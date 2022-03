Fel att Orsato dömer Polens VM-playoff

Lundhs blogg

Tisdag kväll ska Sverige och Polen göra upp om en av de sista platserna till VM i Qatar. För ena laget väntar eufori vid slutsignalen och för det andra är det ett avgrundslikt deppande. Idrott när det är som bäst, förutom för de som står som förlorare.

Landslagets jakt på en plats i VM började för ganska precis ett år sedan då man slog Georgien hemma med 1-0. Därefter har man spelat åtta ytterligare matcher och efter att Robin Quasion visade klass och förlöste Sverige från ångest i torsdags handlar allt om en match. Över 90 minuter. Med möjlig förlängning och straffläggning.

En sådan match spelare säger att de älskar att spela. Ändå undrar jag hur sant det är. Klart att alla drömt om att bli hjälte i en avgörande match. Att skjuta Sverige till VM. Men det kan lika gärna sluta med att man blir syndabock. Skrämmer inte det alls? Klart att det gör, även om man som spelare måste hålla det på avstånd.

Det blir närmare 55 000 supportrar på läktaren. Med tanke på att Polens förbund tvingade svenska supportrar att köpa biljetter innan man visste om Sverige slagit Tjeckien och vägrar sälja i efterhand blir det bara 250 svenska supportrar. Sportsligt eller ej går att diskutera, men det är läget.

I centrum hamnar givetvis domaren Daniele Orsato. Av många klassad som en av världens bättre domare. Ja, han visade ut Marcus Danielson efter VAR-koll i åttondelen mot Ukraina i EM men hade även hand om Rumänien-Sverige i EM-kvalet. Då han blåste av matchen när Alexander Isak och Robin Quaison utsattes för rasism. Plus VM-kvalet Sverige-Holland där han tveksamt dömde bort ett holländskt segermål.

Orsato är garanterat en oerhört skicklig domare, men det är underligt att Uefa väljer honom som ansvarig sett till att han missade en straff för Polen mot Spanien i EM i somras. Och att Orsato dessutom bett om ursäkt till Polens presschef för att han och domarteamet bommade den. Vilket gör att huvuddomaren går att ifrågasätta, oavsett hur han agerar.

Domare ställs med jämna mellanrum mot både lag och spelare som man dömt tidigare och eventuellt gjort misstag emot, men tiden är en faktor som Uefa borde ha tagit in här. Man skulle ha plockat fram en annan domare till mötet mellan Polen och Sverige för att undvika att domaren kan ifrågasättas.

Sveriges landslag tränade på matcharenan i Chorzów i strålande solsken under måndagen. Det var en skön vårdag i södra Polen och för en stund var lättare att trycka bort att kriget pågår bara några timmar österut. Gränsen till Ukraina är nära, även om det inte märks något på matcharenan som man valt.

Den polska nationalarenan i huvudstaden Warszawa har under coronapandemin varit ett fältsjukhus för covidsjuka. Man hann knappt klara av det innan det är dags att använda den för en ny katastrof, denna gång för att hantera strömmen av flyktingar från kriget i Ukraina.

Till viss del är det bisarrt att det ska spelas VM-playoff på Śląski-stadion i Chorzów i skuggan av ett ryskt invasionskrig av Ukraina. Det ryska landslaget som ingick i Sveriges playoff-grupp är utkastat och det ukrainska landslaget har fått sin match mot Skottland uppskjuten av naturliga skäl.

Lägg till att priset i potten, en plats i VM i Qatar, är något som många vill se en bojkott av. Emiratet med sina energimiljarder, brist på mänskliga rättigheter och en rovdrift av migrantarbetare har blivit en av de tydligaste symbolerna för “sportswashing” och är därmed bespottat.

På presskonferensen fick Janne Andersson och Victor Nilsson Lindelöf återigen besvara frågorna kring hur de ser på att många vill att de bojkottar VM. Om vad de kan göra. Om de pratar om problemen. Och svaren var de vanliga, men kranade ner i att de vill vara med i VM med Sverige.

