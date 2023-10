Ett SM-guld i tålamod är nära för Elfsborg

Lundhs blogg

Alexander Bernhardsson utnyttjade svagt försvarsspel från Blåvitt när han erövrade bollen och skaffade sig yta. Därefter skickade inhopparen in 2-1 bakom Pontus Dahlberg. Ett skarpt skott från långt håll och rätt dålig vinkel och det räckte för att ordna segern.

På söndag kväll kan det bli guldfest i Borås. Elfsborg tar då emot Degerfors hemma i den sena matchen, och med tanke på att den enda guldrivalen Malmö FF ska till Hisingen och möta Häcken tidigare den dagen, är det inte omöjligt att guldstriden är över vid halv åtta.

Under 2020-talet har Elfsborgs tro på Jimmy Thelin betalat sig när man slagit sig in i toppstriden några år. En andraplats 2020, fjärdeplats 2021, sjätteplats 2022 och nu lutar det åt ett nytt SM-guld för en förening som bygger långsamt och tålmodigt. Man höll emot under Thelins tuffa första två år som tränare.

Efter den moderna storhetsperioden med två SM-guld 2006 och 2012, en rad medaljer och spel i Europa gick det trögt under en rad år. Både Jörgen Lennartsson och Magnus Haglund fick sparken i olika omgångar och en del av arkitekterna i form av ordföranden Bosse Johansson och andra lämnade föreningen.

Kvar är Stefan Andreasson som hållit ut och hållit fast vid Elfsborgs modell. Där man hela tiden varit öppen för hemvändare och parallellt hämtat talanger från många olika ställen för att förädla dem. Tryggheten kring Borås Arena är gynnsam för att ta fram färdiga spelare och man är inte rädd för att sälja dem. Imponerande oavsett hur det slutar 2023.

Nej, det var inte Elfsborgs bästa match denna måndag men det räckte långt. Enda chansen i första halvleken tog Per Frick hand om när han skickade in ledningsmålet efter en snygg passning av Simon Hedlund. Man höll undan bakåt och klarade av att hålla Blåvitt långt borta från riktigt skarpa lägen.

Kvitteringen kom när Jens Askou insåg att han var tvungen att chansa med 20 minuter kvar och den danske tränaren satsade med fler offensiva spelare. Till slut kom ett slumpmål efter att Blåvitt tryckt ner Elfsborg i straffområdet och i slutändan var det en Elfsborgs-spelare som styrde in bollen bakom annars skicklige Hákon Valdimarsson.

Vi kan givetvis prata om domsluten av Fredrik Klitte och hans team. Elfsborgs Buhari Ibrahim borde fått rött när han klev rakt in i Kolbeinn Thordarson i en våldsam satsning, men det var Thordarson som fick gult. I förspelet till Blåvitts kvittering kunde det blåsts för hands på Astrit Selmani.

Det är inget att göra i efterhand och i svensk fotboll är en majoritet mot VAR och då får man leva med missar. Oerhört befriande att höra Kolbeinn Thordarson i pausintervjun i Warner Discovery. Islänningen gjorde inte någon större sak av missen utan talade om att även spelare gör missar och det är del av fotbollen.

Ur hemmalagets perspektiv går det att ställa många frågor kring insatserna både vid Elfsborgs ledningsmål och segermål. Kanske är det taffliga agerandet talande för hur den här säsongen sett ut för Blåvitt. Än går det inte att slappna av fullt ut, även om det ska mycket till för att Brommapojkarna ska knuffa ner laget på kvalplats.

Som Blåvit hade det oroat mig att kvaliteten på spelarna knappast är på någon högre nivå och att spelet inte heller förgyller. Efter en uppryckning tidigt på hösten har det varit en brutal svacka i oktober med en poäng på fyra matcher. Nu klarar man kontraktet för att BP klappat ihop än mer och att både Varberg och Degerfors är för dåliga.

