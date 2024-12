191 Re:Lundh - Jesper Blomqvist

Lundhs pod

Jesper Blomqvist är en av få svenskar som vunnit Champions League och han hade ett makalös säsong med Manchester United 1999 som slutade med tre titlar. Även om han hade några tunga år efter det med en knäskada så fick Blomqvist in mycket i karriären som började i Umeå och via Blåvitt nådde VM-brons i USA och spel i Serie A och Premier League. Jag försökte få med Jesper Blomqvist i podden under några år, men fick mest artiga nej tack. Han ville ofta ligga lågt. Det var först efter att han våren 2017 vann Let’s Dance och vi träffades av en slump i en radiosändning som han själv öppnade för att vara med. Det blev två timmars samtal om en dribbler från Tavelsjö som uppnådde mycket men ändå inte kände att han nådde sin fulla potential. Om allt från genombrottet, Barcelona-nobben till Sir Alex hårtorkar och varför det skar sig med Blåvitt, tiden i landslaget och den avstannade tränarkarriären.