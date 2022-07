Snubbla inte på Belgien som är ett enklare motstånd

Lundhs blogg

Sabba inte det här nu! Jag vet inte riktigt var uttrycket kommer i från men det är ett bra sätt att framför att det är upplagt läge och man inte ska snubbla. Visst, det är lite rått sagt, men det är känslan inför fredag kväll. Då Sverige möter Belgien i EM-kvartsfinalen i Leigh.

Jag vet givetvis att Peter Gerhardsson, Magnus Wikman, Magdalena Eriksson och alla de andra i EM-truppen hellre skulle kedja sig framför riksdagen och skrika i protest än att klassa Belgien som ett enklare motstånd. Jobbet måste göras. Det finns inga svaga lag. Ska man vinna EM måste man slå alla lag. Skulle aldrig säga att vi är favoriter.

Vi har hört klyschorna dag ut och dag in i det lilla presstältet som är intryckt på en parkering, bakom den fina huvudbyggnaden, som utgör en del av svulstiga Carden Park där Sverige bor på ett hotell som ligger mellan två golfbanor. Annars verkar det finnas det mesta: spa, tennisbana, äventyrsland och så vidare även om vi bara kan ana det från presstältet.

Ändå går det att kolla på de sju andra kvartsfinallagen och inse att åtminstone fem av dem är mycket högre rankade än belgiskorna. Med tanke på att det svenska alternativet till Belgien var Frankrike som grupptvåa är detta oerhört mycket bättre. Italien eller Island hade inte varit stor skillnad gentemot belgiskorna. Klart att ett virus skulle kunna ändra på förutsättningarna, men Sverige är just nu storfavorit.

Tisdagens pressträff handlade från start om det där viruset och inleddes med att landslagsläkaren eskorterades till presstältet och gick in där kamerorna är uppställda till skillnad från när det var mer avslappnat. Både läkare Houman Ebrahimi och pressjonglören Fredrik Madestam var iklädda munskydd på promenaden vilket också speglade det nya allvaret för den svenska EM-truppen.

Efter måndagens besked om att två spelare och en ledare testat positivt för corona på antigen-tester och isolerats skulle vi nu få senaste nytt. Vilket innebar det glädjande beskedet att inga fler var smittade. Å andra sidan testar man inte alla och inte heller hade man administrerat några PCR-tester för att säkerställa om de tres gäng är smittade eller ej.

Ja, det är många frågor. Givetvis kan man ställa sig frågan om varför man ens letar efter covid och att Uefa stoppar spelare när Schweiz fick spela bara dagen efter ett magvirus däckat stora delar av truppen. Covid är inte klassad som samhällsfarlig längre och om man är vaccinerad blir man inte särskilt sjuk.

Av de tre smittade svenskarna är det en som har lite mer symptom, men de andra två har milda symptom. Faktum är att Uefa inte ens kräver PCR-test utan det enda som gäller för att åter bli spelklar är 1) positivt antigen-test 2) en hälsokoll av landslagets läkare 3) inga symptom.

Skälet till att man håller de smittade anonyma till skillnad från de andra länderna som fått in covid i sina trupper är av integritetsskäl. Dessutom har man inte haft ordnad träning varken måndag eller tisdag, vilket gör att det funkar. Lägg till att man vill vara säker att de är smittade via PCR-tester. Med tanke på det sistnämnda är det svårt att förstå att man lät det gå mer än ett dygn innan man ens PCR-testade.

Klart att det stör spelarna med oron. Vem vill missa en EM-kvartsfinal? Även om de precis som vi alla andra levt med pandemin i över två år vill ingen avstå från en match av den karaktären. Därför var det befriande att höra Fridolina Rolfö tala om stressen och oron över att bli sjuk under en turnering, och att det givetvis påverkar.

Det är möjligt att Magnus Wikman, Hedvig Lindahl och Magdalena Eriksson är så kalla som personer sett till svaren de gav de här dagarna. Det vill säga att de helt lyckas stänga ute oron och att de alltid är förberedda på att det värsta ska hända. Jag har svårt att tro på det, men imponerande om de är så skickliga.

Under tisdagens hade spelarna ledigt och när vi åkte från hotellet såg vi några som spelade tennis och ett gäng som följde spelet. Det verkade vara rätt avslappnat. Under onsdagen och torsdagen väntar två träningspass där man kan stänga in sig delar av passen för att slipa på taktik, fasta situationer samt slå en del straffar med tanke på att det kan krävas.

Förutom att Sverige är ett bättre lag än Belgien rakt över och har mer rutinerade spelare från större klubbar som vunnit mer är det svenska landslaget erfaret från mästerskap och att spela avgörande matcher. Ovanpå det får man ett dygns vila extra jämfört med Belgien. Klart att Sverige har ett gynnsamt läge och det gäller bara att hantera det och ta sig till semifinalen.

