Ångest hos de inblandade – men vilken helg som väntar

Lundhs blogg

Det var upplagt för guldfest i Borås under söndagen. Efter att Häcken klarat av att slå Malmö FF med 4-2 trots en utvisning var det svårt att tro på annat än att Elfsborg skulle slå Degerfors och få fira SM-guld. Fast fotbollen är inte alltid logisk, rättvis eller där det givna sker.

Våg efter våg av gula Elfsborgs-spelare jagade ett segermål i en rekordartad tilläggstid på 15 minuter. Efter att man ordnat 2-2 i 90+5 väntade hela Borås Arena på förlösningen. Läge på läge skapades men målvakt Sondre Rossbach gjorde något av sitt livs match. Zeneli & Co kommer spela upp målchanserna många nätter framöver.

Besvikelsen när väl slutsignalen gick efter några av de mest dramatiska minuterna i allsvenskans moderna historia var monumental. Krysset för Elfsborg innebar att man fick plocka in guldattiraljerna, dra undan bärsen och skumpan samt blåsa av middagen. Allt inställt med kort varsel.

Lika tungt var det för Degerfors som i och med 2-2 åkte ur allsvenskan. Brukslaget gjorde annars vad ingen trodde var möjligt. Först knäade Seid Korac in 0-1 efter en hörna och skakade Elfsborg tätt före pausen. Trots att hemmalaget kvitterade en kvart in i andra halvlek kom Degerfors tillbaka och (MFF-lånet Peter Gwargis skickade in 1-2.

Därefter var det en enda lång jakt på Elfsborgs-mål. Det var nog en hel del MFF-supportrar som hoppade till när tilläggstiden visades och det var elva minuter. En del pyro-avbrott slog igenom där. Man kan lugnt säga att det small i stolparna kring Rossbach och att norrmannen såg till att hålla Malmös guldhopp vid liv trots att han fick släppa in 2-2.

Allsvenskan kommer nu att avgöras på söndag i Malmö. Malmö FF tar emot Elfsborg och det är enkla förutsättningar. Seger för MFF och det blir guld till klubben, vid andra resultat kan Elfsborg fira guldet. Inte sedan 2009 har allsvenskan fått en ren finalavslutning och det är klart att det är kittlande att se fram emot.

Givetvis blandade känslor för de involverade – både på plan och utanför – och det var en ångestfylld söndag för de två guldjagande lagen. Malmö FF har haft svårt mot allsvenskans topplag, två poäng utav 12 möjliga, och på Hisingen gav inte bollinnehavet tillräckligt många chanser och skärpan brast när man hade riktiga lägen.

Tänk bara att Martin Olsson hade ett fritt läge vid ställningen 1-1 och hans skott gick i ribbans överkant. Tre minuter senare skickade Pontus Dahbo in 2-1 och det dröjde inte länge innan Dahbo även gjorde 3-1. Där kändes Malmö FF:s guldhopp helt punkterat och det var rätt resignerat kring laget.

Inbjudan i guldstriden kom när Aiham Ousou skulle bytas ut och skickades ut mot MFF-klacken av domaren Mohammed Al-Hakim. Ett misstag och Ousou fick säkert höra en del och hetsade mot MFF-supportarna. Något som fick Malmö-spelare längs med linjen att reagera vilket ledde till att ett gäng män hoppade in och det såg ut som om de skulle backa upp Ousou i bråket.

Ja, herregud. Allsvenskan har många förtjänster men att det är så lätt att vandra in för att kunna konfrontera spelare… Och vad är det för människor? Mohammed Al-Hakim varnade Aiham Ousou och då backens hetsande skett innan byten var genomfört så blev det rött kort.

Matchen bröts i samband med händelserna och gav Malmö FF en möjlighet att samla sig inför den avslutande kvarten. Man gjorde ett rejält försök att vända på matchen och radade upp avslut innan Isaac Kiese Thelin skickade in 3-2. Det varade inte länge innan Häcken kontrat och fixat 4-2. En rättvis seger sett till hur hemmalaget hanterade det.

