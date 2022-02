Miljarderna talar tyvärr för engelsk dominans

Lundhs blogg 13:42

Simone Inzaghi gjorde vad han kunde för att hålla hoppet uppe på presskonferensen inför Inters första åttondelsfinal i Champions League på tio år. Senast åkte man ut mot Marseille på ett bortamål, något som inte finns längre. Inzaghi talade om att man gjort det bra hittills, nått sitt mål att avancera från gruppspelet och även om Liverpool är favorittippat ska matcherna spelas först.

Den relativt färske Inter-tränaren verkade på slutet av de 20 minuterna vid podiet ihop med Hakan Çalhanoğlu ganska trött på att svara på frågor med en negativ udd. Om att Inter förlorat nio av de tolv senaste viktiga Europa-matcherna. Om att Liverpool slog Milan gånger två i höstas. Om man känner att man hör hemma här. Och så vidare.

Närmare 40 000 åskådare väntas till Stadio Giuseppe Meazza i den råa och dimmiga kylan onsdag kväll. Covidrestriktionerna tillåter halvfullt vilket är bättre än för några veckor sedan då gränsen var 5 000 och det blir cirka 2 300 Liverpool-fans. Det är kommenderat munskydd av bättre kvalitet samt bevis på vaccination eller att man haft sjukdom för att få komma in.

Sett till att Inter efter ligaguldet i våras fick se tränaren Antonio Conte kliva av, när han insåg de ekonomiska problemen för klubbens kinesiska ägare Suning inte borgade för en fortsatt satsning, samt en försäljning av både Achraf Hakimi och Romelu Lukaku har klubben gjort en överraskande stark säsong hittills.

Åttondelsfinal i Champions League. Semifinal i cupen. En poäng efter ligaledande Milan, men med en match mindre spelad. Det går att förstå att Simone Inzaghi är nöjd med vad han och spelarna gjort och att man har allt att vinna, även om få i Milano verkar tro på att man kan rubba Liverpool. Kanske inte så konstigt både sett till klubbens form men även hur Premier League ryckt i från ekonomiskt.

Det är svårt att blunda för tisdagens rapport från Lissabon där Manchester City lekte med Sporting. Till slut blev det 5-0 till Pep Guardiolas lag efter 4-0 i paus och den katalanske tränaren har givetvis gjort ett stort jobb med Citys spelare men även haft resurser att göra det. Liverpool kommer till åttondelsfinal efter sex raka segrar i gruppspelet trots att man hade Atlético Madrid, Milan och Porto i gruppen.

Så sent som i förra veckan kom besked om att intäkterna från Premier Leagues internationella rättigheter från och med i höst för första gången passerar de inhemska. De närmsta tre åren drar klubbarna i Englands högstaliga in totalt 130 miljarder kronor vilket är 41 miljarder per säsong. Ingen annan liga är i närheten av de intäkterna: La Liga är bäst med 21 miljarder per säsong, Bundesliga har elva miljarder och franska Ligue 1 är långt efter med sex miljarder.

Italienska Serie A fick mindre betalt för sina inhemska rättigheter senast och har haft svårt att nå ut internationellt. Något som inneburit att ligan bara drar in 11,5 miljarder kronor per säsong. Lägg till att de italienska klubbarnas arenor är eftersatta och inte sällan kommunägda och det är svårt att få fart även på de intäkterna. Det har inneburit ett inflöde av utländska ägare som kommit med nödvändigt kapital, men också om ett hopp om att få fart på affärerna.

Familjen Agnelli äger fortfarande Juventus och en del av de mindre klubbarna har inhemska ägare men 2010-talet har sett en rad andra skiften. Åtta av 20 Serie A-klubbar har numera utländska ägare och även i Serie B och längre ner sker ägarskiften. Milan har efter kinesiskt ägande hamnat hos en amerikansk hedgefond, Inter har kinesiska, Roma amerikanska, Fiorentina amerikanska och Genoa amerikanska ägare.

Tyvärr har köpen inte alltid lett till något lyft. Just Inter hamnade i kläm när de kinesiska ägarna Suning fick stora ekonomiska problem och bland annat fimpade sitt kinesiska fotbollslag som precis vunnit ligan. Inter som förlorade 2,5 miljarder kronor förra säsongen har haft svårt att betala löner. För ett år sedan försökte Suning ta in investerare eller sälja klubben, men det blev inget. Det är många frågetecken kring framtiden, men ännu så länge tyst även om både ägarna och ledningen signalerar att läget är under kontroll.

Visst finns det undantag runt om i Europa. Bayern München står relativt starkt ekonomiskt även om Bundesliga i stort har svårt att stå emot när Premier League kallar på spelarna. Paris SG har med Qatar-miljarder kunnat utmana. Real Madrid och FC Barcelona har historiskt varit starka motpoler och inhemska dominanter men den senare klubben genomgår en rejäl kris och fick släppa Lionel Messi. Juventus brände sig rejält på Cristiano Ronaldo-värvningen.

Under de senaste fem säsongerna har Premier League-klubbar vunnit Champions League två gånger via Liverpool och Chelsea samt att man haft tre lag i final. La Liga har under samma period två titlar, Bundesliga en och Serie A har en finalplats och Ligue 1 har en. Även om pengar inte är allt så är det klart att försprånget för Premier League skrämmer de andra. Det är i det perspektivet man ska se önskan utanför Englands gränser om att skapa en superliga. Allt för att jämna ut skillnaderna i toppen.

