Tre mästerskapscykler är lagom för förbundskaptener

Lundhs blogg

Det vilar en viss semesterkänsla över Bosön ute på Lidingö och när den svenska EM-kvaltruppen tränade på grönt gräs med utsikt över vattnet i Askrikefjärden både måndag och tisdag. Det var de första dagarna av tio ihop och med en bit till allvaret var det en avspänd stämning. Åtminstone under den delen vi i pressen fick se.

Sveriges herrlandslag är samlat i Stockholm för nästa tisdags EM-kval mot Österrike i Wien. Det kan bli en oerhört avgörande match i ett kvalspel med endast åtta matcher och där det är klara förutsättningar kring att gruppettan och grupptvåan går till EM. Sverige har tappat tre poäng, Österrike noll.

Först ut för svensk del är en träningsmatch mot Nya Zeeland på fredag och där väntas Andersson lufta reserverna och kolla in nytillskotten i den rekordstora EM-kvaltruppen på 29 spelare. Parallellt ska den tilltänkta startelvan i EM-kvalet träna under fredagen.

De som sitter på bänken på fredag lär inte åka med på EM-kvalet. Redan är några av spelarna varslade om att det inte blir någon Wien-resa. Vilka? Det vill inte Janne Andersson svara på och skämtade om att vi är som bäst när det handlar om att spekulera i namnen. Och det är klart att Hugo Larsson, Ken Sema, Marcus Rohdén, Daniel Sundgren och Edvin Kurtulus är några som kan falla i från.

Landslaget flyger till Wien på måndag. Tisdag kväll väntar ett utsålt Ernst Happel-stadion för svenska landslaget. Brukar vara bra tryck på läktarna där och Sverige har kvalspelat en del mot Österrike senaste tio åren, men knappast gjort bra resultat. Senast det var EM-kval i Wien (september 2014) gjorde Erkan Zengin målet och det blev 1-1.

Värre var VM-kvalet i juni 2013 i Wien då det blev österrikisk seger och ett landslag som var klart bättre än Sverige. Förvisso vann Sverige VM-kvalreturen hemma (Martin Olsson en av målskyttarna) och höll Österrike bakom sig i tabellen. Men när det handlade om EM-kvalreturen på Friends 2015 blev det 1-4 och i en träningsmatch i Wien 2018 blev det 0-2.

Nu får förbundskapten Andersson och hans assisterande Peter Wettergren ovanligt mycket tid att träna och både sätta grunder samt försöka utveckla spelet. Redan under tisdagen hoppades förbundskaptenen att alla 29 spelare skulle vara klara för att träna på ett pass som bara är öppet 30 minuter.

Det var en hyfsat harmonisk Janne Andersson som mötte oss journalister i källaren på spelarhotellet vid Humlegården i måndags. Vi som följt honom under de senaste åren vet att trycket på honom gjorde att han inte alltid varit sådan de senaste åren och till slut flög topplocket i efterspelet till segern mot Azerbajdzjan.

Dryga två månader längre fram är det placerat i då och det är närmast en charmoffensiv från både förbundskaptenen och landslaget. Glatt och avslappnat. Janne Andersson var ute och snackade med oss journalister före träningarna. Spelarna var åt skämtsamma. Många spelare ute på pressträffen. Fem under måndagen och sex under tisdagen.

Det påminner inte så lite om Janne Anderssons första tid som förbundskapten efter Erik Hamrén. Där en fientlighet mellan medierna och landslaget stegrats och stegrats och sedan kom Andersson in med nya direktiv och en annan öppenhet. Med åren försvann det (en del gamla spelare säger att Janne Andersson började förändras hösten 2020 då det stormade kring bänkning av Dejan Kulusevski) och utåt märktes det efter EM-premiären i Sevilla 2021.

Förbundskapten Andersson har snart varit i tjänst i sju år och är inne på sin fjärde mästerskapscykel efter VM 2018, EM 2020, VM 2022 och han har under åren som förbundskapten fått förlängt vid ett par tillfällen. Dels efter VM 2018, dels efter att ha tagit Sverige till EM 2020. Nuvarande avtal löper över EM 2024 och lär ifrågasättas efter kvalet om Sverige bommar EM.

Janne Andersson har under året sagt att all fokus är på EM-kvalet och att han inte vill tänka på något avtal. Under måndagen uttalade sig förbundets landslagschef, Jens T Andersson, i Expressen om förbundskaptenens framtid. Han poängterade att resultat är viktiga, men att de inte kan vara allenarådande när man tar beslut om förlängning eller ej.

