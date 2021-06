En kris är en kris - oavsett dribblande med ord

Efter två EM-genrep kommer Sverige inte ha kunnat spela med en tänkt backlinje. Skador, slitage och rehab gör att det är försvarskris. Och det oavsett tryggheten som Janne Andersson känner.

Under onsdagen checkade den svenska EM-truppen in på hotell Continental i centrala Stockholm. Efter några dagars ledighet gav snabbtesterna rätt besked: negativt. Nu väntar några dagars oro innan man kan dra slutsatsen att ingen tagit med sig smittan in i bubblan.

Landslaget tränade därefter på Friends Arena. Eller rättare sagt så tränade en stor del av landslaget. Fortfarande är en del rehabilitering som pågår kring Ludwig Augustinsson, Filip Helander och Pontus Jansson. Lägg till att Pierre Bengtsson ersatt tidigare uttagne Martin Olsson.

Ändå talade Janne Andersson på presskonferensen som om det knappt var några problem. Jag inser att kommunikation är viktigt, men ibland blir det konstigt när alla ser något som en person, i det här fallet förbundskapten Andersson, försöker tona ner.

Under mina år i arbetslivet har det blivit allt vanligare att chefer vill ändra på ord. Istället för svårighet ska man tala om en utmaning. Eller att ett sparpaket kan kallas för ett transformationsprogram. Ja, ni fattar och har säkert stött på olika varianter på det här. Som om man försöker finta bort oss, även om det knappast funkar.

Nu väntade jag mig kanske inte att Janne Andersson skulle säga att det är kris i den svenska backlinjen, men det är en försvarskris. Under veckan i Båstad var bara en ordinarie mittback med i form av Marcus Danielson samt Andreas Granqvist som fick exakt noll minuter mot Finland och är spelare nummer 26 i truppen.

Filip Helander har förvisso kört hård och bra rehab i Malmö, enligt Andersson, men inte spelat match på nästan två månader. Pontus Jansson spelade i lördags men är sliten efter en lång säsong som även innehållit en ankeloperation och efterföljande rehab. Victor Nilsson Lindelöf anslöt först i Stockholm efter några dagars ledighet efter finalen i Europa League.

Bland vänsterbackarna kunde varken Martin Olsson eller Ludwig Augustinsson delta på träningarna i Båstad. Olsson stannade i klubblaget Häcken och ströks inför söndagens cupfinalen. Under måndagen fick Olsson även strykas helt från EM-truppen och Bengtsson kom in. Ludde Augustinsson är på gång, men har ännu inte tränat för fullt.

Om det är något som förbundskaptener brukar kommunicera så är det A) man har lite tid med spelarna så all tid är viktiga och B) att kontinuitet är viktigt. Nu kan man ganska enkelt se att både A och B brister kring det svenska försvaret inför EM. Något som oroar sett till att försvaret varit ett fundament för Anderssons landslag och dess framgångar.

Förbundskapten Janne Andersson tog i rejält när han slog fast att läget var lugnt: “Utifrån mitt perspektiv finns det ingen oro alls för EM. Vi ska ha fyra mittbackar plus Granqvist som är redo när EM börjar. Jag känner mig trygg i att de är tillräckligt bra när det är dags för EM, om inget oförutsett inträffar alltså.”

Efter några ytterligare frågor på presskonferensen kunde Janne Andersson sträcka sig till att det inte var optimalt. Nej, det kan man lugnt konstatera. Klart att det oroar och det blir ibland kontraproduktivt att tala om något som tryggt när det det är uppenbart att det givetvis är precis tvärtom.

Kanske är det kritiken mot uttagningen av Andreas Granqvist som är en bottenplatta till att Andersson vill hålla det negativa på avstånd. För min uppfattning är att det är bättre att kalla en spade för en spade, för det lurar sällan någon att försöka klä en situation eller en sak i andra ord. Alla ser igenom det.

Janne Andersson menade att det är möjligt att man tappar en del, men att det ändå är lugnt: “Någonstans finns det en bästa linje. Men det har varit en hel del skadeproblematik de här åren och vi har fått gå runt på ganska många mittbackar. De har klarat det jäkligt bra och kanske är det därför jag inte känner mig särskilt stressade över att alla inte varit hundra från början.”

Nej, försvarskrisen betyder inte att Sverige ska kasta in någon handduk. Det kan givetvis bli så tryggt som Janne Andersson känner inför rehabiliteringar, vila och skiften på olika positioner. Vi får väl se när matcherna går i gång. Men det är väldigt långt från uppladdningen inför VM i Ryssland 2018.

Då kunde man formera startelvan och framför allt backlinjen i sömnen. Nu blev Victor Nilsson Lindelöf sjuk inför premiären mot Sydkorea men gled in sömlöst efter det och sedan var det Lustig, VNL, Granen och Augustinsson som spelade Sverige fram till en kvartsfinal.

Till mötet med Armenien på lördag är det inte troligt med Pontus Jansson. Knappast heller Helander eller Augustinsson. Sett till att Helander och Victor Nilsson Lindelöf var mittbacksparet i VM-kvalen i mars, att Danielson varit en favorit och att Jansson ofta spelade fram till sin skada i Nations League i höstas är det svårt att kartlägga hur Sverige startar mot Spanien.

Trots allt något positivt. De spanska spionerna kanske har lika svårt att kartlägga hur Sverige formerar sin backlinje… Om de nu skulle ta in det som en faktor. Men jag är rätt säker på att spionerna kan berätta för Luis Enrique att Sverige har en kris i backlinjen. De slipper försöka klä läget i andra ord än det riktiga: KRIS.

***

Varje morgon är ett nytt avsnitt av EM-podden Fotbollskanalen On Tour ute på valfri plattform. Ta rygg på mig och kollegorna Andreas Sundberg och Martin Petersson om du vill ha järnkoll på svenska landslaget under EM. Vi kör så länge Sverige är kvar i EM.

Länk till dagens avsnitt här där vi bland annat talade om landslagets nya spelarhotell i Stockholm, om konkurrenternas träningsmatcher och så svarar vi på en del lyssnarfrågor, kör Hetsjakten och går igenom två av grupperna i EM.

Om du vill nå podden på olika plattformar så klicka här för att att komma till ACAST. Klicka här för att komma till SPOTIFY. Klicka här för att komma till PODCASTER. Finns även i andra poddspelare – sök endast på “Fotbollskanalen on tour – EM 2020”.

***

Inga öppna träningar i Stockholm. Varken onsdagen eller torsdagen gick att lösa. Fredagens träningspass är stängt för alla.

***

Sveriges EM-trupp byter Stockholm mot Göteborg och St Jörgen Park Hotell först den 8 juni. Till Spanien och Sevilla flyger man 12 juni.

***

Anthony Elanga talar om att vilja spela för Sverige. Kul.

***

För första gången sedan Sverige VM-kvalade i Moldavien 2001 så blir det ett pressplan. Då stannade vi på flygplatsen i Warszawa och tankade. Piloten drog fram en mäktig sedelbunt för att betala för flygbränslet.

Nu väntar ett flyg som ska ta oss Göteborg-Sevilla-St Petersburg-Göteborg-St Petersburg-Göteborg. Mellan Spanien och Ryssland ska vi mellanlanda i Hannover. Får hålla koll efter en eventuell sedelbunt.

Jag och Radiosportens Ralf Edström kämpade 2001 om sätet längst bak i planet med fri yta för benen. Bland annat sprang jag ut på plattan i förväg i Chisinau, vilket inte var populärt. Då blev jag upplockad av en buss med de andra och fördelen då var sist på bussen innebar först av.