Tror inte på spelarnas klyschor om en match i taget

Lundhs blogg

Dagarna före en mästerskapspremiär kan vara utdragna och en aning sega för både ett landslag och dess bevakare. Särskilt efter ett förläger på Bosön, ett långt läger i Båstad och nu några dagar på EM-basen utanför Chester. Sverige har dessutom matchat sparsamt med endast EM-genrepet mot Brasilien.

Efter öppenheten i Båstad har landslaget börjat stänga till kring träningar. Peter Gerhardsson vill testa både 3-4-3 och 4-3-3 och önskar förståeligt nog att det sker utan insyn. Lägg till att man kanske vill ha möjlighet att slipa på fasta situationer. Plus att man inte vill ge bort för mycket kring skadade spelare.

Linda Sembrant och Stina Blackstenius har haft olika skadeproblem och matchats in så sakteliga i träningen. Även om bägge spelarna varit positiva utåt sett under onsdagen och torsdagen vore det en rejäl överraskning att se någon av dem i en svensk startelva. Sveriges mål är att vara kvar till 31 juli och då är försiktighet den enda vägen.

Klart att Blackstenius som verkar ha kommit längst kan göra ett inhopp i ett pressat läge mot Nederländerna. Likt hon gjorde mot Brasilien där hon även skickade in 3-1. Sembrant som inte ens under torsdagen var med under hela träningen kan knappast vara aktuell, det är rätt länge sedan hon spelade match.

Är det ovan frånfall i form av Sembrant som öppnar för 4-3-3 mot Nederländerna på lördag? Vi vet en dryg timmer för avsparken på Bramall Lane i Sheffield. Då släpper landslaget startelvan och även om man testat bägge varianterna på träningen lutar det väl åt Magdalena Eriksson och Amanda Ilestedt som mittbackar.

Efter den stängda träningen under torsdagen kom fem spelare till presstältet som ligger på parkeringen bakom det lyxiga spelarhotellet, cirka en halvtimme utanför Chester. Där snurrade spelarna mellan TV4 och SVT, Radiosporten, nederländska medier och svensk skrivande press (som även har webb-TV).

Utåt sett ger landslaget ett mycket harmoniskt intryck. När skadefrågorna är bortstädade blir det lätt en rundgång av försök från oss journalister att antingen få svar på spelsystem och annat som sker utan insyn eller testa olika fotbollsrelaterade spörsmål kring motståndare, fasta situationer eller ytor som ska skyddas alternativt utnyttjas.

Sedan är det alltid en del kollegor som vill ha svar om mer eller mindre roliga biler och videosnuttar från spelarnas och landslagets sociala medier som bjuder på material från golfbanan, på stan i Chester, vid musikmixern eller när det spelas musik. Allt för att vi i media vill skapa mer runda grejer som kan locka till läsning.

I och med lördagens EM-premiär kommer närmare dök det upp en del frågor om vikten av mötet med Nederländerna. En match som rimligen avgör vilket av lagen som vinner gruppen och då får möta grupptvåan av Frankrike, Italien, Island och Belgien i kvartsfinal.

Seger i mötet med Nederländerna ger en trolig svensk väg mot en kvartsfinal mot tvåan som rimligen blir Italien. Klart att man inte kan räkna bort Schweiz och Portugal helt i den svenska gruppen, men om man åker till EM med ambitionen att ta guld ska de två nationerna besegras. Vilket både Sverige och Nederländerna ska klara av.

Ändå var det fascinerande att höra både Linda Sembrant och Magdalena Eriksson säga att de inte funderat alls på en fortsättning. Utan det är en match i taget och det finns knappt några dåliga lag längre och så vidare. Hanna Glas kunde i varje fall bjuda på att man talat lite om att slippa Frankrike kontra Italien.