Även om belgiskorna är ett starkt kollektiv som har en del vassa offensiva spelare och att de tog sig skickligt genom Italiens lagdelar är det svenska landslaget av en annan kvalitet. Sett till hur man satte en hög press på Portugal och sedan utnyttjade bollvinster och fasta situationer till att skapa både målchanser och mål bör man kunna ta det spelet med sig till Leigh på fredag kväll.

EM-kvartsfinalen är av den karaktären som Sveriges herrar spelade i Glasgow för ett år sedan. Då man vunnit gruppen, skaffat sig en extra vilodag och fått ett av de sämre motstånden på en halva där vägen till Wembley var öppen. Jag tror inte spelarna som var med mot Ukraina någonsin kommer att glömma den förlusten med tanke att det var läget att kanske nå en semifinal eller en final.

Magdalena Eriksson försökte under tisdagen påstå att landslaget inte alls byggt upp ett guldtryck och förväntningar. Istället körde hon formulär 1A och skyllde på oss journalister. Nu vet jag att spelarna inte ska ha närkontakt och kanske inte ska snacka så nära, men Chelsea-backen kan ganska lätt läsa in sig på hur hennes lagkamrater tydligt och öppet talat om att Sverige ska ta EM-guldet.

Givetvis både modigt, vågat och osvenskt som många påpekat. Vilka svenska landslag åker till ett mästerskap med den uttalade ambitionen? De är lätträknade och man riskerar att falla betydligt tyngre, men Belgien ger Sverige en möjlighet till en enklare väg. Sabba inte det här nu.

****

Spanien spelar en fin fotboll fram till motståndarnas straffområde. Utan skadade duon Hermoso och Putellas är man uddlöst framåt vilket avspeglar sig i spelmässig dominans men svårt att göra mål. Fyra mot Finland var undantaget, eller?

England ser starkt ut bortsett från en tama öppningsmatchen mot Österrike, men det är läge att omvärdera motståndet samt inse att det var en viss nervositet. Därefter har Sarin Wiegmans lag inte hållit igen även om varken Norge eller Nordirland bjöd på större motstånd.

Blir en kvartsfinal med häftig inramning i Brighton onsdag kväll och klart att England är favorit att nå semifinalen och då ställas mot vinnaren av Sverige-Belgien. Man har många matchvinnare, en bred trupp och har ännu inte släppt in något mål.

Går inte att räkna ut Spanien som fortsätter att ta kliv. 2013 var man i EM-kvartsfinal. 2015 gjorde man VM-debut. 2017 var man i ny EM-kvartsfinal. Och 2019 gick man till VM-åttondel. Numera är man rankade 7:a i världen.

****

Chelseas Sam Kerr är förvisso från Australien men hon gör avtryck under EM. För första gången finns en kvinna på det globala omslaget för EA Sports populära Fifa-spel som kommit ut sedan 1993. Hon och Kylian Mbappé är på omslaget för versionen 2023. Det är givetvis bra, men det är bara sju år som damspelare och dess lag ens varit med i spelet.

****

Tyskland-Österrike kan bara sluta på ett sätt. Tysk Popp-seger.

****

Martin Sjögren fick sparken som norsk förbundskapten, även om man i pressmeddelandet säger att det sker i samförstånd. Knappast en korrekt bild med tanke på att Sjögren i lördags förklarade att han ville fortsätta och hade kontrakt över VM 2023 i Australien och Nya Zeeland.

Givetvis tufft för honom men han lyckades aldrig i Norge VM-kvartsfinalen till trots. EM-haveriet blev för mycket för det norska förbundet. Faktum är att det norska landslaget står inför en ödesmatch i VM-kvalet i september, mot EM:s succélag Belgien. Då blir det någon annan som leder landslaget. Kanske Hege Riise?

Sjögren får sikta på en klubbkarriär igen och kanske passar han bättre i den typen av verksamhet där man är närmare spelarna. Han har gjort resultat i allsvenskan och vunnit två SM-guld med Rosengård (då Ldb Malmö) och ett med Linköping, och borde vara intressant även om 0-8 mot England givetvis kommer förfölja honom.

****

Uefas sida för statistik kring spelare är verkligen svag och omständlig. Fattar inte att man håller igen på den typen av information och inte gör det lättare att finna.

****

Efter en stark första halvlek mot Italien där man skickade in fem mål har Frankrike haft svårt att återfinna den fina formen. Därefter har man spelat fem halvlekar och gjort tre mål och släppt in tre. Franska laget saknar storstjärnan Marie-Antoinette Katoto som dock bara stod för ett mål och en assist innan en skada satte stopp.

Har Nederländerna en chans trots allt? Om bara Vivianne Miedema kan testa negativt och släppas ur isolering ökar möjligheterna, även om man måste hålla fransyskorna som stora favoriter. Den nederländska anfallsstjärnan har missat två EM-matcher på grund av corona.