Sluta gnäll över Danmarks väg till semifinal

LONDON. Systemfel. Riggat. Bitterheten över att Danmark nått semifinal lägger sig inte. Bara att tugga i sig att det danskjävlarna är bättre än Sverige och hade bra lottning.

Att lämna Rom under måndagen var nästan svårare än att komma in i Italien för kvartsfinalen på Stadio Olimpico. Innan vi kom ombord på planet till London var det tester, intyg och en rad kontroller. Trots att vi var på flygplatsen nästan två timmar före avfärd var vi framme vid planet tätt innan det var dags att lyfta.

Väl på plats i England gick det enklare, men kontrollanten i passkontrollen var ifrågasättande när jag visade brevet från Uefa som gör att jag är en av många som åker på EM:s sista matcher i London via ett undantag. Han skakade på huvudet och frågade: Fattar du hur mycket problem det här har skapat i Storbritannien?

Det som gäller är att vi håller oss på hotellet förutom när vi gör jobb på Wembley. Ovanpå det ska vi testa oss för covid efter två och åtta dagar. Man kan sätta in ett extra test efter fem hela dagar och om man då är negativ är det lugnt att röra sig på gatorna. Vi får väl se om vi kan lösa det där extratestet för att få lite London-känsla inför finalen.

Efter 48 matcher på elva olika ställen i Europa under snart fyra veckor har EM koncentrerats till London och Wembley under en sista vecka. En stad och arena som egentligen bara skulle haft semifinaler och final, men som fick ta över ett helt gruppspel 2017 när Bryssels utlovade arena inte blev verklighet.

Kanske var just Bryssel-haveriet Englands lycka? Gareth Southgates landslag har spelat fyra av fem matcher på Wembley och även om man imponerade när man krossade Ukraina i Rom i lördags är det naturligtvis en stor fördel att slippa resa. Lägg till att man även får ett publikstöd i ryggen och det kan vara en avgörande faktor.

Ur det perspektivet är EM onekligen utlagt till Englands fördel. Till semifinalerna höjer man kapaciteten till 60 000 åskådare men Storbritanniens coronarestriktioner innebär att eventuella supportrar till Danmark, Spanien eller Italien måste sitta i karantän i tio dagar innan de får gå på match. Det innebär att ingen hinner i tid ens till finalen.

Hoppet om läktarstöd för Italien, Spanien och Danmark hänger nu på att landsmän som bor i Storbritannien söker sig till matchen. Nationernas fotbollsförbund har fått 2000 biljetter och både Spanien och Danmark har vädjat till landsmän och landskvinnor som finns i landet.

Alla frustrerade svenskar som ville till Glasgow för att se Sverige–Ukraina men fick nobben lär känna igen sig. EM i en pandemi där olika länder gör på olika sätt och där Delta-variantens ökande spridning har inneburit att EM inte är rättvist. Nu är väl fotbollsmästerskap aldrig rättvisa, men det har bidragit till orättvisan.

Att utvärdera Michel Platinis idé om att sprida EM över Europa är rätt meningslöst. Alla är överens om att så här vill man inte ha det igen, trots de fina orden om varför det blev så här. Det egentliga skälet var att fransmannen Platini ville ge mästerskapet till Turkiet som förlorat med en röst mot Frankrike (surprise!) om att arrangera EM 2016, men när turkarna inte ville avstå från att söka OS 2020 samtidigt så hittade Uefa-basen på det här.

Fyra lag är kvar i EM 2020 och alla har de haft hemmaplansfördel i gruppspelet. De enda som misslyckades med att omvandla det till succé var Nederländerna och Tyskland men bägge landslagen gick i varje fall vidare till åttondelsfinalerna. Så det är inte bara ett eller två länder som haft fördelen av hemmaplan och använt det som en grund.

