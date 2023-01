Det omöjliga är plötsligt möjligt för SvFF – även om det tagit tid

Lundhs blogg

Solen värmde fint när delar av herrlandslaget klev ut från flygplatsen i Faro i södra Portugal under måndagen. Kylan, slasket och mörkret i Sverige var långt borta när Ekdal, Nanasi och de andra anlände för tio dagar på plats med två landskamper.

Det blir träningspass på Futebol Rika Park och matcherna spelas på Estadio Algarve. Lägret är på sitt sätt ett slags avstamp med sikte på EM 2024 där kvalet börjar i mars med hemmamöten mot Belgien och Azerbajdzjan. Om det inte blir en plats i EM är det kanske osäkert vem som är förbundskapten på en eventuell turné 2024.

Efter att pandemin satt stopp för landslagsläger 2021 och 2022 blev det verklighet att Sveriges herrar lägger en vinterturné i Europa. Det som blivit en svensk fotbollstradition sedan Olle Nordin tog Sverige till Kanarieöarna 1988 har med rätt få undantag uteblivit. Men resan bara gått inom Europa ytterligare en gång, till La Manga 2000.

Om det var mycket Asien i början med Thailand, Hongkong med gästspel i Australien följt av USA och länder västerut så blev det mycket Mellanöstern på senare år. Sedan 2010 har det varit nio besök i länder som Förenade Arabemiraten, Qatar, Oman och Syrien och framför allt Abu Dhabi och Qatar har hyllats.

Trots att landslagets besök i framför allt Abu Dhabi och Qatar ifrågasatts genom åren har ledningen försvarat resorna. Man har lyft de fina förutsättningarna, den hyfsade restiden och rätt liten tidsskillnad jämfört med Thailand eller USA. Kring Qatar har man påpekat att man påverkat på plats.

Trots kritiken har förbundets ledning hävdat att Europa varit uteslutet för vinterturné. Tyska agenturen One Two Play – som förbundet jobbat med i många år – har åkt runt och rekat, men inte hittat likvärdiga förutsättningar som i Mellanöstern.

Ändå skedde det. Klart att det var ett bakslag för fotbollsförbundet när man under hösten 2021 tänkt sig för att åka till Qatar 2022, men där elitklubbarna satte stopp. Då hade man inget annat val än att ändra inriktning och göra som många av allsvenskans klubbar. Det vill säga stryka Dubai, Qatar och liknande ställen för Europa.

Det tog tid, men till slut kunde man ändra inriktning. Nu talar avgående ordförande Karl-Erik Nilsson om att han inte tror att svensk fotboll kommer att åka till Qatar och liknande länder inom överskådlig framtid. Han som för tre år sedan stod i Qatar och sa att det är för få landslag som åker dit.

Det finns en hoppfullhet i att förbundet ändrar sig, om än under tvång och tryck. Precis som kring landslagsspelarnas ersättningar. Där förbundets ledning med en makalös envishet under åren hävdat att det ska hållas hemligt och absolut inte kan avslöjas.

Till slut blev trycket på fotbollsförbundet för hårt och för ett år sedan offentliggjorde man både herrarnas och damernas avtal kring ersättningar. Det omöjliga visade sig vara möjligt. Klart att det förutom de negativa rubrikerna påverkat att herrarna tydligt gått ner i ersättning och markerat att de vill att landslagen ska ha lika mycket betalt för att representera Sverige.

Att damlandslaget också kommer till Algarve i veckan för att träna här och eventuellt spela match är ett positivt steg. Det är inte de bästa spelarna i herrarnas och damernas landslag här men det finns ett viktigt signalvärde att de är här gemensamt. Vilket också är ett positivt tecken.

I ett år som svensk fotboll ska ta ställning till vem som ska leda förbundet från mars 2023 och leda verksamheten framåt är det glädjande att en del frågor gått från omöjliga till möjliga. Sedan hade ett modernt fotbollsförbund agerat ännu snabbare, och det är bara att hoppas att SvFF tar det klivet efter mars 2023.

****

Den dagliga podden Fotbollskanalen On Tour är tillbaka med avspark under onsdagen. Vi kör dagligen under herrlandslagets besök i Algarve där man möter Finland och Island.

****

Schemat som väntar i Algarve:

January 3

15.30-16.30 Training session

Approx 16.30/16.45 Media activity with coach Janne Andersson

January 4

11.15-12.30 Training session

Approx 12.45 Media activity at team hotel

January 5

11.15-12.30 Training session

Approx 12.45 Media activity at team hotel

January 6

Day off

January 7

10.45-12.00 Training session

Approx 12.15 Media activity at team hotel

January 8

11.15-12.30 Training session, at Algarve Stadion

Approx 12.35 Media activity at Algarve Stadion

January 9

18.45 – Sweden-Finland, Estádio Algarve

January 10

11.15-12.30 Training session

Approx 12.45 Media activity at team hotel

January 11

10.45-12.00 Training session

Approx 12.15 Media activity at team hotel

January 12

18.00 – Sweden-Iceland, Estádio Algarve

****

Blir för övrigt turné med podden Lundh och Fotbollskanalen On Tour i vår. I mars kör vi i gång. Mer detaljer här.

****

Coronaavstånd gäller på plats i Algarve. Kanske inte konstigt sett till att många virus är i omlopp. Noterade att landslagsläkaren Anders Valentin körde munskydd och det är väl ett tecken på att det är allvar.