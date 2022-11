Att Fifa är snett på det är inget nytt - men att det inte går att påverka är värre

Lundhs blogg

DOHA. Ena dagen inspekterar Gianni Infantino VM:s kommandobrygga med Qatars emir, shejk Tamim. Nästa dag är Fifa-basen på G 20-mötet på Bali och vädjar om vapenstillestånd under VM. All fokus på fotbollen.

Kan man misstänka att den numera Qatar-boende Infantino tog Qatar Airways till Bali? Ja, inte ett vanligt flyg, men väl ett privatflyg. Inför VM i Ryssland 2018 – där han sedermera fick medalj av Vladimir Putin – flög Infantino gärna med Gazproms privatflyg.

Klart att vi alla är för en vapenvila mellan Ukraina och Ryssland. Ändå finns det något som skaver med att Gianni Infantino kastar sig från VM-förberedelserna i Qatar för att tala med en del av världens ledare som är samlade på Bali. Och vill se vapenstillestånd under en månad.

Klart att det är bra med en fotbollsledare som vill något och samtidigt flikar in att Fifa inte är naivt. Ändå blir det konstigt för en organisation som förbjudit Danmark från att bära budskapet Human Rights For Alla på sina träningsdräkter för att det är politik och i nästa stund agera fredsmäklare.

Då har vi inte ens berört problemen med Qatar där VM går. Allt från bristerna i form av noll demokrati, ringa pressfrihet, homosexualitet kriminellt, kvinnors lägre ställning till rovdriften på migrantarbetare som är på jakt efter ett bättre liv. Då vill Fifa att de deltagande länderna bara ska fokusera på fotboll och inte göra VM till en plattform för politik.

Vad var det Infantino precis gjorde på Bali? VM var en plattform för att stoppa krig – vilket är gott – men knappast kan kallas något annat än politik. Och känslan är att Fifa-presidenten drivs av att spegla sig själv och Fifa i kraften av att få säga de här orden. Kanske inte bara var förre Fifa-presidenten Sepp Blatter som drömde om Nobels fredspris?

Ovanpå det ryktas det att Ryssland ska komma till Doha i samband med VM-premiären. Om så är fallet när landet är utestängt från all fotboll är det ännu mer underligt med Infantinos resa till Bali och vädjan. Å andra sidan, om man tagit emot medalj av Putin och hyllat Ryssland kanske man vill hålla den dörren öppen.

Under tisdagen rullade Fifa även ut en kampanj med några av fotbollens största stjärnor. Football Unites the World. Neymar, Messi, Ronaldo, Karim Benzema, Lucy Bronze, Robert Lewandowski, Carli Lloyd och Édouard Mendy är alla med och talar om fotbollens kraft att förena världen. Ja, det är ju sant att fotbollen förenar men det känns inte rent i en sådan här kampanj.

Under dagarna fram till VM kommer Fifa även arrangera att en del av de deltagande landslagen (19 av 32) ska träna med antingen volontärer, spelare från regionen, unga tjejer eller migrantarbetare. Det handlar om fototillfällen för medierna som bevakar träningspassen. Vilket naturligtvis blir bra bilder att sprida över världen.

Att klaga på Fifa och presidenten är ganska givet och det är inte bara journalister över stora delar av världen som gjort det i många år och fortsätter att göra det. Utan även många supportrar och en del politiker. Det finns helt enkelt många brister i organisationen som sedan 1904 i princip haft makten över fotbollen och är svår att påverka.

Och just frågan kring påverkan är det deppigaste med Fifa. Att det är en känsla av maktlöshet och att en hal schweizare som talar många språk och svarar med många ord ersatts av en lika hal schweizare som talar många språk och svarar med många ord. Skiftet som många trodde på i med valet av Gianni Infantino uteblev.

Nu är det en liknande modell som Sepp Blatter körde där Fifa-ledningen ser till att sprida organisationens pengar till nationsförbund för att säkra omval. Fifa-kongressen våren 2023 hålls för övrigt i Kigali i Rwanda. En nation som styrs av Paul Kagame som knappast är någon större demokrat. Heja, Fifa!

Organisationen saknar öppenhet och därmed blir det svårt att vara ansvarsutkrävande. Gianni Infantino ger i princip inga intervjuer. Det talas om en möjlig presskonferens inför VM-premiären på söndag. Om man har tur får man ställa en fråga. Ja, ni fattar att det är svårt att få till något bättre.

Fifa kontrollerar fotbollen som mestadels har positiva sidor och det är de sidorna de flesta blir förälskade i. Tyvärr är det sedan en organsation där medlemmarna i form av nationsförbund har svårt att förändra, då många har svårt att nobba ett upplägg med arvoden, traktamenten, lyxhotell, biljetter och inflytande.

