Tänk att Danmark stöttade Blatter och Platini för egen vinning

Lundhs blogg

Under tisdagen går Danmark in i VM med ett möte med Tunisien. Nordens klart bästa fotbollslandslag var tredje nation att kvalificera sig för VM i Qatar. Direkt efter VM-platsen var säkrad stakade man ut planer kring hur man skulle agera under mästerskapet i det kritiserade emiratet.

Vi kan vara ärliga i dag med att det inte ens blev en tumme. Efter att ha bett Fifa om lov när det handlade om att bära budskapet Human Rights For All på träningsdräkterna fick man avslag. Då valde DBU att backa från sina planer och följa reglerna med hänvisning till att det kunde kosta poäng.

Då återstod att danska landslagets lagkapten Simon Kjaer skulle bära OneLove-bindeln när det var dags för match. Efter Fifas hot om att man skulle tvinga domarna att varna spelaren valde Danmark och de andra nationerna från Europa att lägga manifestationen vid sidan.

ANNONS

Då står vi här när Danmark springer in till match efter en häftig debatt i landet som följts av en rad starka utspel om hur DBU och landslaget skulle markera. Blir det något överhuvudtaget? Tveksamt och det är klart att man framöver kan undra kring alla fina ord och löften.

I Danmark är det också ännu så länge ett svalare intresse kring landslaget och VM. Även om de inte haft en lika livlig och hätsk debatt som i Norge har de talat mer om det här än i exempelvis Sverige. Det finns ett större motstånd till VM och det återstår att se om bra resultat ändrar på det eller ej.

Tunisien är ett lag som Danmark bör slå för att ha hoppet om att vinna gruppen och därmed slippa Argentina i en trolig åttondel. Även Frankrike och Australien är med i gruppen och det går att första danskarnas sportsliga tro sett till EM-semifinalen 2021 och att man slog det franska landslaget i Nations League.

ANNONS

Många i Europa är ense om att VM i Qatar är ett lågvattenmärke. Ett beslut tagit 2010 av en korrupt exekutivkommitté och en organisation som då letts av Sepp Blatter sedan 1998. En annan tongivande aktör i valet var Michel Platini som med Blatters hjälp först tagit sig in i Uefa och sedan blivit Uefa-ordförande genom att besegra Lennart Johansson 2007.

Svensken som blev ordförande för Uefa 1990 och som åtta år senare utmanade Sepp Blatter om att bli Fifa-topp var en av fotbollsvärldens mäktigaste under sin långa karriär. Jag är inte naiv nog och tro att han inte kunde maktspelet och att Johansson givetvis hade sina sidor. Annars når du inte de höjderna han gjorde både professionellt och som ledare.

Var då inte Lennart Johansson precis som de andra fifflarna i toppen av fotbollen? Nej, jag tror inte det. Givetvis kan jag inte vara säker, men är rätt övertygad att det hade kommit ut material om Lennart Johansson om det hade funnits den typen. Han fanns inte med på den långa listan av Fifa-lirare som delat på 100 miljoner dollar i mutor.

ANNONS

Lennart Johansson stod på Fifa-kongressen i Paris 1998 och berättade att han inte lovat något för att bli vald, Varken mästerskap till några länder (Blatter lovade VM till Sydafrika i utbyte mot afrikanskt stöd) eller några pengar eller bidrag. Blatter förbetalade bidrag från Fifa till en hel del delegater dagen före omröstningen och så slutade med att världsfotbollen fortsatte på ett korrupt spåt.

När nu Danmarks fotbollsförbund vill avisera att man står på barrikaderna mot Fifa och Gianni Infantino är det naturligtvis bra. Ändå skaver det hos mig att danskarna var med och lade grunderna i det ruttna Fifa-huset. Genom att rösta på Sepp Blatter 1998. Genom att rösta på Michel Platini 2007. Bägge gångerna förlorade Lennart Johansson.