Det är en rundgång av frågor och bristande ansvar i fotbollens värld och den speglar bara omvärlden där regeringar och länder gladeligen handlar med Qatar, Kina, Saudiarabien och så vidare. I mångt och mycket är det som klimatfrågan. Det är en jakt på pengar, tillväxt och konsumtion som driver utvecklingen.

Därför går det att förstå fotbollsledare och spelare som har svårt att svara på frågorna på något varierat sätt. Vi har tyvärr alla ett ansvar och även en del av de tidningar vars krönikörer oftast lyfter frågor om bojkott och kapa abonnemang har lik förbannat artiklar om sporten. Inte fan slutade man skriva om de svenska medaljerna i Peking.

Välja glädjen? Likt Tage Danielsson. Jag har inget direkt svar, för det är komplext. Alternativt är det väldigt enkelt och att hela världen behöver kliva av det här tåget. Det har ännu inte skett kring klimatet, och lär inte heller ske när det handlar om VM i fotboll i Qatar.

Då återstår egna ställningstaganden. Även om en del journalister och rätt många supportrar aviserat att Qatar passerat deras gräns är det svårare att få fler från fotbollens värld. Man diskuterar gärna VM och belyser problemen, men vill spela mästerskapet oavsett.

Då återstår att alla får brottas med sina egna ställningstaganden. Precis som i klimatfrågan.

***

Albin Ekdal lider av en skada som följt honom sedan december. Han fick kliva av i förtid mot Tjeckien och har inte tränat sedan dess. Enligt förbundskapten Janne Andersson går det inte för Ekdal att ta smärtstillande för att spela. Något som talar för att Sverige ställer upp utan Ekdal på tisdag kväll. Ersättare lär bli Mattias Svanberg som i lördags sade att han var redo.

***

Veckans poddgäst är Jonas Thern som var scout i början åt Janne Anderssons landslag. Han klev av uppdraget för att han tyckte att resorna var stökiga och kulmen var när han skulle kolla in Albanien borta och dåvarande landslagschefen Lasse Richt lovade att det skulle lösa sig med biljetter.

Men när Thern kom dit fanns inga plåtar och ingen var intresserad av att hjälpa till. Lyssna på intervjun med Thern via denna länk. Han tror att Sverige tar sig till VM, gillar Janne Anderssons jobb med Sverige och har många andra tankar kring svensk fotboll. Bland annat varför Malmö FF inte längre är aktuellt.

***

Sverige anser att man hade rätt bra koll på Robert Lewandowski under EM. Då han stod för två mål, två nickar i ribban och miss vid öppet mål. En rysare.

***

Chock när vi checkade in på vårt hotell i Katowice och receptionisten talade om att svenskar var rädd för att bli av med njuren… Mycket har jag hört, men inte att det är vanligt i Polen. Det och mycket annat i dagens avsnitt av Fotbollskanalen On Tour. Lyssna här!

***

Det är en tydlig pessimism bland polska journalister som framför allt pekar på att man bytt förbundskapten tre gånger på ett drygt år. Jerzy Brzęczek tog Polen till EM när man vann en rätt lätt grupp (Österrike tvåa och Nordmakedonien trea) men fick gå efter ett svagt Nations League hösten 2020.

In kom Paulo Sousa som ledde laget i VM-kvalet under 2021 där man blev grupptvåa efter England men bland annat bara tog en poäng av Ungern. Sousa hade även ansvaret under EM i somras där man blev sist i Sveriges grupp. Sousa hoppade av för att ta över Flamengo i januari.

Då valde man en tillfällig lösning i förre förbundskaptenen för U21-landslaget Czesław Michniewicz som även vann ligan med Legia Warszawa våren 2021. Han hade även framgångar i ett par polska klubbar tidigt 2000-tal och har haft en träningsmatch mot Skottland för att få ihop laget.