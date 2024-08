174 Re:Lundh – Erik Niva

Lundhs pod

Då var han reporter och krönikör på Aftonbladet och expert på Viasat samt Sveriges mest prisade och populäraste sportjournalist. Nu har han växlat ner lite på Aftonbladet för sin egen succépodd When We Were Kings, men annars stämmer det mesta fortfarande. I podden förklarade Erik Niva varför han fastnade för internationell fotboll, hur han försökte lära sig att hålla på Hammarby och Sundsvall, vilken syn han har på allsvenskan, fansens kraft och bengaler på läktarna. Han talade även om relationen till Tottenham, hatkärleken till den allt rikare Premier League, ambivalensen inför Champions League och att Leicesters ligatriumf gav hopp för fotbollen. Dessutom gick han in på sin kärlek till det svenska U21-landslaget, om A-landslaget efter Zlatan Ibrahimovic och hur Erik Hamrén och Lars Lagerbäck såg på Nivas sågning av Oscar Wendt. Naturligtvis var det även en del om Nivas karriärväg, om att skriva krönikör på slutsignal och om den nya boken.