Betalningen fick Danmark bland annat hösten 2014 då Uefas exekutivkommitté sammanträdde under ledning av Michel Platini. På agendan fanns beslut om vilka arenor som skulle få matcher under EM 2020 (flyttades senare till 2021 på grund av pandemin) och både danska Parken och nybyggda Friends Arena var med i kampen.

ANNONS

Trots att den danska nationalarenan byggdes 1992 och var långt efter Friends Arena på alla plan var det utklassning i omröstningen när arenorna ställdes mot varandra. 13-3 till Parken. Payback-time för att Danmark stöttat Platini som även hade Allan Hansen i kommittén även om han inte fick rösta. Gjorde en story om det under EM 2021 som gick i TV4. Reportaget går att se via denna länk.

Inför den filmen ville jag intervjua förre DBU-basen och Uefa/Fifa-höjdaren Allan Hansen, som är gammal polis, men han svarade varken på telefonsamtal, sms eller mejl. Han nobbade även när jag gick via en dansk journalist som kände Hansen. Kanske vill man inte tala om det förflutna när man stöttat Blatter och Platinis regimer och Hansen var en av fransmannens starkaste supporters. Ja, ni vet hur det gick för Platini.

ANNONS

Våren 2020 intervjuade jag förre Sef-basen Lars-Christer Olsson (som ju hade en lång karriär inom både svensk fotboll och Uefa bakom sig), och även om han påminde om att vi var svenskar, pekade han på en faktor i valet mellan Parken och Friends var att Platini inte gillade svenskar generellt. En annan faktor var att Uefa påstod att Friends Arena påstods vara dyrare än Parken i form av matcharrangemang även om Olsson aldrig fått se bevis på det.

Sedan berättade Olsson att konflikten mellan Danmark och Sverige var långvarig. Under Lennart Johanssons tid som Uefa-ordförande hade Danmark en representant i Fifas exekutivkommitté och som då även fick plats i Uefas exekutivkommitté. Vilket ledde till att det vandrade information från Uefa till Joao Havelanges och Sepp Blatters Fifa. Jag har även hört att det fanns besvikelse i Danmark att Sverige inte delade med sig av EM 1992.

ANNONS

Oavsett vilka skäl som var grund är det ändå så att Danmark under de val som var, bland annat president-valet i Fifa 1998, inte ville se att Lennart Johansson styrde världsfotbollen utan man röstade på Blatter. Likadant i Uefa-valet där Michel Platini fick Danmarks röst och stöd under många år.

Jag vet givetvis att det är en ny ledning för DBU som inte ska ta ansvaret för tidigare röster. Lägg till att fler länder, som i dag är kritiska till Qatar-VM och Fifa, valde Blatter före Johansson. Exempelvis England som kallade valet av Blatter “a great boost for english football” och man var mest ute efter VM 2006. Även Sverige spelade senare med och röstade på Blatter 2007 när han fick stöd av alla 207 medlemsländer.

Den här politiska fotbollsvärlden är en grogrund för den typen av val. Där den förblinande jakten på ett mästerskap, en position eller något annat gör att man väljer vägar som kan vara fel på lång sikt. Därför bör nationella fotbollsförbund vara mer öppna i att gemensamt ta beslut om vilken väg man tar. Även om det kanske kostar positioner, platser och annat.

ANNONS

****

Lionel Messi jobbar som turistambassadör för Saudiarabien. Hjälper det saudierna i eftermiddag? Tveksamt.

****

Regnbågsfärger på läktarna i Qatar som utlöser reaktioner kan bli något som hänger med hela VM. Sorgligt.

****

Daglig VM-podd med Frederic Pavlidis. Fotbollskanalen VM Headlines finns på alla plattformar och givetvis även på Fotbollskanalen. Här är senaste avsnittet.

****

SVT:s stjärnreporter Johan Kücükaslan har anlänt och börjat jobba. VM kan börja på allvar.