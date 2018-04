Går Barça mot en obesegrad säsong?

Twitter: @pinthorp

Det har pratats om det ända sedan årsskiftet. Är säsongens upplaga av Barcelona på väg att göra det “omöjliga” och gå igenom ett helt ligaspel utan att förlora?

De tuffaste uppgifterna har betats av, en efter en. Och efter helgens comeback på Ramón Sánchez Pizjuán återstår inte många matcher där jag kan tänka mig att Barça skulle förlora.

Sevilla brota var den på förhand kanske tuffaste matchen kvar. Visst, både Valencia och Real Madrid finns några veckor bort, men de spelas på Camp Nou.

Att Sevilla kanske förtjänade mer, att Barça hade precis de där marginalerna med sig som krävs för ett mästarlag må hända. Det blev 2-2 till slut och med fem minuter kvar och ställningen 2-0 till hemmalaget kände nog alla att Ernesto Valverdes sanslösa ligatrend var på väg att brytas.

Återigen tog Leo Messi saken i egna händer och fick sista ordet. Tillbaks efter skadan som uppenbarligen inte verkat påverka den under säsongen annars helt brutala formtoppen som bara stegrat.

Jag tror Barça kommer vinna ligan utan att förlora en match. Det är en sådan säsong.

***

Det kommer inte bli någon inhemsk triumf för Real Madrid, men det gäller att inte slå av på takten för det. Att hålla uppe formen inför det kommande Champions League-spelet är vitalt för att gå hela vägen. Därför kom Gareth Bale och Karim Benzemas mål borta mot Las Palmas som ett lyckobrev på posten.

Ganska tydligt dock vart Zinedine Zidane har sitt fokus. Jesús Vallejo, Achraf Hakimi, Theo Hernández och till och med Marcos Llorente (inte för att han är dålig, men knappast fått något direkt förtroende under Zizou) fick spela mot Las Palmas.

Allt fokus och alla blickar finns redan på kvällens match i Turin. En repris av CL-finalen i fjol men över 180 (minst) minuter. Ett mäktigt taktiskt krig väntar.

***

Jag skrev ju häromdagen om att bara en plats är öppen i den spanska VM-premiärelvan.

Kanske att den där anfallspositionen, som jag diskuterade med Valencia-kännaren Niklas Hermansson, inte är helt vigd för Diego Costa ändå. Jag tror fortfarande brassespanjoren spelar om han tar med sig ett par bra månader in i VM-bubblan. Det är verkligen dags att han lever upp till förväntningarna även i landslagströjan.

Men det finns många som kommer vara med och hugga om platserna. Rodrigo Moreno fortsätter göra mål och vara otroligt viktig för Valencia. Han har även gjort mål i landslaget när han fått chansen. Iago Aspas likaså.

Röster har till och med höjts att Gerard Moreno, Espanyols skyttekung, bör vara aktuell. Tror däremot han kommer in lite för sent. Det finns alldeles för många som “redan ska vara med” och knappast presterar dåligt i sina klubblag. Tyvärr kommer det inte finnas plats för Gerard.

***

Ser fram emot att klubblagssäsongen går in i slutspurten nu. Har själv känt mig väldigt off under landslagsuppehållet och alla träningsmatcher får inte ens en ynka procent av mig att gå igång.

Det är skönt att de riktiga matcherna äntligen börjar.