Klart att spelarna har koll på det och det är givet att alla vill undvika världstrean Frankrike så länge det bara går. Italien är klart sämre rankat och garanterat lättare att besegra. Jag vet att det hör till att rabbla den typen av klyschor om att alla lag är svåra, att man aldrig tänker längre än nästa match och om man ska vinna EM måste man vara beredd att slå alla lag.

För Sembrant vore ett möte med Italien rimligen extra laddat sett till att hennes partner Lisa Boattin spelar för det italienska landslaget. Kanske skäl att hon hellre tar Frankrike? Klart att hon tänkt tanken, eller? Jag är övertygad om att spelarna funderar på nästa steg och vilka möjligheter som finns därefter även om matcherna inte spelats.

Att ta fram ett mästerskapsträd efter en lottning och sedan dra ut olika vägar mot Wembley gör nog i princip alla. Inklusive de svenska spelarna. Om någon i dag skulle säga att Frankrike är starkare än Italien sett till spelarmaterialet vore det knappast något som skulle hållas emot den personen om det nu blev Sverige-Frankrike i en kvartsfinal.

För det är en sanning. Därför är det inte svårt att hoppas på en svensk seger mot Nederländerna för att förhoppningsvis få en lättare väg till Wembley. Det är möjligt att Sverige måste ställas mot Frankrike för att vinna EM-guld, men låt det ske i finalen snarare än i kvartsfinalen.

Sedan går vägen dit via att Sverige tar en match i taget, men tanken kan röra sig längre fram utan att det jinxar hela EM.

****

Lite synd om EM i England som helt drunknat i den mediala stormen kring Boris Johnson som fullkomligt slukat allt syre i de stora TV-kanalerna. Även om premiärministern till slut avgick som partiledare är han kvar på posten som styrande tills en ersättare väljs. Vilket kan ta flera månader. Risken är att cirkus BoJo fortsätter och därmed slukar fortsatt fokus från EM.

****

Med tanke på hur säkerhetsdamen på den svenska träningsplanen jagade bort oss journalister från parkeringen måste det ha varit något oerhört hemligt som Sverige gnuggade på.

****

Vi bevakande journalister fick under torsdagen en inblick i den omvärldsbevakning som de svenska spelarna får ta del av varje morgon vilket givetvis är en bra service till dem. Allt för att de ska hänga med i nyhetsflödet utan att själva behöva ge sig ut på sajter.

Bland ämnen som gick ut fanns tragedin i Visby med mordet på en kvinna, en hel del om Boris Johnson men även publiksuccén i EM-premiären och den stenhårda kritiken mot Finlands svenska förbundskapten Anna Signeul samt att Sveriges assisterande förbundskaptenen Magnus Wikman fyller år. Lägg till det att man hade nedan med som en punkt:

Början av Simon Banks krönika igår: ”Ridån glider undan på Drömmarnas Teater, tusen och åter tusen kvinnor har slagits för att ta sin sport hit. Vilken otrolig chans de har nu. Herrarnas fotboll är trasig – det här är damernas möjlighet att bygga en bättre.”

Det var alltså Simon Banks ingress i en krönika inför EM-premiären mellan England och Österrike och där han skrev om möjligheterna för damfotbollen kontra den trasiga herrfotbollen. Men det fanns ingen länk till resten av krönikan. Kanske ingen slump. Längre ner i krönikan kritiserade Bank de svenska landslagsspelarna Kosovare Asllani och Magdalena Eriksson.

“Det har varit så intressant att höra briljanta förebilder som Magdalena Eriksson och Kosovare Asllani gå bort sig de senaste månaderna, när det handlat om sportswashing eller mediepolitik, eftersom det visat på just den här sortens nya frågor, som damfotbollen sluppit förut.”

Är det inte exakt sådan omvärldsbevakning man vill ha? Att veta vad som skrivs i Sveriges största tidning som även är tung SvFF-sponsor. Fast det kanske sköts individuellt.

****

Vädret i Chester är minst sagt underligt. Tvära kast från iskallt, grått och regn hängande i luften till blå himmel, gassande solsken och riktigt varmt.