Nations League blir devalverat av de inblandade

Lundhs blogg

Belgiens stjärna Kevin De Bruyne höll inte igen inför vad som väntar i veckan: “För mig är Nations League totalt onödigt. Vi måste spela matcherna, men det känns som en tävling med träningsmatcher. Det är bara glorifierade träningsmatcher efter en lång och tuff säsong. Jag ser inte fram emot det.”

När Sverige samlades under måndagen hade Albin Ekdal redan lämnat återbud för att läka ihop skador som plågat honom sedan december. Väl på presskonferensen berättade Janne Andersson att även lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöf tackat nej för att ta hand om skador som han spelat matcher med.

ANNONS

Klart att det går att fatta, men känslan var att bägge spelarna varit med i truppen om det handlat om VM-kval eller EM-kval. Likadant är det kring att förbundskapten Janne Andersson ska använda sig av Nations League för att testa nytt spelsystem. Och under måndagen vädjade han om tålamod, för det lär ta tid.

Inför vårens playoff lyfte förbundskapten Andersson Sveriges starka hemmafacit i tävlingsmatcher. Då räknade han inte med Nations League bland dem. Ja, ni fattar alla signalerna. Den här turneringen väger fortfarande lätt trots prispengar, kvalpoäng och annat.

Tredje säsongen av Nations League väntar och för svensk del börjar det i Ljubljana, Slovenien torsdag kväll. Innan resan dit hinner förbundskapten Janne Andersson köra ett riktigt träningspass med truppen på Friends Arena och ett på plats i Slovenien. En del spelare tränade även i måndags.

ANNONS

Under knappa två veckor ska Sverige spela fyra matcher, varav två borta, och det är givet att det tajta spelschemat innebär att det blir stora skiften i startelvorna mot Slovenien, Norge, Serbien och Norge. Spelarna kommer från långa säsonger och är knappast i fysiskt slag för att klara det, och Andersson inventerar också.

Nations League kom till av både ekonomiska och sportsliga skäl. Uefa och nationsförbunden ville samla matcher i ett paket för att lättare sälja till TV-bolag och sponsorer. Dessutom kunde man skikta landslag så att Tyskland möter England, Italien och Ungern i en grupp och Andorra ställs mot Lichtenstein, Lettland och Moldavien.

Det handlade om att ersätta träningsmatcher med bättre matchkvalitet och på samma gång öka på förbundens intäkter. Något som avspeglade sig i både rättighetsintäkter men även möjliga prispengar och senast kunde 55 lag dela på 850 miljoner kronor. Hösten 2020 var Sverige uppe i högsta divisionen och mötte Portugal, Kroatien och Frankrike.

ANNONS

Tyvärr blev inte resultaten de önskade och man trillade ur, om än knappt. Vilket var synd för att Sverige går miste om storlag på Friends Arena nu och man hade haft en lättare väg in i EM-kvalets lottning. Det fanns mycket att vinna på att hänga kvar i A-divisionen, men man klarade inte av det.

För egen del uppskattar jag Nations League, och då särskilt den del som knyter an till EM, likt den säsong som drar i gång nu. Där matcherna både kopplar an till lottningen av EM-kvalet och gruppsegrare kan få en andra chans via playoff. Det finns en tydlighet till skillnad när det är inför VM-kvalet.

Att det sedan finns frustration på många håll kring att Nations League är svårt att förstå och tar tid att etablera sig får man acceptera. EM drog i gång 1960 men slog igenom först 1984 i Frankrike och har under 2010-talet växt fram till att rivalisera VM i popularitet och genomslag.

ANNONS

Nu är det knappast så att jag tror att Nations League har en potential att bli ett nytt EM eller VM, men man måste ge det tid. Mer tid. Pandemin tryckte ihop ett späckat spelschema ytterligare och det innebar att de här omgångarna i juni hamnar i kläm när spelarna hellre hade vilat.

Givetvis går det att förstå tveksamheter från en del etablerade spelare, men för en del av de unga och oprövade är de här matcherna möjligheter. Det är här man kan visa upp sig inför Janne Andersson. Det får bära eller brista och det är givet att prestationerna kan svaja för svensk del.

Inte blir det lättare med tanke på att Sverige ska leta sig fram emot 4-2-3-1 eller 4-3-3 för att få till ett spelsystem som bättre passar materialet. Som det heter på chefsspråk: en utmaning. Tror framför allt Norge blir farligt med visst sug att trycka ditt storebror Sverige och att Ståle Solbakken har en del vassa spelare.

ANNONS

Klart att de svenska resultaten hamnar lite i skuggan av prestationerna, men några triumfer och bra resultat ger signalen att landslaget är på rätt väg. Däremot är det givet att några smällar här i juni får motsatt effekt. Klarar landslaget att hålla kursen oavsett hur det går? Återstår att se.

****

Fotbollskanalen On Tour är i gång dagligen. Här är tisdagens avsnitt och lyssna här. Vi kör fram till 13 juni.

****

Under tisdagen gick det att se 30 minuter av den svenska träningen. Det såg ut att vara en taktisk genomgång av försvarsspelet och sedan en del uppvärmning innan vi blev utkörda.

****

Janne Anderssons telefonsamtal till Edvin Kurtulus efter hans uttagning i Kosovos A-landslag var en signal om att det svenska fotbollsförbundet är mer vaket än tidigare. Under en rad år har man varit försiktigt, men när en del attraktiva spelare valt andra landslag tvingades man tänka om.

ANNONS

Sedan har bristen på mittbackar ökat på trycket i den omvandlingen. Om Pontus Jansson varit kvar i landslaget och man kanske sett Anel Ahmedhodzic välja Sverige hade samtalet antagligen inte kommit till en mittback som hittills gjort fem allsvenska insatser för Hammarby.

HBK-produkten Kurtulus var stark högerback i allsvenskan under fjolåret men när Halmstad trillade ur valde han att flytta till Hammarby. Där har han tagit kliv och det var uppenbart att Janne Andersson och Peter Wettergren hade koll på backen. Kosovo fick duon att ta ut honom redan och det blir spännande att följa hans väg framåt.

****

Jan Oblak sticker ut i Sloveniens landslagstrupp, men annars är det ett ganska anonymt landslag. Få spelare från klubbar de stora ligorna och i senaste VM-kvalet blev man fyra och var långt efter tvåan Ryssland även om man borde fått den ryska platsen i playoff (hade i så fall mött Polen hemma) om Fifa gjort rätt och strukit de ryska resultaten.