SM-guldet väger tyngre än poäng i Champions League

LONDON. En gång har Malmö FF klarat det omöjliga. Att både spela i Europa och försvara SM-guldet. Är det dags att rotera bort Champions League eller har man kraft att skaka om Chelsea?

En buss rullade upp framför ett lyxhotell i centrala London strax efter lunch under tisdagen. Mitt i smeten. Fem minuters promenad till Big Ben i ena riktningen och lika långt till Buckingham Palace i den andra. Ut ur bussen släntrade Malmö FF-spelare efter en flygresa och påföljande transfer och det gick inte direkt att ta på stämningen. Ganska avmätt, vilket är förståeligt.

I hotellets innandöme väntade rumsnycklar och lunch på spelarna. De tågade alla in i mörka träningsoveraller och med rullväskorna efter sig. Vi närvarande journalister räknade spelare och kollade truppen och upptäckte att Sören Rieks inte var med. Han blev kvar hemma av familjeskäl, var beskedet vi fick av klubben.

Malmö FF är har valt ett lite upphettat Hilton-hotell med en del nervösa mellanchefer. Det var stränga regler om hur man fick filma och framför allt om hur man INTE fick filma. Säkerhetsfolk med snäcka i örat kollade gäster. Samtidigt fick hotellet beröm för stora rum, vilket är ovanligt i Englands huvudstad. Något får man kanske för de 390 pund som det kostar per natt?

Nu är MFF-spelarna inte här för att turista utan för att försöka visa att man kan göra något avtryck i Champions League. Parallellt med att man ska ha ett öga på allsvenskan där man ryckt åt sig ledningen tack vare seger mot Östersund i helgen, målskillnad och förlust för AIK i söndags och Djurgården i måndags. Ny MFF-match mot Varberg på söndag och sedan AIK på onsdag.

I S:t Petersburg för några veckor sedan blev Johan Dahlin lite irriterad över frågan om det täta matchandet för klubben och menade att det är bara i Sverige det talas om den frågan. MFF-målvakten har en poäng, men samtidigt är Sverige ett av få länder där man hamnar i en liknande problematik då allsvenskan går i otakt med resten av Europa.

Under 18 dagar framöver ska Malmö FF hantera sex matcher varav fyra är i allsvenskan och en av dem är mot AIK. Klart att de matcherna nästan är viktigare när till och med tredjeplatsen i gruppen i Champions League är avlägsen. För utan ett nytt SM-guld så får man inte en ny möjlighet att kvala in till Champions League ännu en gång.

Och det värsta är att även Europa League-dörren slår igen. Allsvenskans tvåa och trea får endast kvala in i Europa Conference League med mindre namnkunnigt motstånd och sämre intäkter. Givetvis bättre än inget, men samtidigt ett steg ner för Malmö FF som trots allt deltagit i tre gruppspel i Champions League och två i Europa League på sju år.

Under 2010-talet har MFF vunnit SM-guld 2010, 2013, 2014, 2016, 2017 och 2020 och spelat gruppspel i Europa 2011, 2014, 2015, 2018 och 2019. Bara en av gångerna klarade man alltså av att försvara ett SM-guld och spela gruppspel. Det är givet att det är oerhört svårt att fixa det, räcker att se hur svårt svenska klubblag har att ens nå ut i Europa.

Säsongen 2014 ledde MFF från omgång 1 till omgång 30 under Åge Hareide och till slut vann man serien med sex poängs försprång till IFK Göteborg. Tre av fyra förluster kom förvisso under hösten när man parallellt hanterade Champions League med Olympiakos, Juventus och Atlético Madrid där det bara blev en seger. Men då var guldet under hyfsad kontroll.

Onsdag kväll väntar match tre i Champions League för Malmö FF och regerande mästarna Chelsea står för motståndet på ett utsålt Stamford Bridge. För MFF-spelarna handlar det om att hantera 0-7 på två matcher och försöka tro på att en skräll är möjlig. Om det nu går? För det borde vara omöjligt, särskilt med tanke på en del av skadorna.

Miljardbygget Chelsea har under snart 20 år pumpats upp av den ryske oligarken Roman Abramovitj och är en en av världens främsta klubbar. När Transfermarkt jämför värdet på spelartrupperna är det 30 gångers skillnad. Malmö FF är värderat till 300 miljoner kronor och London-klubben till 8,9 miljarder kronor. Oavsett om det är exakt korrekt eller ej är det ett tydligt tecken på skillnaderna.

Sedan Malmö FF var i London i februari 2019 och fick stryk med 3-0 mot Chelsea i en 16-delsfinal i Europa League har London-klubben ömsat skinn. Man har bytt tränare två gånger och den nu ansvarige Thomas Tuchel har gjort ett gott avtryck på mindre än tio månader där han förvisso förlorade FA-cupfinalen men vann Champions League, och man leder Premier League.

Spelarmässigt är man starkare och pandemin har inte påverkat Chelsea. Inför säsongen 2020 kom Hakim Ziyech, Kai Havertz, Timo Werner, Ben Chilwell och Édouard Mendy för närmare tre miljarder kronor. I somras värvade man Romelu Lukaku för närmare en miljard och lånade in Saúl Ñíguez för 50 miljoner kronor i hyra och med en möjlighet att köpa loss för 360 miljoner.

Det är en annan värld och även om det givetvis är charmen med fotboll att ett mindre lag kan slå ett större när det är elva mot elva på planen är risken att verkligheten slår till. Det betyder att Malmö FF får en tung afton och då även riskerar ett allsvenskt SM-guld. Oavsett om varje poäng i Champions League är värd nio miljoner kronor finns det mer att hämta på att vinna allsvenskan.