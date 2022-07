Okunskap eller ej, det var inte svårt att se att Sverige var svagt

Lundhs blogg

Dagen efter den krampaktiga svenska segern mot Schweiz och på den svenska EM-basen var det mest glädje. Åtminstone bland de spelare och den ledare som mötte medierna och man poängterade vikten av vinsten. Prestationen var något annat, men även den var bättre än vi vad förstod.

Assisterande förbundskaptenen Magnus Wikman tog inte direkt fasta på att en del spelare varit besvikna på det svenska spelet efter matchen. Han hänvisade till att det är mycket känslor efter slutsignalen och han hade sett om insatsen mot Schweiz och spelet var bättre än intrycket han hade från sidlinjen.

Det är inte första gången det slår mig hur olika man kan se på en fotbollsmatch. Rätt många av de tidigare spelarna och aktiva tränarna som man tog del av via olika TV-sändningar – i BBC i pausen var det inte nådigt – hade en annan bild än Wikman. Även de flesta som hört av sig via mejl eller sociala medier.

Klart att Magnus Wikman får anse att det är okunskap om man tycker att ett guldjagande Sverige ska hantera ett 20:e-rankat Schweiz som inte vunnit sedan i november och där uppladdningen störts av magsjuka. Det är nog inte alla som delar Wikmans bild att världstoppen är så bred bland damlandslagen.

Snarare brukar man tala om att det är smalt och att kvalspelet är för ojämnt. Sveriges andreman talade om att 30-40 landslag är bra. Ja, ja, det kan man givetvis säga. Många skulle nog gå emot Wikman i en sådan breddning av toppen utan istället påpeka att det är smalt.

Det som dock fick mig att hoppa till var när han jämförde Schweiz damer med Sveriges herrar – bägge är på 20:e plats på Fifas världsranking – och med frågan om vi tycker de är dåliga. Jag kan bara konstatera att kritiken mot de svenska herrarna i samband med Nations League i juni och även under delar av VM-kvalet var rätt hård.

Ibland kan jag undra varför landslagsledningen för damerna har ett sådant behov att försvara laget och insatserna? Varför inte kalla en spade för en spade? De har hyllats när det går bra, men får ta kritik också. Är det ovanan av att det går sämre? Klart att tre poäng var viktigast men det var uppenbart att Sverige inte spelade bra mot Schweiz.

Särskilt inte satt i perspektiv av den egna målsättningen uppbackad av en reklamkampanj som drivit upp förväntningarna. Det är som om man inte kan ställa krav på landslaget utan att det ska skakas på huvudet över hur korkat det är. Magnus Wikman hade inga problem att tala om att England gjort en dålig match i EM-premiären mot Österrike.

De flesta svenska spelare är oavsett inne på att Sverige inte kommit upp i den nivå som de är övertygade om att de kan nå. Rätt långt i från den nivån. Sedan är det svårare att diagnosticera exakt vad som brister och hur mycket som hänger på den egna formen och det egna kunnandet. Och om det går att nå dit kan landslaget fortfarande visa.

Framför allt fungerar inte det offensiva spelet. Dålig rörelse skapar ringa alternativ. Svagt passningsspel. Få spelare som kan slå sin motståndare. Ingen riktig snabbhet i varken spelare eller bolltempo. Många spelare verkar vara ur slag. Om Caroline Seger och Kosovare Asllani blir bortplockade finns ingen som riktigt kliver fram.

Sverige har givetvis en möjlighet att höja sig och förbättra spelet. Kanske ska Hanna Bennison starta? Två starka inhopp och Filippa Angeldahl har inte varit lika stark som tidigare. Även om Johanna Rytting Kaneryd haft svårt att lyckas i inhoppen är hon ett hot som utmanar försvarare, vilket Lina Hurtig inte är.

Peter Gerhardsson och Wikman har några dagar på sig innan man tar sig an Portugal som kommit in i EM utan mycket att förlora. Ett lag som fick en biljett till England när Uefa kastade ut Ryssland och har överraskat med att sno poäng av Schweiz och skaka Nederländerna (som förvisso var utan sina tre bästa spelare).

Sverige slog Portugal med 4-0 i Algarve i våras men vid 0-0 var kvicka Diana Silva nära att straffa svenskorna och henne får man se upp med på söndag. Även om Wikman plussade för mycket av det svenska försvarsspelet mot Schweiz har det inte övertygat hela vägen i EM. I onsdags bjöd Magdalena Eriksson tidigare lagkompisen Ramona Bachmann på ett friläge utöver Bachmanns mål efter svensk kalabalik vid en hörna.

Mot portugisiskorna i februari kom alla de svenska målen i andra halvlek och tre av dem efter hörnor. Då var det Amanda Nildén som hanterade hörnorna, men vänsterbacken verkar inte högt rankad av landslagsledningen sett till att man hellre trycker ut en obekväm Eriksson på kanten. Blir det ändring till mötet på söndag?

Det är givet att Wikman och Gerhardsson formerar en elva efter bästa förutsättningar för att vinna. Precis som att man väljer att göra byten utifrån tron att det ska leda till bästa resultat. Sedan tror jag herrarna får vänja sig vid att det kommer frågor om Sverige inte presterar enligt de förväntningar som man varit med och skapat.

I min värld är det väl positivt att vi talar om landslaget. Även om vi kanske inte ställer exakt de frågor som spelare och ledare önskar. Det är återigen att ta något på allvar när man förmedlar frågor och det är betydligt fler än vi utsända journalister som undrar om Sveriges landslag är överskattat sett till insatserna i EM.

****

Klart att det är svagt att VAR inte klarade av att döma rätt kring Sveriges mål. Ett viktigt mål som gett gruppledning inför avgörandet.

****

Starka tittarsiffror för EM-matcherna där Sveriges match dragit 1,5 miljon både i TV4 och SVT. Där 80 procent av dem som hade TV:n på kollade det svenska landslaget. Ovanpå det kollar en hel del via C More eller SVT Play.

****

Sverige kan alltså missa kvartsfinal om man förlorar mot Portugal. Ett kryss räcker till kvartsfinal, men förstaplatsen hänger då på att Nederländerna förlorar mot Schweiz. Vid svensk seger mot Portugal är kvartsfinal givet, men om Nederländerna vinner sin match avgörs förstaplatsen av A) total målskillnad B) totalt flest gjorda mål C) varningar D) Uefa-rankning.

Just nu leder Nederländerna tabellen för att man gjort 4 mål och Sverige bara gjort 3. Om Sverige exempelvis vinner med 2-1 mot Portugal och Nederländerna vinner med 1-0 blir det varningar som avgör och just nu har Nederländerna tre gula kort, Sverige har noll. Om det blir rankingen som avgör är Nederländerna bättre rankat.