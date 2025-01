Skilsmässa mellan Vlahovic och Juventus verkar nu oundviklig

Nicole Amiris Italienblogg

När La Gazzetta dello Sport nyligen rapporterade att Vlahovic vill vänta ut sitt kontrakt till sommaren 2026 väcktes starka reaktioner. Många gick direkt ut och sa att man borde sälja honom så fort som möjligt för att undvika ett scenario liknande det med Federico Chiesa, där klubben riskerade att tappa spelaren gratis.

Enligt uppgifter i italiensk media vill Juventus, precis som i fallet med Chiesa, ha kvar Vlahovic om han är villig att skriva på ett nytt kontrakt med lägre lön. Vlahovics nuvarande lön – den högsta inte bara i truppen utan i hela Serie A – sattes av den tidigare ledningen i Juventus och är inte längre förenlig med klubbens nuvarande ekonomiska situation. I dagsläget får Vlahovic cirka 10,5 miljoner euro, och nästa säsong kommer lönen att stiga till 12,5 miljoner euro. Serben sägs inte vara villig att acceptera någon sänkning.

Juventus investerade 70 miljoner euro, plus bonusar på cirka tio miljoner euro, för att värva serben från Fiorentina, och att släppa honom gratis skulle vara ett hårt slag mot klubbens redan pressade ekonomi. Juventus vill förståeligt nog undvika detta till varje pris.

Förväntningarna på Dusan Vlahovic var enorma när han värvades från Fiorentina för tre år sedan. Efter ett spektakulärt 2021, där han gjorde 33 mål i Serie A under kalenderåret (det högsta antalet någonsin för en Fiorentinaspelare) var han en av de mest omtalade spelarna i Italien. Han blev också en av få spelare i Serie A:s historia att göra fler än 30 mål under ett kalenderår och den tredje på 60 år att nå denna milstolpe. Hans imponerande fysik – lång, stark, snabb, med ett utmärkt huvudspel och en klinisk avslutningsförmåga – fick många att jämföra honom med Erling Haaland.

Att Vlahovic inte har blivit den spelaren som Juventus hoppades på är nog de flesta överens om. Däremot går åsikterna isär om orsaken bakom detta. Vissa menar att de missade chanserna och det ojämna spelet inte går att skylla på tränarna, utan enbart Vlahovic själv. Enligt kritikerna lever han inte upp till de höga förväntningar som ställs på en spelare med hans talang, roll och lön. Han är en bra spelare, absolut, men inte den toppstrikern eller ledaren man en gång trott att han skulle bli.

Sedan finns det de som menar att Vlahovic inte har använts på rätt sätt, vare sig under Massimiliano Allegri eller Juventus nuvarande tränare Thiago Motta. Enligt många, inklusive Vlahovic själv, bör han inte spela som ensam central anfallare. Hans uttalande efter Serbiens match mot Schweiz i Nations League i höstas tolkades av många som en indirekt kritik mot Motta: “Jag gillar att spela med en annan anfallare bredvid mig. Jag känner mig bra i den rollen, men det beror också på tränaren.”

Vlahovic förklarade också att Serbiens förbundskapten, Dragan Stojkovic, inte ger honom några defensiva uppgifter. Detta gör, berättade anfallaren, att han kan känna sig mer fokuserad och energisk framför mål eftersom han slipper springa så mycket och kan koncentrera sig på att göra mål.



Enligt flera journalister i Turin är Thiago Motta inte särskilt imponerad av Vlahovic, som nu sägs gå igenom en tuff period mentalt. Ett tecken på att spelaren är ängslig och nervös är, enligt journalisterna, bråket med fansen efter matchen mot Venezia i december, då Vlahovic svarade på deras kritik med gester och kommentarer. Situationen löstes dock snabbt när anfallaren via Instagram förklarade att han förstår och respekterar supportrarna.

Ett nytt bakslag med fansen uppstod när ett klipp på Vlahovic på Armani Hotel i Milano spreds efter Juventus uttåg ur supercupen i Saudiarabien. Det ryktades om att Vlahovic, efter att ha landat i Italien, åkt raka vägen till Milano för att festa, vilket inte uppskattades av många supportrar. Även om det nu har framkommit att klippet egentligen är från mars 2023, då Vlahovic var skadad, fortsätter det att spridas på olika plattformar.

Så vad kommer Juventus att göra nu? Det finns de som menar att man inte kan utesluta att Dusan säljs redan nu i vinter om man får ett bra erbjudande, även om det mest troliga är att han lämnar i sommar. Med en långtidsskadad Arkadiusz Milik kan man inte göra sig av med Vlahovic utan att ha en ersättare på plats. Faktum är att klubben behöver förstärka anfallsbesättningen även om Vlahovic blir kvar.

Hur det än blir står det klart att Juventus måste agera snabbt för att säkerställa att laget är förberett inför den andra halvan av säsongen – med eller utan Vlahovic.