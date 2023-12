Dansk herrfotboll rycker - och den norska är på väg

Lundhs blogg

FC Köpenhamn inte bara tog sig till Champions Leagues slutspel, man slog även Galatasaray på hemmaplan. Den dubbeln gjorde att allt talar för att Danmark bli bland de 15 bästa ligorna i Europa efter säsongens cupspel är avslutat. Sverige ska vara glad att hänga kvar på plats 23 efter Häcken varit enda lag och knappast imponerat.

Danmark får i och med den rankningen två lag i Champions Leagues kvalspel till hösten 2025 – kommande höst gäller 2023-rankningen när man gör om turneringarna och utökar lag – och ytterligare tre lag i kvalspel till Europa. Värsta är att Danmark kan ta ytterligare kliv och om resultaten går rätt i vår kan man bli topp 12 och få två lag i EL-kval.

För det är inte nog med FC Köpenhamn, även Nordsjälland kan ta sig vidare till slutspelet i Europa Conference League. En poäng räcker mot bulgariska Ludogorets för att klara det. Norge är på plats 15 just nu och skulle då också få två lag i kvalspelet till Champions League och ytterligare tre. Bodö/Glimt kan vinna gruppen i Europa Coneference League och får sällskap av Molde i slutspelet.

Klart att det är tufft för svensk herrfotboll att se bägge grannländernas ligor få starkare positioner i Europa. Inte bara för att det ger inkomster kopplade till Europaspelet (prispengar, tv-avtal, sponsorer och publikintäkter) utan att man kan sälja spelare för högre priser när de visat sig hålla på den nivån. Vilket gör att man får mer pengar till att förbättra verksamheterna.

Tillsammans med Erik Edman har jag i fyra veckor kört en poddserie kring många av svensk fotbolls utmaningar – alla avsnitt av Blågul framtid – krisen i svensk fotboll finns här – och talande har varit att ALLA vill ha mer resurser. Om nu både norsk och dansk herrfotboll drar in mer resurser blir det svårare att försöka hämta in deras försprång. Risken är snarare att försprånget ökar.

Inser att en del svenska supportrar (och även en del danska givetvis) inte gillar den danska modellen med utländska investerare och en avsaknad på 51-procentsregeln. Att det är svårt att rakt att kopiera vad man gör, men att träna och utveckla spelare för att nå resultat kan inte bara hänga på organisationsformen för klubben.

Apropå Nordens Bästa Liga var det ett arbete som Sef drog i gång 2008 och där man lät anlita JKL som fick utreda hur allsvenskan skulle hämta in en del av avståndet till ligor i Europa. Under några år utredde man och till slut var det blivande Sef-basen Lars-Christer Olsson som avslutade arbetet.

Till 2012 hade Olsson tagit över som Sef-ordförande och Mats Enquist blivit generalsekreterare. Duon stakade med utredningen som grund ut målet att allsvenskan 2020 skulle vara Nordens Bästa Liga men internt hade man målet 2017 när Danmark och Norge skulle vara passerade.

Verkligheten blev en helt annan och några år senare har man mjukat upp målet och talade om NBL som primärt en vision. I stället delade man upp NBL i flera olika områden där allsvenskan skulle vara på topp och pekade ut dem.

1. Arenaupplevelsen/Evenemang:

Vi vill locka nya åskådare, men också skapa nya intäkter till våra lag i samband med match. Vi vill att alla skall kunna känna sig hemma på läktaren oavsett vilket typ av supporter man är. Det gynnar alla om vi kan samsas på läktaren, allt från hardcorefans till barnfamiljer, kompisgäng och sponsorer. Och – framför allt gynnar det våra lag. Vi vill ha trygghet, trivsel och service. Det ska finnas Wi-Fi på läktaren, appar för att beställa mat eller att följa matchstatistik eller kolla intervjuer med tränare och spelare. Servicen ska fungera även före match – att kunna beställa biljetter, resor, boende eller annat i samband med matcher på lättast möjliga sätt. Våra evenemang skall vara Välkomnande, Trygga, Säkra och Stämningsfulla.

