Landslagets virushantering ger fler frågor än svar

GÖTEBORG. Janne Andersson vill att landslaget ska vara världsbäst i förberedelser. Man har en bra bit kvar – och allt är inte virusets fel.

Efter ännu en presskonferens med förbundskapten Janne Andersson, landslagschef Stefan Pettersson och läkaren Anders Valentin är det svårt att inte fråga sig om en hel del av detta coronakaos hade gått att undvika. Och det är slående att landslagets ledning verkar så överraskad. Inte heller blir vi så mycket klokare.

Landslagets ledning fick ingen ordning på testerna efter att Dejan Kulusevski blivit smittad. Det var skälet till att Mattias Svanberg kom ner på träningen och först där stoppades och fick vända hem till hotellet. Någon visste att han var smittad men kommunikationen i landslaget fungerade inte. Mänskliga faktorer finns alltid och det måste man ta höjd för.

ANNONS

Ta bara att Dejan Kulusevski inte verkar ha förstått att man trots antikroppar kunde bli smittad och att han därför agerade på ett sätt som inte var rekommenderat. Något även förbundskapten Andersson förstod då han gjort likadant. Efter att ha hört det kan man konstatera att informationen inte nått fram kring att det finns en viss risk att man kan bli smittad igen. En ganska tung miss.

Eller ta bara att Dejan Kulusevski isolerades förra fredagen efter att hans test visat utslag. Då frågade man honom inte om någon han varit nära hade corona. Krävdes rätt många frågor till Valentin innan den bekräftelsen kom på presskonferensen. Smittspårningen uteblev och istället testade man honom igen och sköt på träningen. Allt för att få in Juventus-spelaren i träningen inför mötet med Armenien.

Nu är det troligt att Kulusevski blivit smittad av en anhörig, enligt läkare Valentin. Om man hade fått reda på att en anhörig han träffade under de lediga dagarna hade fått corona och så hade en hel del av det här kunnat undvikas. Kanske hade exempelvis Mattias Svanberg klarat sig? För läkare Valentin pekar på att han troligen smittats av just Kulusevski.

ANNONS

Och hur är det med Pontus Jansson som är hängig och som varit nära Svanberg en del? Läser man intervjuer med en del andra experter via Sportbladet och via Eurotalk så framstår det som om riskerna är rätt stora att det blir fler fall. Läkare Valentin var däremot ganska trygg att man hade läget under kontroll. Som sagt, det kryllar av frågor.

I grunden är det Stefan Pettersson som är chef och då är det han som har ansvaret för allt som sker kring herrlandslaget. Att han inte förstärkt läkarstaben med än större expertis i den här frågan är svårt att fatta. Trots allt kan ett mästerskap generera intäkter till förbundet och är kanske det viktigaste man gör. Då borde man ha någon som kan det här på plats med truppen.

Ja, jag vet att läkaren Anders Valentin och hans kollega Jonas Werner som är specialister på något helt annat anser sig ha tillräckligt med möjliga kontakter i både Sverige och via Uefa. Ändå är det slående hur det svenska landslaget agerar jämfört med exempelvis det spanska landslaget som också har två corona-fall.

ANNONS

Det krävdes ett mindre coronautbrott för att Sverige skulle strama åt. Detta trots att alla nog insåg riskerna med att släppa ut spelarna mellan bubblan i Båstad och bubblan i Stockholm. När Valentin talade om att man gjort det bra under Nations League och VM-kval så skippade han just skillnaden att man här lät spelarna vara fria under några dagar.

Klart att det går att undra om det var rätt att ha en ledighet för spelarna? Trots allt hade en senare samling i Båstad inneburit att en garanterad smitta på Kulusevski via en anhörig – något Andersson menade var givet – att det var längre till EM-premiären. Kanske hade man tjänat fem, sex dagar på det. Vilket varit ett plus.

Och med tanke på att Janne Andersson var övertygad om att Kulusevski tagit in smittan in bubblan även om man klivit in i bubblan tidigare så går det att undra när den anhörige blev smittad. Vet landslaget det nu? Ja, som sagt, det finns många frågor kring hur hanterandet av riskerna.

ANNONS

Det är också svårt att förstå att Sverige inte gör som Spanien och tar in ett gäng reserver i en egen bubbla. Allt för att ta höjd för att viruset tar sig vidare i EM-truppen, men icke. Tänk nu om fler svenska spelare blir smittade. Då ska några spelare komma direkt från sin semester och kliva in i EM-bubblan och spela match utan att ha varit i gång ordentligt.

