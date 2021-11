Inget att spela för, det oroar med Georgien

BATUMI. VM-kvalet är över för Georgien. Laget har inget att spela för i sista kvalmatchen förutom spelarnas jakt på nya klubbadresser och starkare positioner i landslaget.

Kylan i en badort långt efter säsongens slut har en tendens att vara svårnavigerad. Vinden letar sig in på restaurangen som lagt det mesta krutet på en mäktig uteservering. Trots skrytbyggen och skyskrapor i Batumi vid Svarta havets kust så är det något helt annat i november. Grått. Rått. Och inte alls lockande.

Den före detta sovjetrepubliken Georgien skakas av oroligheter i huvudstaden Tblisi, där förre presidenten Micheil Saakasjvili fängslats efter att ha återvänt från exilen i Ukraina. Det har varit stökigt i efterspelet till lokalvalen i oktober som regeringspartiet Georgisk dröm tog hem med flest röster. Något oppositionen avfärdat som valfusk.

ANNONS

Visst, det är höga vågor som slår mot grusstranden i Batumi men vägen från flygplatsen till de pampiga hotellen och den nybyggda arenan ger ett stillsamt intryck och det är självklart att vi på kort besök bara ser kulissen. Reklamen är tydlig om massivt byggande i landets andrastad, som förutom en stor hamn även verkar vilja bygga upp sig som ett semesterparadis med kasinon och snygga människor.

Verkligheten för Georgien är brutalare än vad som skyltas på reklamen om villor, skyskrapor och härligt boende. Avregleringen och privatiseringen av den forna Sovjet-republiken slutade efter en rätt lyckad start som i så många andra av länderna, som bröt sig loss när muren väl föll för dryga 30 år sedan.

Det är enorma skillnader mellan de som har och är tänkta för villorna och lägenheterna vid vattnet i Batumi, och alla de andra som inte fått vara med på festen. Vilket naturligtvis speglar av sig i protesterna som skakat den georgiska huvudstaden, och som verkar vara svårlöst och kretsar kring beskyllningar om valfusk, korruption och fängslandet av en ex-president.

ANNONS

Inte konstigt att fotbollen ger en möjlig väg till förströelse. Landet har bärgat U21-EM ihop med Rumänien 2023 och ska bland annat anordna finalen även om den lär spelas i huvudstaden snarare än på nybyggda, tajta och fina Batumi Stadium. Där Sverige ska VM-kvala torsdag kväll och där Georgien förlagt flera av VM-kvalen på hemmaplan.

Landets förbundskapten Willy Sagnol var dagen före match hoppfull om att landslaget ska kunna störa Sverige precis som i mars. Att hemmalaget inte har mycket att spela för är något som kan vara ett plus för svensk del om man gör ett tidigt mål och modet hos hemmalaget sjunker ihop.

Ändå är det något som oroar med ett lag som egentligen inte har något att förlora och allt att vinna. Georgien får spela inför publik på den nya arenan för första gången och spelarna vet att en stark insats mot Sverige kan ge eko och även bra insatser att sätta i rörlig form på cv:et. Allt för att komma vidare i fotbollsvärlden.

ANNONS

Pressen på förbundskaptenen kan kanske få spelarna att sluta upp bakom honom? Ungefär som det var i Aten när de grekiska journalisterna ville att förbundskaptenen skulle avgå dagen före mötet med Sverige. Då reste det sig det grekiska landslaget och vann, och gav landslaget nytt hopp att nå en playoffplats.

Det här är en match som Sverige bara ska vinna. Där man egentligen har allt att förlora för det ska vara tre poäng mot ett redan avsågat landslag. Självklart kan man peka på att det saknas spelare och att det varit rörigt både i startelvan och backlinjen, men med VM-ambitioner ska det vara tre poäng för att sätta tryck på Spanien.

I bästa fall ger en seger i Batumi en plats i VM i Qatar om ett år. I sämsta fall ger det en match i Sevilla på söndag dit Sverige åker som gruppetta med vetskapen om att en poäng innebär gruppseger och en plats i VM. Något som nästan skulle vara en skräll i klass med när Sverige skickade ut Italien i VM-playoff i Milano.

ANNONS

Poängtapp i Batumi hade varit något helt annat, och knappast någon boost inför ett möte med Spanien på bortaplan. Så svensk seger torsdag kväll är viktig av flera aspekter, detta trots att Sverige mestadels har att förlora i ett möte med Georgien.

***

Åtta svenska spelare riskerar avstängning i mötet med Spanien om de får gult kort mot Georgien. Följande spelare står på ett gult kort: Ludwig Augustinsson, Zlatan Ibrahimovic, Kristoffer Olsson, Alexander Isak, Emil Krafth, Viktor Claesson, Victor Nilsson Lindelöf och Mattias Svanberg. Även förbundskapten Janne Andersson står på ett gult kort.

****

Regnet vräkte ner när Sverige tränade på matcharenan. Det ska komma ytterligare 35-40 millimeter under matchdagen. Återstår att se hur det påverkar planen när det är dags för avspark.

****

Boot on the Ground-podden Fotbollskanalen On Tour är ute varje morgon med det senaste kring Sveriges jakt på en plats i VM i Qatar. Senaste avsnittet hittar du via länken här.

