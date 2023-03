Ett riktigt ödesdygn för svensk fotboll väntar

Lundhs blogg

Dryga tolv timmar efter att israelen Orel Grinfeeld blåst av EM-kvalet mellan Sverige och Belgien är det samling för svensk fotbolls styrande en sned utspark från straffområdet närmast Mall of Scandinavia. EM-kvalpremiären mot Belgien fredag kväll och ordförandevalet lördag förmiddag går i det närmaste ihop.

Landslaget inleder först jakten på en plats i EM i Tyskland 2024. Det är ett bra tillfälle att möta ett världslag när den nya tränaren bara haft laget i tre träningspass, en del stjärnor lagt av och där senaste mästerskapet var en uppvisning i sönderfall. Även om det finns individuell briljans nog för att straffa Sverige.

Det svenska landslaget vänder blad efter 2022 som sportsligt var ett fiasko. Det finns givetvis förklaringar, men C-divisionen i Nations League kan aldrig vara okej. VM går att missa och här stöp man på sista hindret, i form av Polen, men det får inte bli en vana.

Inte sedan Tommy Svensson misslyckades med att ta VM-bronsmedaljörerna från USA till EM 1996 har Sverige missat ett EM. Inte sedan samme Svensson och hans USA-resenärer missade VM i Frankrike 1998 har det svenska herrlandslaget missat två stora mästerskap i rad.

Nu står Janne Andersson inför uppdraget att ta Sverige till EM i Tyskland och undvika Svenssons nesa. Det är lättare att nå EM i dag än på Tommy Svenssons dagar. Nu är det 23 platser att slåss om förutom värdnationen. Till EM i England 1996 höjde man till 16 platser då Uefa gått från 33 till 48 medlemsländer efter murens fall.

Vad värre är för svensk fotboll är att pengarna är betydligt större och därmed också betydelsen av ett deltagande. Herrlandslaget är fortfarande förbundets lokomotiv och tack vare Janne Anderssons framgångar i VM 2018, Nations League 2018 och att nå EM-åttondel 2021 rasslade det in hundratals miljoner till SvFF.

Pengar som är livsviktiga för ett förbund som gick “all in” på Friends Arena och brände sig rejält. Detta trots att vänner som Folksam skickade in 100 miljoner kronor efter bygget och att fastighetsjätten Fabege ser till att täcka delar av underskotten som tack för att man är med på arenastaden.

Det innebär att den som vinner ordförandevalet på lördag bör be en extra bön för att Sverige får en flygande start på EM-kvalet. Svensk fotboll håller på att slitas sönder i en kamp om pengar (så polariserad som rörelsen är har den aldrig varit) och att då ta en plats i EM i Tyskland som lågt räknat är värd en bit över 100 miljoner kronor är närmast ett måste.

I veckan satt jag ner med avgående ordföranden Karl-Erik Nilsson och pratade om hans råd till efterträdaren. Det raka svaret var: vinn fotbollsmatcher. Då blir allt annat lugnare och enklare att hantera, enligt Nilsson som varit med om både upp och nergångar under sina elva år. Lättare sagt än gjort för Fredrik Reinfeldt eller Lars-Christer Olsson.

Om till och med Janne Andersson säger att hans verksamhet är rätt distanserad från SvFF-basen inser man att spelarna knappast har någon större koll på vem som är vald att leda svensk fotboll. Det är knappast för Olsson eller Reinfeldt de offrar sig för att rädda en boll eller trycka in ett mål.

Tiden när Lennart Johansson och Lars-Åke Lagrell var nära landslaget och även var svensk fotboll är förbi. I dag är en ordförande långt från landslagsverksamheten. En styrelse ska dra upp strategier på lång sikt, anställa rätt folk för ledningen och se till att kursen hålls även om det kan svaja till när bollen går utanför snarare än i målet.

Det är ingen tvekan om att utmaningarna för svensk fotboll är i klass med när Sverige ställs mot världsfyran Belgien i EM-kvalet. För att lyckas gäller det lite tråkiga receptet att kollektivet måste fungera och att alla är lojala sin uppgift. Då kan man överprestera och vinna över ett lag som är bättre sett till om man jämför spelare för spelare.