Oavsett hur det går med Sveriges EM-planer bör man byta förbundskapten. Antingen efter en kvalmiss i höst eller efter EM i Tyskland 2024. Tre mästerskapscykler är kanske mer lagom i det utsatta arbetet och om Andersson tar Sverige till Tyskland är det fyra. Vilket borde vara max.

Sveriges tidiga framgångar för herrlandslaget, då man tog OS-guld ’48, VM-brons ’50, OS-brons ’52 samt VM-silver ’58, skedde i en tid när en uttagningskommitté tog ut spelarna och engelsmannen George Raynor tränade och matchade laget. Förste förbundskapten var Lennart Nyman som ledde landslaget 1962-65 och inte tog Sverige till något mästerskap.

Därefter var det Orvar Bergmark som tagit Sverige till VM 1970 och körde fem år. Georg “Åby” Ericson som ordnade en femteplats i VM 1974 och även tog Sverige till Argentina 1978 höll på i nio år. Lars “Laban” Arnesson tog över och höll på till VM-missen 1985. Olle Nordin hade två cykler men fick gå efter ett svagt VM 1990 och där han nobbade förlängning före mästerskapet.

Tommy Svensson tog vid 1991 och är den främste förbundskaptenen i modern tid med en EM-semifinal 1992 och ett VM-brons 1994 men följde upp det med missat EM i England 1996 och missat VM 1998 i Frankrike. Kanske borde man sagt tack och hej efter EM-kvalet 1994-95? Ändå höll man kvar vid honom.

Tiden efter blev det Tommy Söderberg och Lasse Lagerbäck i tre mästerskapscyklar i EM 2000, VM 2002 och EM 2004. Därefter klev Söderberg av och Lagerbäck körde på med Roland Andersson som assisterande över VM 2006, EM 2008 och där det tog slut när man inte nådde VM 2010. I tre av mästerskapen (02, 04 och 06) gick man vidare från gruppen och de två första var man nära avancemang.

Erik Hamrén följde med EM 2012, missat VM 2014 och EM 2016, men var aldrig nära att avancera. Kanske var det tveksamt att förlänga hand kontrakt efter VM-missen 2013 och ett svagt EM 2012, men en ny förbundsordförande i form av Karl-Erik Nilsson ville inte gunga båten.

Varför ska man då byta efter tre cykler? Förbundskaptener har en förmåga att fastna i vissa spelare och hoppas och tror att de ska göra jobbet. Det är svårt att entusiasmera och hålla energin i gång med spelare, förbundet och inte minst medier och allmänhet. Det krävs någon med nya krafter, nya ögon tar vid och ingen kan påstå att sex år och tre cykler är för kort tid.

Lägg till att det händer saker inom fotbollen hela tiden. Det är inte säkert att du är öppen för det när du omger dig med en liten krets på förbundet och där man lätt kan enas i ett ifrågasättande av kritiker som inte förstår eller fattar varför det blir motgångar. Det är en kamp som är omöjlig att vinna och därför lär man vinna på att skifta landslagsledning.

Inget hade varit bättre än om Janne Andersson och hans stab hade avslutat med att ta Sverige till Tyskland och EM. Gärna med ett rejält avtryck i mästerskapet likt i Ryssland 2018, men att det ändå är läge för att en ny förbundskapten tar över. Landslagschef Jens T Anderssons uppgift borde vara att skissa på alternativ till att ta över snarare än att fundera på om resultaten ska styra eller ej.

***

Fotbollskanalen On Tour är tillbaka och vi matar på dagligen fram till nästa onsdag. Lyssna på dagens avsnitt om det möjligen blir bänken för Dejan Kulusevski och om skrällen i startelvan.

***

Tänk att Friends Arenas gräsmatta är i så dåligt skick att Sverige får träna på Bosön måndag, tisdag och onsdag. Allt för att spara gräset till träning dagen före match för både Sverige och Nya Zeeland samt till fredagens träningsmatch. Det blir nog aldrig bättre gräs.

***

Skadekänning stoppade Albin Ekdal från spel i sista matchen. Spezia åkte dessutom ur Serie A. Knappast optimal uppladdning inför EM-kvalet för mittfältaren.

***

Kevin De Bruyne borta. Romelu Lukaku ur slag. Österrike missgynnas inte direkt av belgiska bakslag inför lördagens EM-kvalmöte i Bryssel. Sveriges motståndare på tisdag har en svår uppladdning, men kanske hjälps av att belgarna tappar sin viktigaste spelare. Österrikisk poäng borta mot Belgien skulle öka trycket på Sverige.

***

Zlatan Ibrahimovic tackas antagligen av i hemmamatchen mot Österrike. 12 september. Det är i varje fall fotbollsförbundets plan. Om Zlatan kan och vill? Biljetter är redan ute på marknaden om man vill säkra sig en plats på Friends Arena.