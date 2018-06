Topp 5 värvningar i La Liga 2017/18

Twitter: @pinthorp

VM närmar sig med stormsteg och jag kommer så klart följa upp en del kring det spanska lägret här i bloggen.

Men innan vi tar grepp om mästerskapet i Ryssland tänkte jag blicka tillbaka kort mot ligasäsongen och några av de nyförvärv som på mig gjorde störst avtryck.

Här kommer en klassisk topp fem-lista.

5. Maxi López (från Defensor Sporting till Celta Vigo)

Raka vägen från uruguayanska ligan in i hetluften. Att han hade ett bra målfacit var välkänt – men att han kunde leverera på den allra högsta nivån utan egentligen någon tid att acklimatisera sig var imponerande. Landade till slut på 16 mål.

4. Pablo Fornals (från Málaga till Villarreal)

Tog på sig en stor kostym när han värvades för ganska stora pengar inför säsongen. Det tog lite tid att växa in i den, men efter han har Fornals blomstrat till en ännu bättre spelare än vad han var i Málaga.

3. Andrés Guardado (från PSV Eindhoven till Real Betis)

En av de värvningarna som jag personligen hade störst förväntningar på inför säsongen. Många minns honom säkert som en skicklig ytter från tiden i La Liga och kanske främst Deportivo La Coruña tidigare, men har skolats om till central fältare i PSV Eindhoven och tagit nya steg framåt i karriären.

Inbringat både rutin, passningsspel och välbehövlig spelförstående på ett annars ofta kaotiska Betis-mittfält.

2. Cristhian Stuani (från Middlesbrough till Girona)

Har målmässigt gjort en bättre säsong en gång tidigare i karriären. Men då handlade det om Segunda División och Albacete. Hackade sig länge fram i Espanyol och gjorde störst avtryck säsongen 2014/15, men efter två misslyckade år i England återvände Stuani till La Liga och gjorde omedelbar succé i Girona. 21 ligamål var 42% av lagets totala målproduktion.

Har välförtjänt belönats med en plats i Uruguays VM-trupp – även om konkurrensen framåt är mördande.

1. Gonçalo Guedes (från PSG till Valencia)

Tveklöst säsongens värvning. Lånades in via demon-agenten Jorge Mendes och blev ett av hela Europas största fynd. En av ligans mest sevärda spelare, framför allt under hösten, och en otrolig påverkan på Valencias framfart.

Kommer förhoppningsvis få en viktig roll för Portugal i VM.