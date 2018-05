Bale har gett tillbaka för den där miljarden

Twitter: @pinthorp

Han benämndes som miljardmannen när han kritade på för Real Madrid. Att säga att Gareth Bale hade press på sig när han bytte Tottenham mot den spanska huvudstadsklubben är en underdrift. Pressen var enorm. Det är den alltid i Real Madrid. Men det adderar givetvis ännu mer när en prislapp är skyhög.

Han värvades som en “galactico”. Som en stjärnspelare vars enda uppdrag var att vinna titlar åt klubben.

Nu, knappa fem år senare, är det möjligt att Gareth Bale har gjort sin sista match i den vita tröjan. Han har kämpat med skador och fått utstå en hel del kritik för att inte vara tillräckligt bra i spelet. Men när vi summerar den här sejouren är det ingen som kommer minnas perioderna då Bale slet i gymmet eller de matcherna han var osynlig.

Vi kommer minnas en spelare som gjorde skillnad. En spelare som gång efter annan visat vägen i de absolut viktigaste lägena och uppfyllt precis de krav som Florentino Pérez satte upp. Det handlar om att vinna. Att ro titlarna i hamn.

Fem år senare har Bale vunnit fyra Champions League-titlar med Real Madrid. Han nickade in det högst avgörande 2-1-målet i förlängningen i finalen 2014. Han satte sin straff i finalen 2016. Och i går stod han för tidernas bästa inhopp när han ordnade Madrids 13:e titel i turneringen.

Lägg där till insatsen i Copa del Rey-finalen 2014 där Bale avgjorde sent mot antagonisten Barcelona med ett drömmål.

Skadedagarna är nästan fler än de friska. Och vissa säsonger har han inte ens snuddat vid sitt max. Men på fem år har Gareth Bale vunnit elva titlar med Real Madrid och varit mer avgörande än en i mängden när det gällt som mest.

Oavsett om han lämnar i sommar och i sådana fall för vilken prislapp har han gett tillbaka för den där miljarden.

***

Jag tror till och med Zinedine Zidane skriver under på att 2-1-målet raderar fransmannens eget mål från Hampden Park 2002 som CL-finalhistoriens snyggaste.

Herregud vilket mål det är. Med allt vad det innebär. Just Gareth Bale, precis bytts in, och ett tekniskt nummer utan dess like. Ja, jag vet inte. Svårt att greppa.

Jag gläds med Bale och vilket sagolikt sätt att ännu en gång skriva in sig i historieböckerna.

***

En annan notering. Real Madrid ställde upp med exakt samma startelva i årets final som i fjol. Från finalen 2016 har bara två spelare ersatts ur elvan – varav en, just Gareth Bale – ändå har spelat i övriga.

Jag tycker det ger en ganska tydlig bild av ett långsiktigt tänk och var kontinuitet gör med ett lag.

Grattis till tredje raka och 13:e CL-titel totalt, Real Madrid. En svajig säsong blir ändå historisk och det gäller att vara bäst i rätt lägen.