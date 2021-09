Tillbaka till verkligheten för Malmö FF

MALMÖ. Verkligheten hann ikapp Malmö FF som blev rejält straffat av Juventus. Skillnaden var tyvärr på den nivå det är mellan klubbarna.

Ett skakat Juventus anlände till Malmö för att ta en enkel seger i Champions League för att lugna läget kring storklubben. En ynka poäng på tre Serie A-matcher och en flyktad Cristano Ronaldo ovanpå senaste säsongens brutna scudetto-svit har skruvat upp temperaturen kring Italiens gigant.

Malmö FF hade förvisso några egna tunga poängtapp i det inhemska seriespelet inför tisdagens match, men det fanns ändå ett hopp och en dröm kring klubben när man tagit sig in i Europas finaste cupturnering. Restriktioner och pandemi bidrog till att det knappast var ett tryck som 2014 och 2015 i stan, men det snackades ändå om matchen från folk i ljusblått.

När jag sprang på ett äldre par som bägge hade matchtröjor så undrade de om mitt tips. Jag fick ur mig något om att det finns ett hopp om att möjligen klara oavgjort, men att det inte ska gå. Då spände damen blicken i mig: “Vi tror på seger, det är Malmö”. Härligt på något sätt.

Under de första 20 minuterna av tisdagens premiär i Champions League hade storlaget Juventus svårt att sätta någon prägel på matchen. Istället var det Malmö FF som visade självförtroende och mod när man pressade högt och även rullade runt bollen. Bästa läget man vaskade fram fick Sören Rieks men avslutet var för svagt för att ge något verkligt.

Juventus-tränaren Max Allegri, som knappast gav något sympatiskt intryck på presskonferensen dagen före match, var märkbart irriterad på sitt lag efter en trög start på matchen. Gång på gång vände han sig in mot bänken och ventilerade sin frustration med både ord och gester. Då och då riktade han sig mot sina egna spelare på plan och naturligtvis mot de som sprang närmast.

De flesta av de dryga 5 000 på Stadion eldade på hemmalaget och det kändes säkert ganska lugnt och tryggt där och då. Ett bedrägligt lugn skulle det visa sig. Det var som om Juventus bara bestämde sig för att sluta leka och utan att någon hann reagera hade vänsterbacken Alex Sandro tagit sig in i straffområdet och nickat in 0-1 på Cuadrados inlägg.

En klyscha är att på högre nivåer så måste det sämre laget utnyttja de få lägen man får, och parallellt se upp med att inte släppa till några farligheter. Bara några minuter efter Rieks möjlighet så hade Alex Sandro lurat sin bevakare och istället fyllt på i straffområdet och styrt in ledningsmålet.

Även om inte läktarna gav upp så svängde pendeln på plan och Juventus tog kommandot. Plötsligt var skillnaden lika stor som i verkligheten om man kollar truppernas värde (6,5 miljarder kronor vs 250 miljoner kronor enligt Transfermarkt). Under dryga 20 minuter hade vi vaggats in i en tro om att detta var ett läge att kanske ta poäng mot Serie A-jätten.

Klart att det var ett rejält bakslag för Malmö FF-tränaren att Johan Dahlin fick sitta på bänken. Kanske är det å andra sidan viktigare att han står när Djurgården och Elfsborg väntar? Inte heller fick Jon Dahl Tomasson in Oscar Lewicki trots att man försökte och han är knappast klar till de allsvenska toppmatcherna.

Om Malmö FF skulle haft chans att få den här premiären till en av tio då man kan skrälla mot ett lag av Juventus kaliber hade man behövt ha fler av de ordinarie i startelvan. Nu blev det uppenbart att både den relativt offensiva taktiken och spelarmaterialet inte räckte.

Juventus dödade matchen helt de sista minuterna av den första halvleken när Lasse Nielsen först såg till att man fick straff när han drog ner Alvaro Morata. Efter en stunds VAR-koll slog Paulo Dybala en tagbar straff men den rullade retligt under Ismael Diawara till 0-2. Det var som luften även gick ur läktarna efter det.

Innan de ens hunnit dra in ny lyft i lungorna hade Juventus ökat på till 3-0 via Alvaro Morata. Efter det insåg nog de flesta att matchen var över, även om en del av klacken försökte. Den andra halvleken rycktes sönder av byten och även om spelet jämnade ut sig blev det den enkla seger Juventus hoppats på.

Malmö FF får bryta samman och inse att solen även går upp under onsdagen. Nu väntar en rad tuffa uppgifter som avgör om man ens ska få möjligheten att kvala in till Champions League nästa år. Först serieledande Djurgården hemma på lördag följt av Elfsborg borta om vecka och Örebro hemma lördagen därefter. Nio poäng är nästan ett måste.

Sedan går Champions League vidare och då är det ryska Zenith St Petersburg som gäller på bortplan. Ett lag som fick stryk med 1-0 mot Chelsea och MFF ska helst ta poäng i Ryssland för att hoppet om att bli grupptrea ska leva.

Nej, det ska inte gå om man jämför lagens förutsättningar men ibland sker det och man måste tro och hoppas för att lyckas. Sedan får man ibland acceptera verkligheten i fotbollens näringskedja när Juventus vinner med 3-0 och försöka lära av det.

****

Ludwig Augustinsson kom till en spännande klubb i Sevilla, men bristen på speltid kan inte vara rätt väg i detta skedet. Det är givetvis tidigt, men lite oroande.

****

Det var verkligen inte portugisiske domaren Artur Dias fel att Malmö förlorade, men han var verkligen ingen hemmadomare.

****

Manchester United fick stryk av Young Boys. Även om det var en utvisning på Aaron Wan-Bissaka som vände på matchen var det en rejäl smäll för Ole Gunnar Solskjaer som skyllde på konstgräset. Missen som Jesse Lingard stod för inför avgörandet spelade sin roll, men trots nytt mål av Cristiano Ronaldo var det ingen bra kväll för United.

****

Mattan på Stadion släppte ovanligt mycket.

***

Oerhört trist att Zlatan Ibrahimovic fick hälseneont och vilas i mötet med Liverpool. Börjar tyvärr bli många skador. Kan han spela mot Juventus i helgen?