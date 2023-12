Glazers har gjort mycket fel, men allt kan inte skyllas på jänkarna

Lundhs blogg

Någon som minns Michael Knighton? Kostymklädd kom affärsmannen in och jonglerade med en boll på Old Trafford i pausen av ligapremiären mot Arsenal 1989. Då var han överens om att köpa Manchester United för 20 miljoner pund från majoritetsägaren Martin Edwards och skicka in ytterligare 10 miljoner pund i arenan.

Det var en tid när det var mer fokus på vad som skedde på planen än i styrelserummet, även om jongleringen och priset gav en hel del rubriker. Ett köp för 20 miljoner pund var ett rekordpris för en brittisk fotbollsklubb på den tiden men är en summa som knappt köper dig en spelare i dagens Premier League.

Mätt i dagens penningvärde är 20 miljoner pund från 1993 är värt 61,4 miljoner om man tar hänsyn till inflationen. Långt från de sex-sju miljarder pund som Uniteds amerikanska ägare sades vilja ha för att sälja klubben. Skillnaden visar hur Manchester United under de senaste 30 åren gjort en resa från att engagera hela England till att vara värdefullt i ett globalt perspektiv.

Redan 1989 var Sir Alex Ferguson på plats i klubben efter att ha blivit manager 1986. Han fick möjlighet att bygga något och det blev totalt 13 ligatitlar för skotten. Han klev av jobbet som United-manager 2013 efter att han vunnit den sista Premier League-titeln. Lägg till det att han under tiden i United vann två Champions League och rader av cuptriumfer.

Över tio år har passerat sedan Sir Alex Ferguson lämnade över ansvaret till David Moyes, som han varit med och valt ut. Moyes varade inte länge utan fick kicken redan i april första säsongen. Totalt har åtta managers varav några bara varit tillfälliga haft posten post-Sir-Alex. Utfallet är en FA-cup, två ligacup och en Europa League-titel.

De managers som styrt fotbollsverksamheten har inte saknat pengar. Tidigare i höstas gick CIES Football Observator igenom vilka klubbar i Europa som gjort av med mest pengar netto de senaste tio åren. I topp fanns Manchester United med ett nettoutlägg på 1,2 miljarder pund vilket är kring 15 miljarder kronor och då tillkommer löner.

Ovanpå det har de amerikanska ägarna i form av familjen Glazers lastat på skulder på Manchester United samt lyft utdelningar. Skulderna var tidigare i höstas uppe i 725 miljoner pund, närmare nio miljarder kronor, och det från en skuldfri verksamhet när klubben 2003 köptes av Glazer. Med klubben som säkerhet lånade man pengar för att genomföra köpet.

Den amerikanska ägarfamiljen har varit ifrågasatt från start men det har vuxit efter Sir Alex Ferguson slutade som manager och bara blev direktör. Det handlar om allt från vd:ar och struktur på fotbollsverksamheten till förfallet av Old Trafford och hur klubbens ledning hanterat skandaler likt den med Mason Greenwood.

Missnöjet är så stort att ingen Glazer vågade åka till England för att gå på legendaren Bobby Charltons begravning. Den amerikanska ägarfamiljen blir en naturlig fiende till supportrarna. Fullt förståeligt. Ändå är det svårt att direkt peka ut felaktigheterna annat än att Sir Alex försvann och att även vd:n David Gill klev av.

Bristen på kontinuitet därefter är talande och ofta brukar det vara en tung faktor att brottas med. En del managers som kommit in har varit starka kandidater och det har funnits en tro att det varit rätt. Likadant med en del av värvningarna, även om prislappar och löner kanske mer speglat att United får (och kan) betala extra. Sedan har det lik förbannat slutat i rubriker om kris, och de har kommit tätare och tätare.

Det underliga är att en del managers och spelare som passerat fått utväxling när de lämnat Old Trafford. Inte alla, men tillräckligt många för att undra vad som är fel. Klart att tålamodet i samhället blivit mindre och det spiller över på stora fotbollsklubbar som på en vecka kan gå från kris till succé och kris igen. Det gör det ännu svårare att få verksamheten att fungera.

Inte heller har Manchester Uniteds uppgift blivit lättare av att Manchester City inte bara fått resurser via ägarna i Abu Dhabi utan fått till en kontinuitet på ledande positioner. Vd:n Ferran Soriano, sportchefen Txiki Begiristain och managern Pep Guardiola har inte bara FC Barcelona-erfarenheten gemensamt, de har fått jobba ihop i många år.

