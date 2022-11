Vem kan man lita på under VM i Qatar?

Lundhs blogg

Vem i hela världen kan man lita på?

Kom tillbaka Hoola Bandoola Band. Proggbandet från 1970-talet med bland andra Mikael Wiehe och Björn Afzelius satt politiskt avtryck från scenen och rörde runt i idrotten. De låg bland annat bakom klassiska “Stoppa Matchen” 1975 inför Sverige-Chile i Davis Cup. Plus den klassiska “Vem kan man lita på”.

Under dagarna i Doha är det just frågan om vem som går att lita på som slagit mig. Är det inhyrda supportrar för flera lag? Klacken bakom Qatars mål, är det lokala eller några man anlitat? Hur kan Qatar och Fifa tala om att alla är välkomna och sedan är inte det korrekt.

Publikfrågan har dominerat och det var nog många som hoppade till när den officiella publiksiffran var 67 000 på premiärmatchen Qatar-Ecuador. Detta trots att arenan Al-Bayt enligt förhandsuppgifterna skulle ta 60 000 åskådare. I Expressen förklarade Fifa-svensken Hans Hultman det med att “67 000 är räknat alla som är på arenan.”

Under gårdagen kom besked från Fifa att det tydligen är högre kapacitet. Över en natt hade man höjt publikkapaciteten från vad man kommunicerat tidigare. Inte utan att man undrar vem man kan lita på? Jag mejlade Fifas pressavdelning för att höra om den nya kapaciteterna och publiksiffrorna och fick först detta svar:

“Thanks for reaching out – on your enquiry, the figures are the reference capacity that meets the FIFA requirements. The final capacity during event mode is confirmed after all operational arrangements are made. Please see below the final figures for this tournament.

Stadium FIFA World Cup 2022 Stadium Capacity* Ahmad Bin Ali 45,032 Al Bayt 68,895 Al Janoub 44,325 Al Thumama 44,400 Education City 44,667 Khalifa International 45,857 Lusail 88,966 Stadium 974 44,089

*Capacities for specific matches may vary slightly.

If you wish to quote someone, please simply refer to a FIFA spokesperson.”

Då skrev jag ett nytt mejl till Fifas mediaavdelning:

“Dear Mr/Ms,

I wonder about the empty stands during Qatar 2022. How do you explain them and that you put out high attendance? Do you count visitors or sold tickets?

Best Regards, Olof Lundh“

Svaret dröjde någon halvtimme och det är givetvis ett svar på mitt mejl men innehållet var långt i från svar på mina frågor.

“Thanks for your request.

FIFA is monitoring ticketing operations in line with its commitment to ensure the best possible experience for all fans attending the FIFA World Cup 2022™. So far, thousands of fans have attended the matches in a friendly and thrilling atmosphere – for final figures on stadium capacities and match attendance, please visit FIFA+

Kind regards”

Det är ingen tvekan om att det är svårt att veta vem man kan lita på. Känslan är att det i varje fall inte går att lita på Fifa. Eller arrangörerna i Qatar. För även om det var några bra publikmatcher under tisdagen har en del VM-matcher haft stora och tomma delar på läktarna. Det är svårt att få ihop det med publiksuccén.

Kanske är problemet det ständiga strulet för biljettägare? Å andra sidan uppger Fifa att man sålt nära tre miljoner biljetter till VM 2022. Upp en halv miljon från VM i Ryssland 2018. Något Fifa berättade när man samtidigt skröt om att vinsten går upp med VM i Qatar. Det kan man lita på, att Fifa tar hem stålarna.

Annarts handlar det om ett informationskrig kring att sätta bilden av ett mästerskap. Är det en succé och fest? Eller finns det underliggande problem? Och avspeglar dem sig på VM? Det lär fortsätta framåt.

****

Danmark kallar till presskonferens om de senaste dagarnas turbulens kring OneLove-bindeln. Kommer även DBU att utmana Fifa-beslutet i CAS. Något Tysklands förbund DFB funderar på att göra. Kampen om armbindlarna är inte över ännu.

****

Nyligen gjorde Cristiano Ronaldo och Lionel Messi gemensam reklam för ett exklusivt väskmärke. Nu kan Ronaldo ansluta till Messi och gemensamt jobba för Saudiarabien. Pris? Cirka tre miljarder kronor. Ändå talande att Messi och Ronaldo kan hjälpa Saudiarabien som vill ha VM 2030. Även Messis Argentina söker VM 2030 ihop med länderna i Sydamerika – 100 år efter premiär-VM i Uruguay – och Ronaldos hemland Portugal söker VM tillsammans med Spanien och Ukraina.

****

Olivier Giroud!

****

Saudiarabiens seger mot Argentina är sådant som får folk att förälska sig i fotboll. Det är essensen i idrott och hoppet om att små fotbollsländer kan välta jättar. Sedan är det inte tidernas VM-skräll för mig även om det givetvis gav eko. Helgdag

Argentina-Kamerun 1990 är klart större för mig när de regerande världsmästarna med Diego Maradona föll mot ett lag som bara spelat ett VM och aldrig vunnit en match. Lägg till två utvisade för Kamerun. Sedan finns även USA-England 1950, Nordkorea-Italien 1966, Algeriet-Västtyskland 1982, Senegal-Frankrike 2002 .

****

Tim Cahill är inte bara ambassadör för VM 2022 utan även sportchef för qatariska Aspire Academy och bor i Doha. Ändå blev han överledare för Australien under VM. Och det trots kritiken Cahill fått i hemlandet för att han bytt sida och att han var ju ambassadör för Australiens VM-ansökan 2010 som fick stryk av just Qatar.

****

Lite överraskande att Kingsley Coman har en lya i Stockholm. Gusten Dahlin och Lasse Granqvist hade det uppe i samband med fransk seger mot Australien och Expressen fick det bekräftat.