ANNONS

****

Avspark 23:45 lokal tid i Batumi för Grekland-Spanien. Vill till att hitta något ställe som visar den andra matchen i Sveriges VM-kvalgrupp. Förutsatt att Sverige gör sitt och vinner matchen mot Georgien.

****

Gott om kasinon i det georgiska turiststället Batumi. Uppenbart att man hoppas att besökare lämnar en hel del pengar vid olika bord och maskiner i Georgiens andrastad.

****

Emir Torvinen från Lund som heter (@medelhavs) på Twitter har följt georgisk fotboll sedan 2010 både på klubblagsnivå och landslag och bevakar ligan ur ett scoutingperspektiv. Han driver även en engelsktalande podcast om just georgisk fotboll (@ErovnuliFooty).

Nedan är hans initierade lägesrapport om Georgien inför torsdagens VM-kval på relativt nybyggda Batumi Stadium som invigdes för ett år sedan. Den tar 20 000 åskådare och även om man nu för första gången släpper in publik i ett VM-kval i dessa coronatider är det bara 6-7000 som kommer in.

ANNONS

Översikt av läget:

Förbundskapten Willy Sagnol är pressad. Georgiens fotbollsförbunds uttalade ambition var att sluta minst trea i gruppen vilket är dött. Höga krav kan tyckas, men det kommer från det faktum att man var nära att kvalificera sig till EM men föll i playoff. Man satsade på något liknande för VM.

är pressad. Georgiens fotbollsförbunds uttalade ambition var att sluta minst trea i gruppen vilket är dött. Höga krav kan tyckas, men det kommer från det faktum att man var nära att kvalificera sig till EM men föll i playoff. Man satsade på något liknande för VM. Kritiken är påtaglig från främst supportrar och journalister som ifrågasätter resultaten, laguttagningar och de senaste prestationerna. Willy Sagnol försvarar det med att han saknat kontinuitet på grund skador och att Georgien inte har spelare i bra klubbar ute i Europa .

. Det är ett annorlunda georgiskt landslag än det till synes farliga och inspirerande motstånd som pressade Sverige på Friends Arena i mars månad. Det var en klassisk “ny-tränare-effekt”. Man inledde med tre starka prestationer i mars (Sverige, Spanien och Grekland ) som slutade med två hedersamma förluster och oavgjort i Grekland. Därefter har det dalat rejält.

i mars månad. Det var en klassisk “ny-tränare-effekt”. Man inledde med tre starka prestationer i mars (Sverige, Spanien och ) som slutade med två hedersamma förluster och oavgjort i Grekland. Därefter har det dalat rejält. Höstens förluster mot Kosovo och Grekland satte igång debatten om Sagnols vara/icke vara eftersom prestationerna var extremt dåliga. Georgiska folket är passionerat och man har höga krav, eftersom man har en väldigt talangfull generation på gång, precis som Sverige med många yngre spelare.

ANNONS

Georgisk optimism:

Offensiva kreatören, den 22-årige Giorgi Chakvetadze ( Gent ) har haft två skadefyllda år och knappt spelat fotboll – förrän nu. Tillbaka i bra form i klubblaget och är en viktig spelare i landslaget.

( ) har haft två skadefyllda år och knappt spelat fotboll – förrän nu. Tillbaka i bra form i klubblaget och är en viktig spelare i landslaget. Man har “rekryterat” den 20-åriga Giorgi Tsitaishvili som valde att representera Georgien istället för Ukraina . Vann U20-VM 2019 med Ukraina. Han har presterat bra i det georgiska landslaget, och blir en ny bekantskap för Sverige. En rivig, teknisk ytter

som valde att representera Georgien istället för . Vann med Ukraina. Han har presterat bra i det georgiska landslaget, och blir en ny bekantskap för Sverige. En rivig, teknisk ytter Spel inför förvisso reducerad publik på nya arenan i Batumi för första gången. Mötena mot Kosovo och Grekland fick spelas inför tomma läktare, men mot Sverige kommer det att finnas publikstöd.

Georgiska bakslag:

Stort avbräck i mittfältaren Otar Kiteishvili ( Sturm Graz ) som är en av lagets viktigaste spelare när han är frisk.

( ) som är en av lagets viktigaste spelare när han är frisk. Anfallaren Georges Mikautadze (Metz/Seraing) saknas också, kanske lagets bästa avslutare. Fem mål i belgiska ligan. Finns ingen liknande spelartyp i anfallet som kan ersätta riktigt.

ANNONS

Frågetecknet:

Hur motiverat är Georgien när gruppen är “död”? På sin dag kan de göra livet svårt för många landslag, men i detta läge är det svårt att se det. De georgiska fansen är pessimistiska inför denna match på grund av skadeläget och det faktum att man inte spelat bra sedan i mars månad. Inte mycket tyder på poäng för Georgien här.

Snackisen:

Man är väldigt stolt över Chvitja Kvaratschelia, det 20-åriga underbarnet som är en av de mest frekventa och duktiga dribblarna i Europa, enligt statistik. Snabb och oförutsägbar. Emil Krafth kommer att få jobba. Snackisen i landet handlar förutom om tränaren Sagnols framtid, mycket om vart Kvaratskhelia kommer spela härnäst. Han är just nu kvar i Rubin Kazan trots stort intresse, men få som är villiga att möta Rubins prislapp för en icke-EU spelare (20-25m euro).