugga tillbaka och spiralen är knappast kul, även om en del spelare kan använda det som bränsle.

Risken är bara att det i slutändan mest återstår tomhet. Och man ska försöka återskapa några fiender för att återigen skaka liv i sig själv. Det går att greppa lockelsen i att hyscha tvivlarna men vinsten är i längden inte så stor.

***

***

En träning med en hel del spel elva mot elva gällde under onsdagen på Örebäcksvallen. Följande gäng ställdes mot varandra, och det är värt att notera att Ludvig Augustinsson var kvar på hotellet och körde rehab:

Lag utan väst: Kalle Johnsson alt Robin Olsen – Emil Krafth, Marcus Danielson, Gustav Svensson, Pierre Bengtsson – Viktor Claesson, Mattias Svanberg, Albin Ekdal, Jordan Larsson – Dejan Kulusevski, Alexander Isak.

Lag väst: Kristoffer Nordfeldt – Mikael Lustig, Andreas Granqvist, Joakim Nilsson, Ken Sema – Sebastian Larsson, Kristoffer Olsson, Jens Cajuste, Emil Forsberg – Marcus Berg, Robin Quaison.

Alexander Isak såg ut att ha formen med sig hem från Spanien och stod för skarpa avslut. Lagkapten Granqvist hördes mest. Forsberg briljerade med några framspelningar av hög klass. Jens Cajuste, Marcus Danielson och Dejan Kulusevski var andra som blixtrade till.

Från ledarhåll hördes inför spelet en tydlig uppmaning: “Inga tuffa dueller!” För tre år sedan skadades John Guidetti under träningen i Båstad inför VM i Ryssland och med tanke på skadeläget så behöver inte Janne Andersson mer att fundera på eller oroas över.

Om ni saknar en del spelare ovan beror det på att Victor Nilsson Lindelöf spelar Europa League-final mot Villarreal i Gdansk. Filip Helander kör rehab på egen hand. Pontus Jansson är kvar i Brentford som på lördag möter Swansea i Premier League-playoff. Martin Olsson är med Häcken som spelar cupfinal mot Hammarby på söndag.

***

Bittert slut för Victor Nilsson Lindelöf på Europa League-finalen mellan Manchester United och Villarreal. Det krävdes förlängning och 22 straffar innan det spanska laget kunde fira. Nilsson Lindelöf skickade in Uniteds tionde straff och fick sedan se David De Gea missa sin.

Den spanska målvakten blev syndabock. Han var aldrig nära att ta någon straff och var den som sedan slog en svag straff. Nilsson Lindelöf fick som väntat kritik i England för 1-0 målet, men det är rätt tröttsamt med den slentrianmässiga kritiken.

Mittbacken har återigen gjort en bra säsong i en klubb som ryckt upp sig och att sedan en del gamla United-spelare och en del journalister efterlyser en annan typ av mittback får han leva med. Det följer med i en sådan storklubb.

***

Emil Krafth stukade foten efter en duell med Kristoffer Olsson. Landslaget behöver inte fler skador i backlinjen, men det sägs inte vara någon fara.

***

Uefa bötfällde till slut Zlatan Ibrahimovic en dryg halv miljon kronor för delägandet av ett spelbolag samt Milan med 250 000 kronor. Ändå rätt marginella summor sett till vad ägandet gett Zlatan. Uefa har även ombett Zlatan att avsluta att ägande i bolaget.

Det fanns uppgifter om att det hade sålts under tisdagen, men Aftonbladet skrev under onsdagen om att det fanns ett ägande kvar i ett annat bolag som fortfarande hade intressen i spelbranschen. Sedan är det lite dubbelmoral kring vem som får profitera på spel och i så fall hur man gör det, vilket jag krönikerade om för ett par veckor sedan.

***

Jordan Larsson var vass på avsluten efter träningen precis som Robin Qauison. Mattias Svanberg fick till fina Ronaldo-träffar som fick bollen att svaja till. Sedan var det en del spelare som dånade ut höga bollar på parkeringen, men det är långt till avspark i EM.