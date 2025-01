Dubbla rasistskandaler skakar Serie B

Nicole Amiris Italienblogg



Inom loppet av några timmar utsattes både Mehdi Dorval från Bari och Sampdorias Ebenezer Akinsanmiro för rasistiska glåpord från motståndarsupportrar under sina respektive matcher. Matchen mellan Reggiana och Bari på Mapei Stadium avbröts i flera minuter under första halvlek, efter att Dorval själv uppmärksammat domaren Alessandro Prontera om att han blivit utsatt för rasistiska tillmälen.



Under avbrottet uppstod en ganska märklig situation. Domaren bad om att speakern skulle ingripa och uppmana fansen att sluta med sitt beteende. Efter en stunds tvekan från Reggianas sida kom ett meddelande via högtalarsystemet, men, på grund av vad Reggiana menar var ett missförstånd, förtydligades inte orsaken till avbrottet. Istället uppmanades fansen att sluta förolämpa domarna.



Visserligen utsattes domarteamet för förolämpningar, särskilt assisterande domaren Francesca Di Monte som fick utstå sexistiska kommentarer från en liten grupp i publiken. Det är givetvis positivt att man markerade mot detta, men matchen avbröts på grund av rasismen mot Dorval – något som märkligt nog inte nämndes.

Reggianas vicepresident gick dessutom ut efter matchen och försvarade klubbens supportrar. På presskonferensen betonade han att Reggiana och dess fans “absolut inte är rasister” och tillade: ”Det är sant att domare Prontera utsattes för förolämpningar, men jag vill understryka att Reggio och våra supportrar är exemplariska”.



Några timmar senare, under Brescia-Sampdoria, valde domare Davide Massa att inte avbryta matchen när Akinsanmiro utsattes för apljud och rasistiska ramsor från hemmapubliken. Supportrarna uppmanades istället via högtalarsystemet att sluta, med en varning om att matchen skulle avbrytas om ramsorna fortsatte.



När Massimo Coda sedan gjorde 1–0 för Sampdoria firade Akinsanmiro framför Bresciaklacken, vilket ledde till att nigerianen fick ett gult kort för provokation. Kort därefter byttes han ut. Sampdorias tränare Leonardo Semplici förklarade att Akinsanmiro hade varit bäst på planen, men att han valde att byta ut honom för att undvika en möjlig utvisning.



Medan lagkamrater och klubbar, däribland Inter som lånat ut honom, uttryckte stöd för Akinsanmiro efter matchen riktade Brescias tränare Pierpaolo Bisoli skarp kritik mot 20-åringen. Bisoli, som påstod sig inte ha hört de rasistiska ramsorna, beskrev firandet som respektlöst och oacceptabelt.



Händelsen och Bisolis uttalanden har väckt starka reaktioner och jämförts med Romelu Lukakus uppmärksammade incident i Coppa Italia för snart två år sedan. Under semifinalen mellan Juventus och Inter utsattes Lukaku för rasistiska tillmälen från motståndarfansen. Efter att ha kvitterat på tilläggstid firade han genom att hyscha mot Juventusfansen – ett firande som gav honom ett andra gult kort och därmed en utvisning.



Efter en massiv kritikstorm valde det italienska fotbollsförbundet att häva Lukakus utvisning. Förbundets president Gabriele Gravina meddelade då att utvisningen hävdes med motiveringen att Lukakus beteende hade varit en reaktion på de “allvarliga och upprepade uttrycken av hat och rasism” från motståndarfansen.



När Juventus Dusan Vlahovic bara några veckor senare utsattes för rasistiska glåpord från Atalantafans firade han på ett liknande sätt efter att ha gjort 2-0 på tilläggstid, vilket resulterade i ett gult kort. President Gravina meddelade att han övervägde att häva det gula kortet och betonade att det inte var acceptabelt att straffa spelare som reagerar efter att ha utsatts för rasism. Presidenten lovade att reglerna skulle ändras efter de två incidenterna, för att säkerställa att liknande situationer inte skulle inträffa igen.



Trots dessa löften har det nu gått nästan två år utan att några konkreta förändringar införts i regelsystemet, vilket har fått många att ifrågasätta det italienska fotbollsförbundets arbete mot rasism. Visst är det positivt att Serie B markerar mot rasism genom helgens kampanj och att ligan arbetar på att ta fram ett eget antirasismprotokoll. Men många är kritiska till att Fifa:s redan existerande protokoll sällan används, eller varför man ofta nöjer sig med det första steget – ett kort avbrott (ibland inget alls) med en uppmaning från speakern att sluta med beteendet. De andra två stegen tas sällan: att avbryta matchen längre och låta spelarna gå ner i omklädningsrummet, eller att avbryta matchen helt.

Vad kommer att hända nu? Reggiana och Brescia har tilldelats böter på 12 000 respektive 10 000 euro. För lite, menar många, och flera hade gärna sett att lagens respektive kurvor stängts av i denna omgång. Så blev det inte. Lega Serie B:s talesperson har sagt att ligan och den statliga byrån mot diskriminering ska samarbeta för att “upplysa och utbilda de nya generationerna om vikten av ömsesidig respekt”.



Frågan återstår dock när tillräckliga åtgärder verkligen ska vidtas för att konfrontera och stoppa rasismen inom italiensk fotboll. Det är bra att man vill upplysa och utbilda de yngre, och det är något man definitivt bör fokusera på. Men förändringar i regler och straffsystem, såsom de som Gravina har lovat, är nödvändiga för att visa ett starkare och mer konsekvent åtagande för att skydda spelarna mot rasism. Förhoppningsvis sker det snart.