Det går självklart att ha synpunkter på att spela ett EM i en pandemi. Där Uefa helt skoningslöst flyttar matcher för att arrangörerna inte kan garantera publik. Att Bilbao och Dublin investerat massor är inget värt när Uefa vill maximera sina intäkter. Eller att Uefa inte sett till att vaccinera landslagen av rättviseskäl.

Men nu är Sverige i EM och har valt att delta trots alla svårigheter som följer när ett lurigt virus härjar. Då handlar det om handla för att kunna prestera på bästa vis. Att sikta på att vara världsbäst på förberedelser hade inneburit ett annat sätt att hantera upplägget kring EM-uppladdningen.

ANNONS

***

Janne Andersson säger att man inte ska läsa in för mycket i hur han formerar lag i samband med träningen. Ändå läser jag in från spel över hela planen att det blir följande startelva mot Spanien förutsatt ingen mer smitta: Olsen – Lustig, VNL, Danielson, Augustinsson – S Larsson, Olsson, Ekdal, Forsberg – Isak, Berg.

Lurigt var att Filip Helander körde ihop med VNL och Danielson var med Granen. Kan det vara så att Helander som spelade VM-kvalen i mars ihop med VNL stormar mot en startplats. Det skulle förvåna. Tror mer på Augustinsson men även där utmanar Pierre Bengtsson.

***

Peter Wettergren gormade en del om att mosa och mörda Spanien. Nu ska man inte ta det bokstavligt utan det är känslor, fotboll och en vilja att vinna. Även om jag inser att det säkert finns en del personer som kan hetsa upp sig över det.

ANNONS

***

Ni följer väl podcasten Fotbollskanalen On Tour som kommer dagligen fram till att Sveriges EM är över. Förhoppningsvis blir sista avsnittet från London 12 juli som är dagen efter EM-finalen, men det återstår att se.

Haka på mig, Martin Petersson och Andreas Sundberg och lyssna på när vi punktmarkerar Sverige. Kom med frågor och inspel, vi tar upp även det i podden. Här kan du lyssna på senaste avsnittet.

***

Inte sedan Ken Sema och Jens Cajuste satt på ett podium i söndags har några spelare gått att intervjua. Under onsdagen förklarade landslagets pressansvarige att spelarna ville koncentrera sig på fotboll efter det senaste dygnets turbulens.

Under torsdagen sitter Marcus Berg och lagkapten Sebastian Larsson (fjärde presskonferensen för honom under lägret) på ett podium. Då lär det nog bli en del frågor som rör saker utanför planen. På ett sätt förståeligt att man tar fram några rutinerade och erfarna spelare.

ANNONS

Totalt två spelare på fyra dagar för alla journalister under ett mästerskap med ett sällsynt nyhetstryck. Det är slående hur det svenska landslaget fortsätter att sluta sig. Utvecklingen går tyvärr bara åt ett håll och det verkar inte heller att gå att vända trenden.

Kom inte heller med att det är mediernas fel, för det är ingen större skillnad mot hur bevakningen var tidigare. Om det är någon förändring så är den betydligt snällare och det visas mer respekt. Ta bara hur det spanats på stängda träningar och tagits paparazzi-bilder av gömda fotografer.

***

Janne Andersson skickade en “kompispassning” till Friends Arena som var stenhård. Det var när han konstaterade att träningsplanen i varje fall var bättre än på Friends, men en bra bit från mattan i Båstad.

***

En del medier publicerade uppgifter om festfilmen på Dejan Kulusevski men de flesta avstod. Tycker att det senare var rätt om man inte kunde bekräfta när filmen var inspelad. Det går inte att hänvisa till vad som sker på sociala medier som en grund till att publicera. Tänk om det varit en gammal film.

ANNONS

Nu bekräftade förbundskapten Andersson att Kulusevski varit på en middag där det varit fler gäster som en överraskning, men han var även tydlig med att han inte sysslar med bestraffningar. Förbundskaptenen hoppades även att gruppen skulle kunna hantera det här.

Det är ingen tvekan om allt som skett genererar en hel del tryck på Kulusevski. Men man får ta in att han är 21 år och dessutom hade haft corona och dessutom verkar smittan komma från en anhörig. Han har givetvis inte velat något illa och fick knappt avsluta ligasäsongen innan han skulle inställa sig hos landslaget. Så lägg ner ilskan, alla har varit unga.