Oavsett vem som vinner ordförandevalet på lördag blir det viktigaste att få ihop ett lag av svensk fotboll. Ingen lätt uppgift. Förutsättningarna skiljer mellan stad och land, elit och bredd och fortfarande mellan män och kvinnor. Att bli den som samlar alla är en uppgift som inte är avundsvärd. Nästan omöjlig.

Vem som vinner? Ja, det är lika svårtippat oavsett om det handlar om EM-kvalet eller ordförandevalet. De svenska spelarna har talat om en annan stämning i laget denna samling. Janne Andersson ger ett mer balanserat och energifyllt intryck. Ändå vet vi att det kan räcka med ett mål bakåt för att modet ska svikta.

Vem har störst förutsättningar att samla svensk fotboll? Klart att Fredrik Reinfeldt kommer inte med en erfarenhet få andra har och han står för något nytt. Ibland är det vad som krävs för att kunna förändra en rörelse och en organisation. Ändå går det inte att runda hans totala brist på erfarenhet från fotbollens värld, och det är en klar nackdel.

Lars-Christer Olsson har under dryga 30 år suttit på alla poster i svensk fotboll utom ordföranderollen. Han kommer ha en klar fördel av att känna strukturer, människor och maktspelet. Baksidan är att han är en del av allt som tornat upp i svensk fotboll via rollen som Sef-bas 2012-21 och i SvFF-styrelsen 2015-21. Han är verkligen inget nytt.

Inför valet är Reinfeldt i tidig ledning men när Götaland ville att han skulle komma och träffa distrikten i den landsdelen inför valet blev det inte av och besked kom från någon annan än huvudpersonen. Den tidigare statsministern har haft respekt för traditionen att inte gå ut i media, men även internt i rörelsen har hans passivitet väckt en del frågor. Kanske är det vad som fäller honom?

De sista dygnen inför valet är när det avgörs. I och med att en del distrikt och klubbar vill hemlighålla hur man tänkt rösta behåller man också möjligheten att byta kandidat fram till valet. Därför är det svårt att slå fast att personen X kommer att vinna. Detta är en helt ny situation för svensk fotboll och därför blir det ett spännande årsmöte.

Nu tippar inte jag särskilt ofta men känslan är att Sverige mycket väl kan vinna mot Belgien och att Lars-Christer Olsson kan slå valberedningens kandidat Fredrik Reinfeldt. Om det blir så? Jag hade inte skickat in mina PPM-pengar på det, men det är vibbarna jag känner inför ett avgörande dygn i Solna.

Albin Ekdal sjuk och därmed utanför laget, enligt Aftonbladet. Kristoffer Olsson får starta istället och det oroar onekligen. Hans landslagsform har varit svag under lång tid och i Midtjylland går det trögt för både klubben och svensken. Han är utlånad från belgiska Anderlecht efter en tung tid där och kanske kan piska fram extra revanschlust när Belgien står för motståndet? För det oroar med Olsson i laget.

Det borde kommit en helgkrönika denna helg, men jag mäktade inte med det när allt kolliderar under några veckor. EM-kval, allsvensk premiär, turnéavslut, ordförandeval. Och allt på en rad olika plattformar. Förhoppningsvis tillbaka nästa fredag.

Bilderna från Argentina i natt är sanslösa. Vilket firande VM-guldet inför matchen mot Panama och det är som om det aldrig tar slut.

Var med i en panel på den allsvenska upptaktsträffen i måndags och lyfte då att marknaden kring spelare är korrupt. Hammarbys sportchef Jesper Jansson höll med och det blev en del uppmärksamhet i medier. De som inte tror på det kan kolla in den rapport som kom i veckan. Det är tidigare polisen Fredrik Gårdare som skrivit rapporten åt stiftelsen Tryggare Sverige och det är ganska oroande att ta del av beskrivningen.

Tak på när Sverige möter Belgien. Kanske bra för gräsmattan som är nylagd efter Melodifestivalens final på Friends Arena? Jag som ogillar att frysa är nöjd med det.