Blåvitts supportrar slöt som vanligt upp till måndagens match och det var knökat på Gamla Ullevi. Det mäktiga tifot hade ett budskap: “När natten är som mörkast är gryningen nära.” Sett till hur det ser ut på planen och hur spelarna uppträder är det trots allt en bra bit kvar till gryningen. Kanske kan klubben inspireras av Elfsborg?

Det är två år sedan jag skrev en krönika om att Blåvitt behövde ta rygg på kontinuiteten som Elfsborg visat upp. Sedan dess har det varit fortsatt omsättning på ledande positioner i IFK Göteborg och en svajig förening som ser ut att ha långt till konkreta framgångar. Det gäller att palla snålblåsten ett tag till med hopp om att den där gryningen nalkas trots allt.

****

Marti Cifuentes till Queens Parks Rangers? Ja, det går att förstå lockelsen att ta ett uppdrag i England, med närhet till Premier League, men Championship är en skoningslös liga för tränare. Över 20 fick sparken förra säsongen och redan har sju fått gå denna säsong. QPR går trögt sportsligt denna säsong och har inte varit nära toppstrid på tio år.

Klubben har haft olika ägare som haft gott om pengar under 2000-talet, men där det inte blivit någon utväxling på plan. Utan snarare har det varit en rad kontroverser och underprestationer. Ägarna har sällan haft tålamod med managers, och sedan senaste Premier League-säsongen 2015 har bara två av åtta managers fått vara kvar längre än ett år.

****

Västerås SK är klart för allsvenskan. Ett imponerande arbete av managern Kalle Karlsson, spelarna och ledning som tagit klubben tillbaka högst upp för första gången sedan 1997. Då blev det endast en ettårig sejour och det är rätt otroligt att en sådan stor stad (i dagsläget sjätte störst i Sverige) bara varit i allsvenskan i fyra säsonger genom åren.

Klart att bandyn funnits där som en dominant och VSK är Sveriges framgångsrikaste med 21 SM-guld på 38 finaler. Den sporten slukar naturligtvis en del talanger, sponsorer och åskådare. Lägg till det ishockeyn där Västerås IK spelat tolv säsonger i högsta serien och över 30 i andraligan även om en konkurs var ett hack i kurvan. Västerås är ingen given fotbollsstad, men nu får man möjligheten.

Det viktiga för VSK är väl att inte få någon slags hybris utan snarare fortsätter med den modell som tagit klubben från att nästan åka ur superettan 2021 till uppflyttning. Manager Karlssons främsta uppdrag blir att försöka behålla truppen och därefter får man fynda likt man klarat av fram till hit. Lockelsen ska vara att spela i Västerås SK och ta kliv snarare än en hög lön.

Egentligen är det svårt att greppa att den dåvarande division 1-klubben Västerås SK gjorde av med alla 40 miljoner som kom från Victor Nilsson Lindelöf som först gick till Benfica och sedan såldes till Manchester United 2017. Nu är det tajt ekonomiskt men om Varberg, Degerfors, IFK Värnamo och Mjällby kan hänga kvar i allsvenskan flera säsonger kan naturligtvis VSK klara av det.

Den stora fördelen som VSK har jämfört med andra mindre föreningar som överträffat förväntningar är att stadens storlek innebär att det finns potential i form av både publik och sponsorer. Klart att man behöver resultat för att locka åskådare och företag att skicka in pengar, men större mirakel har skett.

Västerås får inte riskera föreningens framtid utan snarare använda miljonerna som kommer från Sef:s avtal med medier och företag till att bygga en struktur som saknas i dag. Skulle man trilla ner direkt ska föreningen vara starkare och stabilare för att omedelbart kunna ta nya tag i superettan snarare än att vara skuldtyngd efter en satsning.

****

Kim Hellberg har gjort starka insatser i IFK Värnamo. Spännande om han tar klivet till Hammarby.