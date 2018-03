Modigt, efterlängtat och välförtjänt Sevilla

Twitter: @pinthorp

Modigt, efterlängtat och välförtjänt.

Efter 60 år har Sevilla äntligen kvalat in bland de åtta bästa i Europa. Efter att ha levt i skuggan och prenumererat på pokalen i systerturneringen har klubben äntligen nått en större framgång.

Jag blev själv fundersam när jag hörde det. Har Sevilla aldrig nått kvartsfinal i Champions League? Inte ens med laget för tio år sedan? Aldrig någonsin?

Nej, uppenbarligen inte. Nära flera gånger, men aldrig fulländat.

“Låt ingen ta dina drömmar ifrån dig”, skrev andalusisk media inför matchen. Och det var på “drömmarnas teater” som Sevilla skrev ett nytt vackert kapitel i sin historiebok.

Redan från första mötet skulle Sevilla haft mer med sig. Ett mål, åtminstone. Därför var det en unison massa som pekade på Manchester United som storfavorit inför returen. Erfarenheten, hemmaplan, José Mourinho. Allt pekade på United.

Men det ska spelas ytterligare 90 minuter fotboll. Och uppenbarligen hade Vinzenco Montella präntat in i skallen på sina spelare att “det är omöjligt att vi inte gör mål om vi spelar samma fotboll som på hemmaplan”. Eller något i den stilen.

För Sevilla var, i alla fall från den andra halvleken, mer modigt och vågat än United. Éver Banega och Pablo Sarabia vågade hålla boll, laget utnyttjade det fina kantspelet och chanserna skapades på löpande band.

Det kändes fördömt på förhand när målet aldrig skulle komma efter x antal missade målchanser. Till slut skickade Montella in Wissam Ben Yedder. Men det tidigare så stukade självförtroendet – ett mål på senaste tio – kändes som bortblåst när han vände upp och tryckte in 1-0-bollen. Och kort därefter nickade in 2-0.

Montella visste att det skulle krävas mål på Old Trafford. Och äntligen, i en match där det som mest behövdes, drog de offensiva kugghjulen åt samma riktning. Banega, Sarabia, Ben Yedder. Spelare som pekades ut och behövde vara på topp för ett Sevilla-avancemang. Spelare som också gjorde det.

Men många var bra. Hela Sevilla var bra. Över 180 minuter också ett väldigt välförtjänt kvartsfinal-lag i världens mest prestigefyllda turnering. Det tog några år och några försök, men nu är Sevilla där.