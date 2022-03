En ödesmatch för fler än Zlatan

Lundhs blogg

Tjeckien väntar Sverige i en match där en vinnare får möta Polen på tisdag i en match om en plats i VM i Qatar. Förloraren får börja om och ta sikte på EM 2024. Det är VM-playoff på Friends Arena torsdag kväll och där lagen ska delas åt på något sätt. Räcker 90 minuter? Eller måste det till förlängning? Straffar?

Det är en annan anspänning i en helt avgörande match än i ett kvalspel där man i teorin kan hämta in tappade poäng. Inför torsdagens match måste spelare och ledare vara förberedda för andra scenarier. Hur ska man hantera en ledning? Jakt på mål? En utvisning? Straffar?

Många frågor. Få svar. Ta bara den smärtsamma Ukraina-förlusten från EM i somras. Under tisdagskväll höll landslagets fotbollspsykologiske rådgivare Daniel Ekvall i en genomgång inför den avgörande matchen. Allt för att förbereda sig maximalt.

Att det är spänt i det svenska lägret avspeglade sig i den märkliga kommunikationen från landslaget i samband med tisdagens stängda träning. Där man rapporterade att fyra spelare (Ibrahimovic, Sundgren, Danielson samt Krafth) saknades av olika skäl, men att man inte skulle gå närmare in på spelarnas status.

Klart att man funderade om det är covid? Talas om att flera spelare i Italiens landslag är smittade inför landets playoff. Lägg till att två tänkbara högerbackar inte kunde vara med på en av två taktiska träningar inför VM-avgörandets stund. Oavsett, underlig kommunikation.

Motståndarna från Tjeckien har också stökigheter där storstjärnan Patrik Schick är helt borta plus en del andra spelare. Lägg till att flygresan till Sverige som skulle skett tisdag eftermiddag fick ställas in när planet krånglade. Istället ska man åka norrut under onsdagen och det blir delvis ett orutinerat lag som tar sig an Sverige.

För ganska precis ett år sedan inledde Sverige VM-kvalet med att ta sig an Georgien. Det slutade med en knapp seger där Viktor Claesson stod för enda målet efter en framspelning från Zlatan Ibrahimovic som gjort comeback i landslaget efter fem års frånvaro. Efter det hade Sverige kontroll över en direktplats under hösten, men tunga förluster i november skickade landslaget till playoff.

Under torsdagen sitter Zlatan och Emil Krafth på läktaren tillsammans med närmare 50 000 åskådare. Duon är avstängd från första playoff-matchen. I Zlatans fall handlade det om att han agerade “polis” för att tala NHL-språk. Han tryckte till César Azpilicueta för att skydda Claesson i VM-kvalet mot Spanien.

Man kan konstatera att läget är annorlunda för duon. Emil Krafth som precis fått börja spela regelbundet efter att Mikael Lustig gick i landslagspension är blott 27 år. Annat för Zlatan som fyller 41 i oktober och hoppas fortsätta spela om han bara får styr på skadorna som stört säsongen. Vad betyder ett missat VM för de två?

Mästerskap eller missade mästerskap är ofta tydliga markörer kring generationsväxlingar. Få spelare orkar ge sig in i ett kvalspel utan tanken på att ta det hela vägen till ett EM eller ett VM. Det är kröningen och det givet att det är dit man vill för att eventuellt lägga av efter det.

Senaste sommarens EM ledde till en konstig tajming för Janne Andersson och en rad spelare som tänkt lägga av efter mästerskapet 2020. De hade varit med under kvalet 2019 där Sverige avslutade med att åka till Bukarest och göra en synnerligen stark insats och vinna med 2-0. Ta bara att Marcus Berg stod för mål och assist och Andreas Granqvist styrde backlinjen.

Coronapandemin rubbade på de planer spelarna hade. Få av dem ville missa ett landslagsavslut i ett mästerskap. Berg stannade ett år extra i Krasnodar för att kunna hålla nivån och flera av spelarna krigade på för att få spela det EM de tagit Sverige till. Vilket var förståeligt.

Under tiden klev andra spelare fram och Dejan Kulusevski var det tydligaste exemplet på någon som blixtsnabbt tog en plats i landslaget. Janne Andersson fick lite hjälp att hantera det hela i och med att Uefa utökade trupperna i EM. Då kunde han ta med lagkaptenen Granqvist som knappast hade platsat annars.

Efter EM försvann förutom Granqvist och Berg även Mikael Lustig, Sebastian Larsson, Gustav Svensson och Pontus Jansson som alla varit med större delen av Janne Anderssons tid som förbundskapten. En generationsväxling som skedde mitt i VM-kvalet, vilket hade dragit i gång före EM och slutade på hösten efteråt.

När Sverige står inför ett avgörande i två matcher är det givetvis fler spelare än Zlatan Ibrahimovic som överväger om landslaget gäller även framöver. Orkar man tända om till Nations League i sommar? För att sedan ta nya tag med EM-kvalet 2023 med sikte på Tyskland 2024? Klart att inte alla i dagens trupp tänker så långt.

Robin Olsen må fylla 34 när EM går i Tyskland, men han lär köra på, men det är givet att Albin Ekdal, Martin Olsson och Marcus Danielson tar sig en funderare. Även Daniel Sundgren, Claesson och Emil Forsberg har passerat 30 i dag och kanske tänker över om man vill satsa en ny cykel. Även en del andra funderar möjligen likt Pontus Jansson att klubblaget är viktigare när man inte spelar regelbundet för Sverige?

Janne Andersson har kontrakt över EM 2024 och är inställd på att köra på oavsett, enligt vad han sade i min podd i förra veckan, och han behöver givetvis inventera spelarmaterialet. Vilka är bra nog för att vara med på resan? Finns det nya talanger som kan kliva fram och få chansen? Hur ska Sverige spela sett till spelarna som är tillgängliga?

Klart att det är häftigt att följa Anthony Elanga och inse att framtiden är här. Den snart 20-årige Hyllie-killen som via Borås etablerat sig i Manchester United är en signal om att det alltid kommer nya spelare. Om de sedan klarar av att ta Sverige till mästerskap är en annan sak.

Klart att ingen vill att resan ska ta slut ett drygt halvår innan VM drar i gång i Qatar. Nu ska man inte känna rädsla inför avgörande matcher och det är bara att tro på att landslaget har ett mästerskap till i sig. Ett tredje i rad för Janne Anderssons landslag. Torsdag kväll vet vi om hoppet lever fram till tisdag.