Som uppvuxen i Skåne borde jag kanske ha tjusats av Danmarks landslag 1986 och 1992 men jag har aldrig känt så starkt för danskarna. Snarare tvärtom. Det sved när Danmark vann EM på Ullevi och jag och några kompisar stod på läktarna precis som vi gjort hela EM. Och då vi tidigare sett Sverige slå Danmark och i min värld ska danskjävlarna få stryk i idrott.

Vet att många i sommar är sura på att Danmark haft en lätt väg till EM-semifinal efter 2-1 mot Tjeckien och innan dess Wales i åttondelsfinalen. Trots allt tappade man sin bästa spelare på ett dramatiskt vis i EM-premiären och orkade inte heller ta poäng mot Belgien. Sedan slog man Ryssland och med flyt blev man tvåa i gruppen och gick vidare med ynka tre poäng.

Det var rätt få som klagade på Portugal under EM 2016 som endast vann en match över 90 minuter. Tre kryss i gruppspelet och vidare på tre poäng. Förvisso som grupptrea och därefter slog man ut Kroatien, Polen och Wales på vägen till Paris innan man klarade av att besegra Frankrike i finalen.

Tycker även många underskattar Danmark som har en rad spelare i stora klubbar i stora ligor och en del är tongivande. Chelsea, Tottenham, Milan, Leicester, RB Leipzig, Atalanta, Barcelona, Valencia och Southampton och Inter.

Under Åge Hareide fick man efter några inledande förluster i VM-kvalet hösten 2016 så förlorade man inga matcher över 90 minuter på fyra år. Undantaget var straffläggningen mot Kroatien under VM 2018. Nye förbundskaptenen Kasper Hjulmand har upplevt fyra förluster, EM-premiären mot Finland och tre gånger Belgien. Förutom i EM även dubbelt i Nations League.

Tänk att man tappade sin playmaker Christian Eriksen och på det sättet. Ändå har man spelat en så fantastisk fotboll och det går inte att göra annat än vinna matcherna. Något man gjort efter andra gruppspelsmatchen och på ett imponerande sätt.

Lyckolotten Wales var alltså EM-semifinalist 2016, men också ett lag som i sommarens EM höll sensationen Schweiz bakom sig och även Turkiet som många och inklusive jag själv trodde skulle gå starkt i EM. Danskarna krossade Wales precis som man gjorde med Rysslands i sista gruppspelsmatchen. Där man stod för en brutalt bra offensiv.

Faktum är att tre av fyra finalister är topp tre bland de lag som skapat mest chanser mätt i expected goals. Italien är etta med 101, Spanien tvåa med 95 och Danmark är trea med 90. England är på 19:e plats med 37, till och med en bit efter Sverige som är på 13:e plats med 42.

Gnället om systemfel på EM när Danmark fick Wales är ju snett på det. Fyra av sex grupptvåor fick en annan grupptvåa och två drog nitlotten att få en gruppetta. De fyra var Danmark, Wales samt Kroatien och Spanien. Nitlotterna var Tyskland och Österrike som åkte ut direkt mot gruppettorna England och Italien.

Det är alltid problematiskt när turneringar som EM och VM växer och man måste få med några grupptreor. Givetvis hade det varit bättre ur det perspektivet med endast 16 lag, men Uefas nationsförbund var i stor majoritet för en utökning. Kanske inte konstigt då man nu är 55 medlemsländer och 24 kan vara rimligt.

Systemfelet var möjligen i Uefas exekutivkommitté som 2014 beslöt att Köpenhamn och Parken fick matcher. Vilket öppnade för en bra väg, men bara om Danmark kvalade in. Det gjorde man och ett kvitto på hur bra det danska landslaget är fick man när laget var seedat i första gruppen inför VM-kvalets lottning. En väg man också spelat sig till.

Så sluta gnäll på danska landslaget. Danmark är värt sin semifinalplats och ”they can win the whole shit”. Sedan kommer inte jag sörja om Hjulmand och Co åker ut mot England. Men det är bara löjligt att påstå att danskarna haft en lätt väg till Wembley.