Frågan för de som styr Manchester United är hur länge man kan tro på kontinuiteten och hoppet om rätt väg? Arsenal höll emot kring Mikel Arteta när de blåste som värst hösten 2021 och ser ut att skörda nu. Tillbaka i Champions League och involverat i toppstriden för andra säsongen i rad, men det var inte givet när klubben kämpade post Arsène Wenger.

Uniteds Ajax-spår under Erik Ten Hag har gett en titel och spel i Champions League men också en del värvningar som går att ifrågasätta plus konflikter som den med Jadon Sancho. Svajigheten i spelet och ojämna resultat under hösten har inte stärkt holländaren.

Att stänga ute journalister för negativa skriverier tyder inte på självförtroende, men det var något Sir Alex också gjorde. Om det kan samla klubben? Möjligt, för ibland behöver man yttre fiender. Ändå är det uppenbart att det är många fler än Glazers som har under presterat säsong efter säsong. Klart att de har ansvaret men en del faller även hela vägen ner till omklädningsrummet där välbetalda spelare inte gör jobbet.

En i den långa rad av ödesmatcher som följt de senaste tio åren väntar Manchester United tisdag kväll. Bayern München kommer till Old Trafford. För United krävs inte bara seger mot det tyska laget, som spelat 39 gruppspelsmatcher i rad utan att förlora, för att nå Champions Leagues slutspel, utan även att Galatasaray och FC Köpenhamn spelar oavgjort.

Manchester United går inte att räkna ut, men det skulle förvåna om klubben fick till en träff mot Bayern, som förvisso fick storstryk i helgen, men som bara förlorat två gånger tidigare denna säsong och då studsat tillbaka och vunnit stort i matchen efter. Harry Kane vill säkert göra ett avtryck när han är tillbaka i England och att försvåra för United är garanterat något som ger energi för hela Bayern München.

Manchester United kan bara försöka hålla kursen och invänta att Sir Jim Ratcliffe slutför affären att köpa 25 procent av B-aktierna i klubben. Den framgångsrike affärsmannen har redan fått bort vd:n Richard Arnold och det är fler förändringar på gång när Ratcliffe kliver in. Han har även lovat skjuta till kapital till att renovera Old Trafford.

Om det är lösningen? De senaste tio åren har visat att det är svårbedömt om nya förändringar är rätt väg. Men det är knappast en nackdel att en supporter med kapital kommer in i Manchester United och över tid har hans insatser i Nice lyft den franska klubben. Uniteds fördel är att om man väl får styr på klubben kan det gå snabbt åt rätt håll.

Michael Knighton, då? Han fick aldrig fram 20 miljoner pund och kunde inte genomföra affären utan fick nöja sig med en styrelseplats i United. I stället kunde majoritetsägaren Martin Edwards börsnotera United tre år senare – med ett börsvärde 18 miljoner pund – och sedan få ut än mer genom att sälja aktier genom åren.

Knighton köpte Carlisle United 1992, men efter framgångar i början tog pengarna slut och efter mycket motgångar och stridigheter – ett tag var han själv manager för klubben – försatte han Carlisle i rekonstruktion 2002 och släppte sedan klubben till en ny ägare.

I dag får han leva på minnet att ha jonglerat inför Old Traffords publik och kanske ska Uniteds supportrar vara glada över att han inte fick köpa klubben. Då hade det antagligen varit ännu värre. Förhoppningen är väl att Ratcliffes intåg är början på slutet på eran Glazer, men att fler än medlemmarna i en amerikansk familj bär skulden till tio tunga år.

Zlatan Ibrahimovic får en minst sagt intressant roll när han går in i Red Bird som äger Milan. Det finns väl ingen svensk som haft en så tongivande roll i stor klubb i Europa? Klart att även Sven-Göran Eriksson och Nils Liedholm var tongivande i stora klubbar i en tid när tränare hade starkare roller.

Frågan är om Milans ägare vill skjuta till pengar? Tyvärr är den hårda verkligheten att resurser är viktiga, även om man alltid kan jobba smartare och utnyttja det man har. Givet att Zlatan har en motiverande roll och garanterat har tankar och idéer, men det är ingen lätt värld att hantera.

Inte ens FC Köpenhamn klarar av att dubblera med Champions League å ena sidan och inhemska matcher å andra sidan. Tappad serieledning i ligan efter några svaga resultat och i lördags åkte man ur cupen – trots dubbelmöte – och kan inte försvara vårens dubbel där man vann både liga och cup.

Vore ett rejält antiklimax om FCK inte tog sig vidare till slutspel i antingen Champions League eller Europa League, men Galatasaray blir inte lätt på Parken. Klart att FCK måste gräma sig över att ha tappat 0-2 till 2-2 i Istanbul, missat straff borta mot United och bränt jätteläge hemma mot Bayern München. Man borde redan ha varit vidare.