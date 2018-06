Genomgång av det spanska laget inför VM-premiären

Twitter: @pinthorp

Ja, herregud vilken premiärmatch vi har framför oss. Portugal-Spanien. Iberiskt derby, eller vad vi ska kalla det, och en kamp mellan två stora fotbollsnationer. Vändningen kring Julen Lopetegui för ett par dagar sedan har givetvis trissat upp det här mötet och gjort saker och ting mindre självklara i det spanska lägret.

Hur mycket vill Fernando Hierro, som nu tagit över tränarrollen, förändra så här tätt inpå en premiär? Det klart att han också han sina favoriter till spelare i truppen. Sitt sätt att praktisera fotboll. Sitt sätt att vilja göra avtryck och sätta en prägel.

Jag gissar dock att det blir så få förändringar som möjligt just i det här läget. Något annat vore väldigt märkligt.

Här kommer hur som helst en kort genomgång av de spanska lirarna som ska göra jobbet i VM. De flesta välkända för den stora massan, men några lirare har smugit lite under radarn.

1. David de Gea (målvakt, Manchester United)

Andra mästerskapet som förstakeeper för de Gea. Har varit enastående i kvalet och på nytt gjort en fenomenal säsong i klubblaget. En av världens bästa på sin position.

2. Dani Carvajal (högerback, Real Madrid)

Missade EM för två år sedan efter att ha skadat sig i Champions League-finalen. Och det klart han tänkte de värsta tankarna när han skadade sig på nytt i CL-finalen mot Liverpool i slutet av maj, men även om han inte är fit for fight till inledningen är han kvar i truppen. Har en bra vår i ryggen.

3. Gerard Piqué (mittback, Barcelona)

Gjort en ganska stark säsong i klubblaget, framför allt en bättre vår än höst. Rutinerad som få i sammanhanget och samarbetet med Ramos har varit bra i kvalet.

4. Nacho Fernández (ytterback, Real Madrid)

Kan användas på alla positioner i försvaret men framför allt backup som högerback och centralt. En av de som levererat på jämnast nivå i Real Madrid den gångna säsongen.

5. Sergio Busquets (central mittfältare, Barcelona)

Nyckelspelare både i klubblaget och landslaget. Stod över en träningsmatch på grund av sjukdom.

6. Andrés Iniesta (offensiv mittfältare, Vissel Kobe)

Redan vunnit allt som går att vinna och gör nu sina sista veckor på den stora fotbollsscenen. Ofta bäst när det gäller.

7. Saúl Ñiguez (central mittfältare, Atlético)

Utvecklats enormt i Atlético de senaste 2-3 säsongerna och nu en given spelare i laget. En av få i Spanien som kanske är bättre utan boll än med boll. En annorlunda typ som kan bli viktig i längden.

8. Koke (central mittfältare, Atlético)

Konkurrerar framför allt med Thiago Alcântara om en startplats. En av lagets bästa passningsspelare och taktiskt väldigt skolad.

9. Rodrigo Moreno (anfallare, Valencia)

Gjort sin bästa säsong i karriären. 16 mål på 37 ligamatcher för Valencia. Få spetskvalitéer men bra på det mycket.

10. Thiago Alcântara (central mittfältare, Bayern München)

Har varit en viktig spelare när han hållit sig skadefri under kvalet. Bollbegåvning som få, alltid en potentiell matchvinnare.

11. Lucas Vázquez (yttermittfältare, Real Madrid)

Gjort en väldigt fin säsong i Real Madrid. Inte mycket landslagsrutin men erbjuder djup och speed och kan bli en joker i turneringen.

12. Álvaro Odriozola (högerback, Real Sociedad)

Har inte ens en handfull landskamper på kontot men startar förmodligen premiären. Har en bra säsong i Real Sociedad med sin in i mästerskapet. Följsam, bra i passningsspelet, följer gärna med i offensiven.

13. Kepa Arrizabalaga (målvakt, Athletic Club)

23-åringen är en av e största spanska målvaktstalanger som kommit fram de senaste åren. Ryktades friskt till Real Madrid tidigare men har nu förlängt med Athletic. Otroligt reflexsnabb.

14. César Azpilicueta (ytterback/mittback, Chelsea)

Kan lira överallt i backlinjen. Varit en av Chelseas bästa spelare över flera år nu.

15. Sergio Ramos (mittback, Real Madrid)

Lagkapten och en självklar nyckelfigur.

16. Nacho Monreal (vänsterback, Arsenal)

En av få miniöverraskningar i truppen på en position där konkurrensen är hög. Tvåa, eller kanske rent av trea, bakom Alba.

17. Iago Aspas (anfallare, Celta Vigo)

Fullkomligt öst in mål i Celta Vigo under säsongen och kommer i stor form till VM. Hoppade in och nätade i förra träningsmatchen.

18. Jordi Alba (vänsterback, Barcelona)

Haft sin bästa säsong i karriären. Brukar också trivas bra i landslaget där mycket går via vänsterkanten.

19. Diego Costa (anfallare, Atlético)

Besten som återvänt till Atlético har knappast öst in mål under våren, men blotta närvaron på planen höjer ofta medspelarna. En annorlunda och mer statisk och fysisk anfallsspelare än konkurrenterna.

20. Marco Asensio (offensiv mittfältare, Real Madrid)

En av världens bästa vänsterfötter. Ett ständigt hot och en rejäl jokerstämpel.

21. David Silva (offensiv mittfältare, Manchester City)

Har en ny väldigt fin säsong bakom sig i Manchester City. En av lagets mest rutinerade spelare. Nyckel för offensiven.

22. Isco (offensiv mittfältare, Real Madrid)

Trollgubben från solkusten har varit ordinarie och som bäst i de viktigaste landskamperna de senaste två åren. Har ofta startat i en fri roll på mittfältet eller rent av som anfallare.

23. Pepe Reina (målvakt, Napoli)

Har varit tredjeslips i över ett decennium nu. En skojare i gruppen och en av lagpapporna.

***

Det ska bli väldigt intressant att se om Hierro väljer att göra någon tydlig förändring jämfört med hur det har sett ut i träningsmatcherna. Det starkaste tipset är att Rodrigo får flytta på sig och Aspas eller Costa går in som anfallare. Eventuellt att Koke tar en plats på det centrala fältet. I övrigt bör det vara oförändrat.