Malmö FF-spelarna, ledarna och supportarna kunde sedan bara följa Degerfors kamp mot Elfsborg på Borås Arena. Om det var tomhet och besvikelse i Borås vid slutsignalen så var det en glädjeexplosion i Malmö-lägrena. Allt att spela för i en avslutande hemmamatch och efter smällen på Hisingen var det givetvis ett underbart besked.

Vem tar SM-guldet för herrarna? Svårtippat i och med att Elfsborg vinner titeln vid kryss men just nu är Malmö FF favoriter. Visst, man måste vinna och därmed blotta sig men de går in i matchen med helt andra känslor än Elfsborg som borde vunnit SM-guldet redan i omgång 29. Den ångesten är inget man trycker bort helt lätt.

BK Häcken var i Stockholm för att hämta SM-guldet via seger mot Hammarby. Efter en chockstart av hemmalaget var det 3-0 men Häcken skapade dramatik med två reduceringar men till slut blåstes det av efter att Anna Tamminen gjort en oerhörd räddning på tilläggstid.

Landslagsspelarna i Hammarby bidrog rejält. Madelen Janogy stod för ett mål och ordnade även straffen som innebar 1-0 och Jonna Andersson skickade in 3-0 när man hade knockat guldrivalen på 23 minuter. Det räckte hela vägen till seger även om Häcken kröp närmare.

Inför sista omgången är det fördel Hammarby som har 56 poäng precis som Häcken men bättre målskillnad och även Linköping är med på 55 poäng. Seger borta mot IFK Norrköping för Hammarby och SM-guldet är hemma. Häcken har Piteå hemma och Linköping möter Kristianstad hemma.

Det var 15 000 åskådare på Tele2 Arena och klart att fotbollsförbundet måste jobba mer med EFD och Sef för att undvika krockar när det är heta matcher. Räkna med att det blir många Hammarby-supportrar i Norrköping på lördag. Hopp om att fira ett SM-guld och en möjlig dubbel 2023.

Brommapojkarna studsade tillbaka och slog Mjällby. Man har Djurgården kvar och sett till Sirius seger på Tele2 kan det bli nya tre BP-poäng i sista omgången. Det laddar in en del extra tryck inför Blåvitt-AIK på måndag. I sista matchen för säsongen har AIK hemmamatch mot IFK Värnamo när Blåvitt har Värnamo borta. Drama även i botten där AIK har 32 poäng och -6, Blåvitt 30 poäng och -5 och BP 30 poäng och -14.

Nykomlingar är alltid farliga i Superettan. Gais är inget undantag och det är en mäktig klättring som den närmast kroniskt misskötta klubben gjort de senaste två säsongerna. Till våren 2024 är Gais återigen allsvenskt efter att ha sänkt Jönköpings Södra med 2-0 under söndagen.

Imponerande att klubben klarat av att klättra ett steg till efter att ha enkelt tagit hem Division 1 södra 2022. Det egentligen utan några större värvningar och man har gått runt på rätt få spelare. Häftigt att en symbolspelare för Gais som Mervan Celik fortfarande klarar av att stå för mål och assist och hjälpa klubben tillbaka.

Tränaren Fredrik Holmberg fick för två år sedan möjligheten att ta över när man var på väg ur superettan 2021 och har excellerat. Kontinuiteten över åren med försäsonger och relativt lugn kopplat till den kraft som finns kring den klassiska föreningen har varit nog.

Inte sedan 2012 har Gais varit allsvenskt och naturligtvis blir kraven högre när man ska överleva en våning upp i det svenska seriesystemet. Intäkterna blir med automatik högre men det är konkurrensutsatt i Göteborg kring både spelare, sponsorer och marginalåskådare.

I grunden handlar det för Gais att undvika vad tidigare ledningar gjort. Det vill säga att man inte ska riskera föreningen. Det är bara några år sedan elitlicensen var ifrågasatt. Men i kväll och några kvällar till kan man fira triumfen och därefter kan man inleda arbetet inför återkomsten. Tips är att fortsätta på samma sätt som gjort att man blivit uppflyttad två år i rad och inte ändra för mycket.

Degerfors får börja om i Superettan. Inget konstigt med tanke på förutsättningar för föreningen och det är svårt att överprestera i värvningar och i spel år efter år. Förhoppningen är att man skaffat sig en grund som är starkare att bygga vidare från.