Sverige kan inte underprestera igen - då är VM-chansen borta

SOLNA. Insatsen mot Grekland sticker ut under Janne Anderssons tid som förbundskapten. Landslaget har inte råd med en lika svag insats, då kan Sverige börja sikta på EM 2024.

Förlusten i Aten skakade om det svenska landslaget och gav ett då stukat Grekland en positiv boost och poäng. Efter det har bägge landslagen vunnit varsin match och kampen om att nå Qatar är obehagligt öppen. Det enda som är givet är att Sverige inte kan göra en lika svag insats som mot Grekland senast.

Friends Arena må ha en evigt undermålig gräsplan men Sverige har lärt sig att hantera den under Janne Andersson. Inte en förlust i en kvalmatch eller playoff-match under förbundskaptenens ledning. Totalt är det tolv segrar och tre oavgjorda under tre kvalperioder på nationalarenan.

Med tanke på att närmare 48 000 åskådare kommer till mångmiljardarenan i Solna, och att det är en majoritet hemmafans som är styrkta av segern mot Kosovo och Alexander Isaks drömmål, så talar det för hemmalaget. Stödet till det svenska landslaget kommer att vara kompakt och det behöver landslaget.

Det är lätt att bländas av resultatet 3-0 mot Kosovo i lördags men det var en match där bortalaget var obehagligt nära en kvittering under slutet av första halvlek och en dryg kvart in i andra halvlek. Isak fick stopp på Kosovos framåtdriv genom en dribblingsräd med två avslut som gav en hörna och på dess andraboll skickade Real Sociedad-anfallaren in 2-0.

Där och då dog matchen. Som tur var. Vågar inte riktigt tänka på vad en kvittering betytt. För om landslaget i höst nått höga höjder mot Spanien så har man varit långt ner både mot Grekland och i delar mot Kosovo. Klart är att man inte har råd med en ny svag prestation, för då ger man både Grekland och Spanien för mycket energi och ett försprång.

En seger innebär att Grekland nästan är avhakat i kampen om att bli gruppetta. Till skillnad från Sverige som då bara är fyra poäng från att ta sig direkt till VM i Qatar utan att passera playoff. Spanien, då? Man ska till Grekland och en förlust där och poängtapp mot Sverige skulle innebära att grekernas hopp om en andraplats lever. Ett svenskt kryss i kväll innebär inte att VM-hoppet dör, men det blir betydligt svårare. En förlust? Ja, då kan Andersson börja se fram mot EM 2024.

Sverige har varit samlat i Stockholm en dryg vecka. En coronabubbla på Park Hotell vid Humlegården har gällt. Dagliga träningar på Friends Arena. Några pressträffar vid ett podium. Genomgående har de svenska spelarna pratat om den stora besvikelsen över insatsen i Aten och en del har poängterat att hemmalaget maskade och gjorde allt för att försvåra. Nu ska man ta revansch för det.

Räcker det att åter försöka känna besvikelsen och frustrationen från omklädningsrummet i Aten? Att det kan få de svenska spelarna att vilja köra över sitt motstånd? Bara att hoppas att det räcker en bra bit för att ta ett kvickt kommando i matchen och se till att föra spelet, utmana och inte ge Grekland möjligheten att anfalla. Utan trycka ner och försöka döda matchen i tid. Helst utan dramatik och varningar då nästan hela startelvan är en varning för att missa en match i VM-kvalet.

Victor Nilsson Lindelöf är tillbaka i laget efter att ha blivit tvåbarnspappa i dagarna. En viktig förstärkning, inte minst för sitt passningsspel. Kanske att han även kan staga upp Marcus Danielson som naturligtvis är märkt av bristen på matchspel. Det är uppenbart att det inte räcker att träna med Djurgården för att hålla en liknande nivå som tidigare. Tyvärr är han inte ensam i osäkerhet efter risigt med matchspel.

Sverige är ett bättre landslag än Grekland. Både om man kollar som landslag och om man ställer spelare mot spelare. Räcker inte det? Inte alltid, ibland är det en parameter av form och att få en tro på att det är möjligt. Grekland var uträknat för en månad sedan, men reste sig och knockade Sverige. Det gav ny kraft och det oroar. Upp till landslaget att ta hjälp av supportrar och hemmaplan och hålla det svenska VM-hoppet vid liv.

Danmark har inte slagit av på takten efter att man nådde EM-semifinal i somras. Noll insläppta mål och i princip redan klart för VM i Qatar. Formellt kan man bli helt klart om man slår Österrike tisdag kväll. Hittills är bara arrangörslandet Qatar och Tyskland VM-klara.

Playoff väntar i mars för de tio grupptvåorna samt två lag som vann sin grupp i Nations League och som inte blir antingen etta eller tvåa i VM-kvalet. Allt talar för att det blir Österrike samt ett av lagen Wales och Tjeckien som är i samma VM-kvalgrupp. Matcherna spelas 24-25 mars samt 28-29 mars och det som väntar är att tolv lag gör upp om tre VM-platser där det blir semifinal och final och inte möten hemma-borta som tidigare playoff.