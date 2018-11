Är det någon som vill vinna La Liga?

Twitter: @pinthorp

Smekmånaden är över för Santiago Solari. Efter fyra raka segrar och en sprudlande anfallsfotboll med 16 gjorda mål smällde Real Madrid rakt in i den Eibariska väggen. Knappast någon mjuk smäll utan med full kraft.

Visst påminner det inte så lite om hur fallet var för Julen Lopetegui? Undantaget supercup-förlusten mot Atlético började det ju annars så väldans bra, där allt kulminerade i hemmasegern mot Roma. Därefter började laget falla ihop.

Nu är det för tidigt att måla fan på Solaris vägg. Ingen vinner varje gång. Det är väl mer sättet som Real Madrid åker till Ipurua och blir krossat som är alarmerande.

Lyckligtvis för huvudstadsklubben så fortsätter lagen uppe i toppen att tappa poäng. Alavés hade kunnat vara i serieledning men föll borta mot Leganés. Espanyol klantade till det rejält hemma mot Girona. Och på Metropolitano såg Atlético ut att gå mot segern men ett sent Ousmane Dembélé-mål grejade en poäng var.

Vilken fantastisk inramning det var på Metropolitano för övrigt. Det har ju inte hunnit bli så många klassiska kvällar på Atléticos nya arena sedan flytten förra säsongen. Tifot inför matchen var världsklass och stämningen under likaså. Det hade kunnat bli en kväll att minnas med idel positiva ting, men Atleti orkade inte löpa linan ut.

Det var dock oerhört efterlängtat att just Diego Costa gjorde mål. Han har inte gått att känna igen under hösten. En ökad målform på brassespanjoren och Atleti får mycket mer gratis framöver.

Barça? Oerhört starkt att undvika plumpen. Och ödets ironi att den så omskrivne Dembélé – som påstås lida av spelmissbruk och har svårt att passa tider – hoppar in och frälser sitt lag. Han är uppe i ganska många viktiga fullträffar den här hösten nu. Men starta fotbollsmatcher, det får han inte göra.

Upp i serieledning har i stället Sevilla tagit sig. Tänka sig, en tredjedel in. Jag hade svårt att definiera Sevilla inför säsongen med en stor omsättning på spelare och en ny och relativt oerfaren tränare vid sidlinjen. Min förhandsgissning var att det skulle bli ett mellanår. Ibland är det kul att vara väldigt snett på det. Sevilla är roligt att titta på hösten 2018, spelar en vägvinnande fotboll och eftersom övriga toppkonkurrenter redan tappat rekordmånga poäng (i paritet med hur det sett ut under den senaste decenniet) kanske det här kan vara säsongen då Sevilla kan utmana hela vägen in över målsnöret.

***

Jag vet vad ni Valencia-supportrar sitter och tänker ni.

“Fan, varför gjorde vi inte fjolårets höst nu i stället – då hade vi varit i serieledning”.

Det är ju lätt att tänka så. Med det laget och förutsättningarna som fanns. Men charmen i sportens värld är att det inte alltid blir som förväntat. Däremot har Valencia börjat kravla sig upp från den djupa grop som grävdes i början av säsongen.

3-0 hemma mot Rayo är ett bra resultat. Santi Mina leder offensiven och lär bli svår att flytta på efter den här sanslösa månaden han har i ryggen.

***

Bara tre mål från El Madrigal (Estadio de la Ceramica sätter sig inte hos mig) mellan Villarreal och Betis. Och då bröt ändå Gerard Moreno sin måltorka.

***

Paco Alcácer snittar alltså mål var 29:e minut i Bundesliga. Herregud vad han fullkomligt flyger fram.

Jag gläds med grabben och hoppas han flyger hela vägen tillbaka till La Liga en vacker dag.