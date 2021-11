Hedersamma förluster är värst och Sverige hade ju VM-biljetten

SEVILLA. Det var upplagt för ett magiskt sagoslut på VM-kvalet, men istället fick Spanien fira. Sverige har en andra VM-chans – men det svider att laget underpresterade i Aten och Batumi.

Alvaro Morata rakade in 1-0 efter att Robin Olsen tippat Dani Olmos mäktiga skott i ribban. Där dog det svenska hoppet om att skrälla mot Spanien och vinna gruppen. Matchklockan stod på 86 minuter när bollen satt i nätet och de 50 000 spanska supportrarna exploderade på läktarna.

Klart att det var slappt försvarsspel vid målet där svenska försvarare verkade hoppas på offside. Joakim Nilsson som annars gjorde en bra match hängde inte alls med när Morata skickade in målet som tog Spanien till Qatar om ett år och Sverige får starta om i playoff i mars.

Fram till dess hade Sverige gjort en stark insats mot det spanska landslaget. Man hade slitit, sprungit, pressat och gjort allt för att försvåra för det bolltrillande motståndet. Då och då blixtrade Sverige till offensivt och Emil Forsberg hade två avslut som smet precis utanför och Alexander Isak sköt över i ett bra läge.

Överlag gjorde Sverige en stark match. Även om inte spelarna gav upp trots det sena spanska ledningsmålet var det en smäll som knappt gick att resa sig från. Spanien som aldrig förlorat en VM-kvalmatch på hemmaplan och bara förlorat fyra utav 60 EM-kvalmatcher rullade vidare på den massiva statistiken.

När slutsignalen gick hade Sverige gjort den här fina insatsen och spelat jämnt med EM-semifinalisten Spanien. En klassisk hedersam förlust. Det är lätt att konstatera att de är de värsta som finns. I slutändan är slitet, krigandet och den väl genomförda matchplanen inget värt. Inga poäng. Ingen glädje. Bara depp.

Janne Anderssons matchcoachning har genom åren fått en del frågetecknen hängande över sig. Nu plockade han av Emil Forsberg efter en dryg timme för att förbundskaptenen ville ha pigga ben. Det var ett konstigt byte, det kommer man aldrig runt. Forsberg är en spelare som kan avgöra och ville köra vidare.

Att Janne Andersson dessutom väntade så länge med att skicka in Zlatan Ibrahimovic som kom in med 17 minuter kvar är också något som förvånande. Däremot är det inte så underligt att ta av Alexander Isak som inte varit i slag denna VM-kvalsamling. Dejan Kulusevski mot Robin Quasion går också att försvara, just Quasion har gjort det väldigt bra i landslaget och var den som sköt Sverige till EM.

Janne Andersson satsade annars på en väntad startelva och Albin Ekdals insats var stark och han visade sin betydelse. Victor Nilsson Lindelöf var också riktigt imponerande efter en svagare match mot Georgien. Överlag såg man till att ha en hyfsad kontroll på Spanien och höll hoppet vid liv till avgörandets stund vid slutet av matchen.

Det var upplagt för ett sagoslut där Sverige skulle kunna ordna det här avgörande målet som betytt en plats i Qatar-VM. Tyvärr fick man aldrig till några chanser och Zlatan Ibrahimovic drog dessutom på sig ett dumt gult kort när han fult tryckte till Azpilicueta vid en hörna som innebär att han är avstängd i första playoff-matchen. Något som domaren delade ut men först dök upp i statistiken efter matchen.

Solen går naturligtvis upp igen under måndagen och livet går vidare. Spelarna ska tillbaka till sina klubblag. Säsongen matar på och det är tajta scheman för de flesta och ett kommande playoff i mars hamnar garanterat en bit bak i huvudet hos dem. Som Zlatan konstaterade lite skämtsamt, det är inte ens säkert att han lever då.

Lottningen av playoff är först 26 november. Sverige behöver hjälp av minst två av 1) Danmark (inte förlora mot Skottland), 2) Montenegro (inte släppa in fem mål eller fler mot Turkiet), 3) Ungern (bör vinna mot Polen) och 4) Belgien (inte förlora mot Wales) i avslutningen av VM-kvalen för att bli seedat. Då får man börja hemma, men det är inget de lär fundera på de närmaste dagarna.

Något som inte lika lätt kommer att försvinna bak i huvudet hos spelare och ledare i det svenska landslaget är det gynnsamma läget man hade efter att ha slagit Spanien hemma i september. Tyvärr följde man upp den bragdmatchen med en riktig genomklappning i Aten där det blev förlust mot Grekland. En väldigt svag match.

Trots det hade man en fin möjlighet att sätta tryck på Spanien in i det sista men klappade ihop resultatmässigt i Batumi. Det 93:e rankade Georgien vann med 2-0 och tvingade Sverige att ta höjd för att klara ett mirakel under söndagen i Sevilla. Man gjorde ett bra försök, men det är inget värt, och de två sista förlusterna hotar Sveriges seedning.

Klart att kvalresultatet är godkänt när man blir tvåa efter Spanien, men det är oroande att Sveriges lägstanivå fallit. Förlusten mot Ukraina i EM följt av förlusterna mot Grekland och Georgien gör att det går att fråga om landslagets utveckling. Det räcker inte att peka på att man skapar chanser när oskärpan gör att man inte sätter dem, och bakåt sker en del misstag.

Trenden pekar åt fel håll för Sverige och det finns inga matcher att vända det innan det är dags för playoff. Då måste det klaffa direkt i en semifinal och final för att VM-platsen till slut ska bärgas. Annars återstår bara ett års väntan på EM-kvalet till Tyskland 2024 och ett Nations League i sommar, vilket hade varit snöpligt.