2. Sportslig utveckling:

Talangutveckling, certifiering, ledarutbildning, seriesystem och liknande är några av frågorna med högst prioritering. Sporten ÄR vår grund, och att vårda vår talangutveckling samt att få vår sport att utvecklas är vår kärnverksamhet.

3. Ekonomisk tillväxt/Intäktsströmmar:

Vi koncentrerar oss på att identifiera vilka intäktsströmmar som finns kring fotbollen, och säkrar upp de som vi skall arbeta med. Vi måste gå från att sälja fotbollen huvudsakligen på matchdagen till att omfatta lösningar för alla årets 365 dagar.

4. Image:

Vad är Allsvenskans och Superettans image i dag? Framför allt – vad skall den vara i morgon? Image är något man bygger och förtjänar, inte något man bara får. Annars riskerar vi att få en image vi inte vill ha. Frågan om image berör inte bara ligan, utan också de deltagande lagen men även saker som upplevelsen på läktaren vid match. Vi har miljoner av fotbollsintresserade i detta land. Hur får vi alla att bli övertygade om att de skall gå på våra nationella matcher och stötta ”sitt” lag i stället för att sitta hemma eller gå på krogen? Vad krävs för att övertyga de som INTE går i dag, att gå i morgon? En del handlar om sakfrågor men mycket handlar om image. Det skall vara en fantastisk upplevelse att gå på fotboll, och självklart att alla skall känna att de kan göra det. Våra supportrar är fantastiska på att bygga stämning, men det förekommer också beteenden och störningar som överskuggar allt positivt. Att stötta det första och samtidigt hitta vägar för att lösa det sista är vår utmaning.

5. Nya medier och digital satsning:

Världen utvecklas i rasande tempo när det gäller nya medier och ny teknik. Samma sak kan tyvärr inte alltid sägas om fotbollen på detta område, vi har mycket kvar att göra. Därför är detta en prioriterad del av vår framtidssatsning. Teknik/medier är en grund för de flesta andra områdena inom NBL.

Klart att svensk fotboll åtminstone har ryckt kring inramningen på matcherna och är NBL där. Om det räcker? Möjligen för de allsvenska klubbarna och dess supportrar. Men brist på sportsliga resultat drar ner och ingen kan påstå att det gynnar landslaget att man halkar efter.

Manchester United föll mot Bayern München och blev bara ett av fyra engelska lag som kommit sist i sin Champions League-grupp sedan starten. Klart att det inte var förlusten mot Bayern som avgjorde det utan en tidigare svag höst där resultaten svajar.

Liverpool borta på söndag följt av West Ham borta och en del nya skador gör det inte roligt för Erik ten Hag. Svårt att se att ett managerbyte i det här läget skulle vara rätt väg, men inget går att utesluta när det stormar kring en av Englands största klubbar.

Det var rätt avslagen stämning kring Old Trafford inför matchen. Folk kom sent och mer tyska supportrar. Inte heller när matchen gick i gång var det någon hetta på läktarna. Jag vet att invändningen om att det är så i Premier League numera, men jag har på senare år upplevt betydligt bättre tryck på Old Trafford.

Newcastle United-Milan är en avgörande match där vinnaren vet att det blir spel i Europa även under 2024. Kan bli Champions League, även om Europa League är troligare. Kanske är Newcastle mer nöjt med det än Milan? Ingen Zlatan Ibrahimovic på plats, enligt italiensk press, men klubbens superkonsult är på väg in.

Sa en del när Uefa på alla TV-bolags intervjuönskemål kring Manchester United kom tillbaka med svaret att vi ska ha en nykter inställning till det… Ändå var United snabbare ut med både Erik ten Hag och Johnny Evans än vinnande Bayern fick ut Kingsley Coman.