Det är alldeles för få nationsförbund som vill gå i en annan riktning. Sverige är med och drar åt ett annat håll, men det är tyvärr så att insynen hos Svenska fotbollsförbundet inte är mycket bättre än den är i Fifa. Även SvFF är en del av fotbollens maktpyramid och det går varken att ta reda på vad Friends Arena kostat förbundet eller vad Qatar betalat Sverige för att träningsspela i Doha.

Norska förbundets ordförande Lise Klaveness har försökt när hon lyfte problemen kring både Fifa och VM i Qatar. Svaret blir givetvis att hon inte får vara med i de inre rummen. Kanske är det trots allt värt det? Att veta vad man står och faktiskt stå för det. SvFF väljer en linje med tyst diplomati och vi vet inte vad de säger i de inre rummen.

Om framsidan av internationella organisationer är att man möts och kan hitta former för att göra saker tillsammans är baksidan att man ibland får åka med på beslut som man inte gillar. Bland Fifas 211 medlemsländer har man helt olika syn på all från demokrati till pressfrihet, kvinnors status, arvodering och vad som är politik och vad som inte är politik.

Det är värt att påminna om att ynka tio medlemsländer av Fifas 211 stödjer kraven på en kompensationsfond till migrantarbetare i Qatar. Sverige, Danmark, England, Tyskland och några till från Europa är med där. Det är Amnesty, Human Rights Watch och andra organisationer som vill se att Fifa sätter av lika mycket pengar som man har i prispengar i VM till fonden. Totalt 440 miljoner dollar.

Då vill alltså 201 medlemsländer att Fifa ska behålla de pengarna. Jo, det är ju deras pengar och de vill inte dela med sig. Det efter ett VM som enligt arrangörerna kommer att generera en vinst 70-80 miljarder kronor och att Fifa budgeterat med ett överskott på 15 miljarder kronor. Då kan man absolut inte avstå en del av det? Skamligt. Och svårt att påverka. Vilket gör det extra sorgligt.

Fotbollskanalen On Tour är tillbaka över landslagssamlingen. Första avsnittet ute under tisdagen. Lyssna här.

Cristiano Ronaldo och Piers Morgan var en oväntad vänskap. Även om det är svårt att hetsa upp sig över intervjun med en spelare vars karriär börjat dala är det bara att inse att den fått genomslag. Vinnaren är Rupert Murdoch som äger både TV-kanalen som den är gjord för och även kan styra en del av innehållet till sin tidning The Sun.

USA markerar i Qatar med regnbågsfärgade märken. Nederländerna har sett till att landslaget ska träffa migrantarbetare. Några landslag försöker.

Reseråden i Doha till VM-matcherna är bil för de boende i Qatars huvudstad och tunnelbana för besökarna. Undrade över det. Nu sägs det att det finns en stor ovana vid tunnelbanan, som bara har några år i tjänst, och därför vill man minimera kaoset.

Närmare 30 grader under tisdagen. Lätt trafikkaos. Delar av huvudstaden är avspärrad. Då har ändå inte en majoritet av landslag, medier eller supportrar anlänt till Doha ännu.

VM i Doha är mer än bara fotboll. Det är flera konserter varje kväll och en del svenska artister (Axwell, Otto Knows och Sebastian Ingrosso) är på plats i Qatar och uppträder. Här är en del av alla som ska framträda:

Acraze, Adam, Afrojack, Against Celebrities, Amr Diab, Anmarz, Axwell, Ayed, Benny Benassi, Biirdperson, BKR, Calvin Harris, Cosmicat, DaBaby, Dabous, David Guetta, Deus Deserto, Dish Dash, DJ Leen, DJ Sharkk, El Fuego, Fatboy Slim, Fedde Le Grand, Gooner, Gordo, Hamaki, Hardwell, Jeanna, Jorja Smith, Laymoon, Leen, Lost Frequencies, Loush, Malaa, Malkin B2B Emad, Morten, Nomad, Otto Knows, R3HAB, Rae Sremmurd, Ross BD, Scooter, Sebastian Ingrosso, Shaolin, SHEIQ, Sin Tek, Sokkary, Sound of YAZ, Steve Aoki, The Engineers, Tinie Tempah, Tyga, Usif, Vegie, Vinyl Mode och Zouhair Bahaoui.

Här är fler artister och dagar när Qatar vill att hela staden ska andas fest. Många män, få kvinnor. Finns det en tanke där?