Klart att det inte går att slå fast att den engelska dominansen är för evigt, men det är uppenbart att Premier League är före de andra i att kapitalisera på populariteten när fotbollen blivit global. Även vi svenskar bidrar till det. Från och med i höst uppges Nent få betala 1,5 miljarder kronor per säsong bara i Sverige (enligt The Times och norska Kampanje) och i Norge, Nordamerika och en del andra marknader har det slagits rekord.

Intäkterna innebär att lönerna kan höjas och att Premier League kan dra till sig de bästa spelarna och tränarna. Men inte bara det; man kan investera i ny teknik, öka staberna, bygga träningsanläggningar, förnya arenor och slipa ytterligare på allt från sponsorjakt till representation och maximera biljettintäkter samt souvenirförsäljning. Plus fortsätta bygga på varumärket.

Ovanpå det har Premier League inte tvekat att släppa in allsköns investerare i klubbarna. Från Roman Abramovitj i Chelsea till senaste affären där Saudiarabiens investeringsfond PIF köpte Newcastle. Något som ökar på kapitalflödet i ligan och även ökar avståndet till de andra ligorna när det handlar om en faktor som tillgång till kapital. Newcastle vann fönstret i januari med sina nya miljarder.

Därför är Champions League viktigt för klubbarna i andra ligor. Där finns möjlighet till extra intäkter och även där är svenska tittare med och betalar. Min arbetsgivare Telia uppges enligt Dagens Media ha betalt över en miljard kronor per säsong. Till nästa försäljningsomgång som gäller 2024-27 är målet att Champions League ska generera 50 miljarder kronor per säsong till klubbarna.

En engelsk dominans där också hade inte bara varit tråkig ur en sportsligt synvinkel utan även att Premier League riskerar att springa i från de andra på allvar. Klart att det inte är bra för Champions League om enbart en liga dominerar. För min del är en stor del av tjusningen kampen mellan klubbar från olika ligor och länder, även om globaliseringen suddat ut de största skillnaderna.

Sedan Europacupens stapplande inledning i mitten på 1950-talet där Djurgården var första svenska lag ihop med 15 andra har olika länder, ligor och klubbar dominerat. Med några få undantag är det några av fotbollsvärldens giganter i form av Spanien med 18 titlar och 11 finalplatser, Italien med 12 respektive 16 samt England med 14 titlar och 10. Tyskland är med där med 8/10 samt Nederländerna 6/2 och Portugal 4/5.

Ändå slående att Frankrike, hemlandet för journalisten och ex-spelaren Gabriel Hanot som låg bakom skapandet av Europacupen, och med rader av landslagstitlar bara har en Champions League-titel på sju finaler (och en tveksam sådan via Marseille 1993). Resten av länderna som nått final eller vunnit har varit mer av tomtebloss; Röda Stjärnan, Steua Bukarest, Celtic, Malmö FF, Club Brügge, Panathinakos och Partizan.

Klart att det funnits epoker där olika ligor och klubbar dominerat. Real Madrid var med från starten och vann sex titlar på åtta finaler under de första tio åren. Klubben hade en ny period med tre titlar mellan 1998 och 2002 följt av den senaste dominansen där man hissade pokalen 2014, 2016, 2017 och 2018. På det finns Barcelona som hade tio starka år som inleddes när Frank Rijkaard tog titeln 2006 och sedan vann man 2009, 2011 och 2015. Mer spanskt var när Valencia var i final 2000 och 2001 och Atlético Madrid var i final 2014 och 2016 mot just Real Madrid.

Italien var starkt på 1960-talet via Milan och Inter och sedan satte importstoppet av utländska spelare delvis punkt för framgångarna även om man glimtade till och nådde några finaler. Däremot var 1990-talet Serie A:s storhetsperiod med en rad titlar och finalplatser följt av Milan tidigt 2000-tal med både titel och final, Inters överraskande titel 2010 samt Juventus finalplatser. Men ingen Serie A-klubb har vunnit titeln sedan 2010 och senaste finalen var Juves klara förlust mot Real Madrid för fem år sedan.

England avstod deltagande i den första Europacupen och det tog över tio år innan Manchester United blev första engelska lag att vinna Europacupen. Därefter följde en period av engelska framgångar via främst Liverpool och även Nottingham Forest fram till att tragedin på Heyselstadion 1985 som ledde till en ser år lång avstängning. Man kom igen och Manchester United och Liverpool och Chelsea har alla dubbla titlar sedan 1999 plus en rad finalplatser.

Om vi bortser från klubbarnas egna supportrar är det säkert en del som hoppas på ett tomtebloss. Ett Ajax som går fram likt Leicester i Premier League 2016, men historien visar att det blir svårare och svårare. Under 2000-talet finns Porto 2004 men annars har det inte hänt och väldigt lite talar för att det ska ske framöver.

Däremot är det självklart att det vill till att fler klubbar utmanar Premier League. En engelsk dominans är inget att föredra och om det tidigare sett ut att vara en liga som tagit över har något skett som ändrat på det. Även om jag inte kan se vad som skulle kunna rubba Premier League hoppas jag att det är där ute. Om det är Simone Inzaghis Inter? Nja, det är mer tveksamt.