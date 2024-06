Svårt att inte bli förälskad i Borussia Dortmund

Lundhs blogg

Nerverna i supporterskarorna klädda antingen i vitt eller gulsvart och som stryker omkring Wembley går nästan att ta på. Jag känner igen det från hur jag själv väntade in den avgörande kvalmatchen till Premier League på samma arena förra söndagen. Hur hanterar man bäst anspänningen? Öl? Sång? Tänka på annat? Bara promenera bort ångesten?

Man vet att när slutsignalen till slut går för den där matchen är det antingen galen eufori som väntar och en kväll man förhoppningsvis minns resten av livet, eller bara mörker och något som svider ända in i själen. En final är kluven för om man till slut förlorar kom man så nära pokalen man kunde men fick aldrig röra den.

“First loser”, som det brukar heta. Klart att finalplatser säger något om att det varit framgångsrikt oavsett, men att sjunka ner i gräset som förlorare efter en final när motståndarna firar en triumf kan inte vara kul. Det finns mycket smärta i att ha tagit sig hela vägen dit men inte klarat det sista steget.

I en tid när vi pratar mycket om Premier Leagues ekonomiska dominans, miljardärer, investeringar och statsägda klubbar är det en paradox att två medlemsägda klubbar är på Wembley. Nu är det inte helt lätt att bli vald till president i Real Madrid då man måste kunna garantera 15 procent av klubbens budget vilket är cirka 1,3 miljarder kronor. Så en liten asterisk vid den föreningsdemokratin.

Borussia Dortmund är Tysklands största förening med 189 000 medlemmar och en lång historia från bildandet 1909, men var samtidigt första tyska klubb att gå in på börsen. Fortfarande finns det aktier att köpa i klubben. På 1990-talet tog man sin enda Champions League-titel men satsade väl hårt i början av 2000-talet och var nära att gå omkull. Lån från Bayern München hjälpte till att rädda klubben…

Att Real Madrid återigen tar sig till final i Champions League är inget som sticker ut. 14 titlar genom åren varav den senaste kom mot Liverpool för två år sedan. Utöver det har man tre finalplatser plus lördagens och ytterligare 15 semifinaler genom åren. Ingen klubb har satt ett sådant avtryck i den finaste av cupturneringar.

Borussia Dortmund är verkligen ingen liten klubb. Åtta ligatitlar, fem inhemska cuptitlar och Champions League-triumf 1997 samt Cupvinnacupen på 1960-talet. I dag är man på plats 12 på den senaste listan över de klubbar som tar in mest pengar i Europa. Även om 400 miljoner euro är mindre än hälften i omsättning än Real Madrids är det en ansenlig spelarbudget.

Ändå är Borussia Dortmund lite av en humla. En klubb som visar att det går att ta sig fram till en final i Champions League med resurser och satsningar som är begränsade jämfört med många av konkurrenterna i Europa. Bundesligas representanter har gjort det otroligt sportsligt under säsongen, men ekonomiskt är man en bit bakom många andra av det största klubbarna i möjligheter.

Därför var det garanterat få som trodde på Borussia Dortmund som tappade ligatiteln i sista omgången förra våren. Under sommaren fick man sälja Jude Bellingham till just Real Madrid och den tyska klubben har under många år varit en pålitlig leverantör av riktiga äss (Haaland, Dembele, Akanji, Pulisic, Sancho, Götze, Lewandowski) till de största i Europa. Borussia Dortmund har fått rätta in sig i näringskedjan och det har gjort att det gått långt mellan titlarna.

Det är tolv år sedan Jürgen Klopp ledde Borussia Dortmund till dubbeln i Tyskland och året efter spelade man final i Champions League mot Bayern München. Efter det har det blivit ynka två inhemska cuptriumfer och en rad andraplatser. Det är knappast att man kan tala om en vinnarkultur i Borussia Dortmund, snarare tvärtom.

