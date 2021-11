Norska TV-experten om Haalands framtid: "Kommer bli den mest jagade spelaren i hela världen"

Även om Erling Braut Haaland för tillfället är skadad och troligen är borta året ut är den 21-årige anfallaren het. Han har gjort 13 mål på tio matcher och tippas lämna Borussia Dortmund i sommar då han har en klausul med ett fast pris på 75 miljoner euro.

En som följer Erling Braut Haaland på nära håll är norske experten och reportern Jan Åge Fjörtoft som ofta skriver och kommenterar uppgifter om norrmanen på Twitter.

- Bara för att sätta det i perspektiv så spelade jag tillsammans med hans far. Och nu följer vi honom väldigt tätt i Tyskland, säger Jan Åge Fjörtoft i podcasten Lundh.

Om vi talar om Haaland, som ju är ryktenas man. Vad händer i sommar med honom? För jag gissar att han stannar under hela denna säsong i Dortmund.

- Det som kommer att hända är precis som vi upplevde kring Sancho, hysterin kring honom var helt extraordinärt. Och jag tror att detta kommer bli ännu värre. Han kommer bli den mest jagade spelaren i hela världen. Lewandowski är ju en Marco Van Basten och kanske en av världens bästa anfallare genom tiderna. Men han är 33 år och Erling är 21. Och när man gör en analys kring hur mycket han kommer kosta, hur mycket får agenten? Hur mycket kommer han ha i lön? Och hur stor kommer transfersumman bli?

- Det som är med Erling är att om du köper honom nu så kan du sälja honom om 3-4 år och det finns ju ingenting som tyder på att han inte kommer bli en bättre fotbollsspelare. Om du klarar att värva hem honom och lösa ut den stora klausulen så finns det en väldigt stor chans att du kommer göra stora pengar på Erling Braut Haaland. Därför blir han enormt jagad.

- Om du undrar vilken klubb han kommer gå till så tror jag inte att Team Haaland tänker på det just nu. Om man tänker att han kommer gå till sommaren så är det ganska omöjligt att säga vart han kommer hamna. För det finns för många saker som är ovisst. Vad gör Mbappe? Går han till Real Madrid? Och om han går till Real Madrid, kan man då spela med Mbappe, Benzema och Erling Braut Haaland? Manchester City behöver spets, också vidare, också vidare. Jag tror ingen med hundra procent kan säga vart han kommer spela nästa säsong.

Hur har hela det här påverkat Erling Braut Haaland? Att han blivit den här superstjärnan, tjänar så mycket pengar och även får den här uppmärksamheten? Jag vet att du var ute och rättade någon gång när det felaktigt spreds att han hade lämnat för mycket dricks.

- I det landet jag är i just nu (Tyskland) så är det ju fullständig Erling Braut Haaland-mani. Visst han har säkert ett bra kontrakt just nu men vi ska samtidigt komma ihåg att han kom från Salzburg. Så de där astronomiska summorna har ju ännu inte kommit. Detta är ju en av hans stora styrkor och en av de sakerna som har förvånat mig mest, hur han som 21-åring klarar av att hålla undan all press och hur han alltid klarar att prestera. En av hans stora styrkor är ju det mentala, att han klarar att hålla fokus på varje enskild match och har en väldigt hög tro på sin förmåga. Han är ju den enda målskytten i världen som gläder sig mer åt när någon annan gör mål än när han själv gör det. Det säger en del om han personlighet och det säger även lite om hans "image".

- Team Haaland har (Mino) Raiola som agent men det är inte Raiola som styr Team Haaland, det är hans pappa.(Alf-Inge) Och det ser man på hans väg genom olika klubbar. Hur han gick från Bryne till Molde för att där kunde han utvecklas mest. Det är viktigt att se. Det är ingen spelare som har gått efter pengarna och de prestigefyllda klubbarna. Det är en spelare som har gått efter vart han kan utvecklas mest. Därför gick han till Dortmund och inte till engelska klubbar efter Salzburg. Och så tror jag de vill göra igen. Samtidigt så är det en spelare som i denna period i sitt liv är ute efter att vinna titlar.

Om man ser till Team Haaland, hur ser du på att Mino Raiola och att även pappan får en del vi den eventuell övergång? Att de ska ha mycket betalt är ständigt återkommande uppgifter.

- Sista gången jag kollade så är det ingen agent i världen som inte tar ett agentarvode. Det är punkt nummer ett. På punkt nummer två så är det många klubbar som använder sig av Raiola. Jag har aldrig hört en spelare klaga på Raiola, det är alltid klubbar som klagar på Raiola. Och när Team Haaland ska ha en agent så vill de ha den bästa och då väljer de honom. Jag har inget emot Mino Raiola men jag kan se en sak. När Manchester United inte får en spelare så har det på grund av Raiola. Men när de väl får en spelare så säger de ingenting. Det är precis samma sak i Tyskland.

- När jag läser så läser jag inte bara det som skrivs jag läser det som skrivs mellan raderna. Alla klubbar vill ha honom men skyller på att det inte går på grund av Raiolas arvode. Om vi säger att Haaland går till klubb X så kommer klubb Y säga att de inte köpte honom på grund av Raiolas krav. Vi kan till exempel börja räkna på hur mycket Lukaku kostade totalt när han gick till Chelsea, då kostade han säkert tre miljarder kronor.