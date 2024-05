Rinne ser ut att bli blåst på drömkontraktet: "Blivit förbannad"

Jacob Rinne lämnade danska Ålborg för Saudiarabien och Al-Fateh sommaren 2022. Efter två år i den saudiska ligan ser tiden ut att vara slut för den svenske målvakten då han kontrakt går ut siste juni.

Detta trots att han varit överens med klubben om ett nytt kontrakt sedan i vintras.

- Det är så sjukt, i december kom jag till anläggningen i kostym och vi planerade när vi skulle ta familjebilder med kontraktet och alltihop. Sen sa de: "Vi ska bara skicka in det till ligan, det är standardprocess", sen fick vi tillbaka att: "De godkände inte för att de inte kunde betala, då skulle det börja gälla från 1 januari", säger Jacob Rinne i podcasten Lundh och fortsätter:

- Då skulle vi skriva om det från 1 juli, då gjorde vi det, men sen blev inte det heller godkänt för att då har inte klubben fått sin budget för nästa säsong och då vet de inte hur mycket pengar de kan betala ut.

- De har sagt att: "Det är lugnt och att de får reda på det snart", men snart har blivit där vi är i dag och då sitter jag i en situation där jag är kontraktslös om en och en halv månad och inte vet någonting egentligen. Jag har varit öppen med dem att jag måste börja kolla på andra alternativ. Det är både frustrerande, men samtidigt är det tufft att bo här rent socialt, inte minst för min familj. Det har varit sjukt frustrerande när man har gått och väntat på svar, men man får inget svar överhuvudtaget.

- Då har man börjat störa sig på andra saker, sen får man lite småskavanker hit och dit så att man inte har kunnat träna. Man har gått och stört sig på allt som egentligen inte har med fotbollen att göra, vilket har gjort att man har blivit lite: "Skit samma, jag skiter i allt, jag flyttar härifrån", för att man har blivit förbannad. Det blir småsaker, när vi spelade mot Al-Hilal borta nyligen och har förlorat och man är halvdeppig för att man har fått domslut emot sig, några billiga mål och kommer ut på parkeringen och ser 19-åringar som hoppar in i Lamborghinis och parkeringen är helt fullproppad med lyx. Sen står man själv där och de kan inte ens godkänna ett litet avtal i det stora hela till mig som har krigat genom hela min karriär för att skriva ett sådant avtal. Sen är det några andra som ska lägga sig i för att de inte har koll på någonting, känns det som.

Tidigare i podden var du mån om att säga att du inte tjänar så mycket. Alla har läst om de här summorna för Ronaldo, Benzema och liknande, kan du känna att det är lite frustrerande för att du är långt ifrån, även om du tjänar bra?

- Så är det verkligen. Inte att jag blir frustrerad, men folk tror att jag tjänar 30, 40, 50 miljoner om året, men så är det absolut inte. Det är vad folk tror, jag tror att de kanske också blir lite chockade när man säger, det låter sjukt att säga det, så pass lite - det är sjukt mycket om man jämför med gemene man hemma i Sverige. Men om man jämför med de största stjärnorna här kan man inte ens jämföra sig.

- Jag åkte till Saudiarabien för att kunna säkra upp framtiden lite ekonomiskt och sen sitter vi i en situation i dag där jag och klubben har varit överens i nästan sex månader om ett nytt kontrakt och väntar egentligen bara på en påskrift. Men sen är det andra instanser som ska säga sitt och som inte har med klubben att göra, vilket gör att vi inte vet någonting egentligen.

- Det nya kontraktet, då kanske man kommer upp på summor som kanske nuddar på det som folk kanske tror att man tjänar. Det var väl lite därför man kom hit, för att skriva ett sådant avtal. Men det är lite frustrerande nu att sitta och tänka att det är några andra som ska tycka och tänka, när man har förtjänat ett avtal, som egentligen har med varken mig eller vad klubben har för planer att göra. Det är lite frustrerande.

Har du gett upp tanken på att det blir en förlängning i Saudiarabien?

- Jag har inte gett upp någonting. Jag har sagt att vi letar annat och om Saudi kommer så kommer det och så får vi ta det då. Det är alltihop, huset ska man säga upp och skolan ska sägas upp för barn, det är massa saker som man måste ha i åtanke för att bara ge upp allt. Det har varit en tuff mental period de senaste månaderna.

Hur långt var kontraktet som du var på väg att skriva på?

- Två år till, från och med 1 juli.

Det var flera gånger upp i jämförelse med vad du tjänar nu?

- Ja, det var minst det dubbla av vad jag tjänar nu. Det hade räckt med ett år och sen komma hem i princip för att kunna ha en bra besparing. Det är lite frustrerande så, speciellt när jag och klubben har varit eniga om det och klubben har varit väldigt mån om att förlänga, Slaven (Bilic, tränaren) också. Vi har pratat mycket, han har varit involverad i det här och han har sagt att: "Om man inte är missnöjd med en målvakt finns det ingen anledning till att byta, så vi vill jättegärna ha dig".

Hur mycket spelar utlänningskvoten in och att man kanske vill ha in andra ännu större stjärnor, ingen brist på respekt mot dig, men du förstår vad jag menar?

- Det är såklart att de tankarna har kommit och det har jag förstått också, som jag har fått höra på omvägar. När de ville förlänga med mig har jag hört att ligan hade sagt varför jag: "Varför vill ni ha kvar honom?" och att de hade kommit med någon "shortlist" på massa målvakter som ville till Saudi. Det blir också lite så att de inte kommer att spela här i Al-Fateh för de pengarna som jag kommer att tjäna på mitt nya kontrakt, de kommer att behöva mer än så. Jag tror inte heller att det handlar direkt om pengarna heller. Om det hade varit så att Al-Fateh presenterade någon stjärnmålvakt som de ville ha tror jag att det hade gått att lösa. Det är också sådant som har spelat in i att man har blivit förbannad.