Därför har det varit häftigt att följa Borussia Dortmund under säsongen i Champions League där man vann gruppen före Paris SG, Milan och Newcastle innan man skickade ut PSV Eindhoven, Atlético Madrid och till sist Paris SG. En osannolik väg fram till finalen ledda av veteranen Mats Hummels och en del andra profiler.

Som neutral är det svårt att inte bli förälskad i en säsong som Borussia Dortmund stått för. Något det fotbollen ska stå för. Eller är det en fåfäng önskan om just det att tro att en tysk storklubb i final är tecken på en motreaktion till vad som sker i fotbollen? Jag landar ändå i att det är häftigt att man klarar sig hela vägen till Wembley.

Oavsett hur man ser på det vore det typiskt för klubben att komma så nära pokalen men inte hela vägen, men det är klart att hoppet finns om en skräll. Det vore en mindre sensation om Borussia Dortmunds Mats Hummels får hissa pokalen på Wembley, men det vore vackert.

****

Slovenen Slavko Vincic dömer finalen i London. Tyvärr har Uefa-presidenten Alexander Ceferins (från Slovenien) sätt att tillsätta landsmän på olika positioner inom organisationen gjort att man kan undra kring att Vincic och hans team fått hedersuppdraget. Särskilt om man flikar in att slovenen Damir Skomina fick finalen 2017. Två slovener på åtta finaler. Bra utdelning.

Lägg till det händelserna från 2020 då Slavko Vincic drogs in i en prostitutionshärva. Han var på en fest i bosniska Bijeljina. Det visade sig att den ordnades av en kvinna som var mitt i en polisutredning för att arrangera sexköp. När polisen stormade in hittade de, enligt Kroatiens största tidning 24Sata, nio kvinnor och 26 män plus vapen, kokain och kontanter.

En av männen på plats var Slavko Vincic. Han förhördes men åtalades aldrig utan friades. Han har efteråt talat om det som en svår tid då det var många rubriker av negativ karaktär, men svär sig själv fri från alla misstankar:

“Det var en tillfällighet. Jag har ett företag och var i Bosnien och Hercegovina för ett affärsmöte. Jag tackade ja till en lunchinbjudan och det visade sig vara det största misstaget i mitt liv. Vi satt till bords när polisen kom, det som hände hände. Jag hade inget att göra med de som häktades, det hade inte mina affärspartner heller”, sa Vincic i lokala medier.

Han återupptog karriären och dömde bland annat Spanien-Sverige i EM 2021 och Europa League-finalen 2022. Denna säsong har han haft om sex gruppspelsmatcher i Champions League och ska även vara med under EM i Tyskland.

****

Kan man gissa att Hugo Larsson håller på Borussia Dortmund? Om det tyska laget vinner finalen går en plats i Champions League till Eintracht Frankfurt. Då skulle Bundesliga ha sex representanter i den nya versionen av Champions League. Annars blir det Europa League för svenskens lag.

****

Arrangörerna kring Wembley kan det här med att ta hand om stora matcher. Förra helgen var det FA-cupfinal på lördagen och playoff till Premier League på söndagen. Denna lördag väntar Champions League-finalen. Logistiken kring matcherna fungerar, även om det är en aning underdimensionerat kring pubar (läs: enorma köer). Men det kanske finns en tanke med det?

Återstår att se hur de klarar säkerheten kring finalen. I Paris för två år sedan misslyckades Uefa och den franska polisen totalt och försökte sedan lägga skulden på Liverpool-supportrar när en hel del av dem missade finalen och var i fara. Fortfarande pågår rättsprocesser efter det.

Även i samband med Champions League-finalen 2023 i Istanbul var det oroligt och rörigt för supportrarna som kom till finalarenan. Under många år var det slovenen Zeljko Pavlica som ledde Uefas säkerhetsarbete. En vän till Uefa-basen Ceferin och Guardian tog fram information som tydde på lögner för att skydda Pavlica.