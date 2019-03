Getafe ser alltmer självklart ut för topp fyra

Twitter: @pinthorp

Valencia närmare Europa-plats, Villarreal på säker mark och Athletic Club med en alltmer stabilare tillvaro i tabellen. Börjar saker och ting vara som brukligt i Spanien?

Nja, det är inte en sådan säsong. Getafes segertåg tuffar vidare och laget har fyra poäng till godo till Alavés (!) som fortsatt är femma.

Det är så svårt att ta in.

Föga förvånande att Pepe Bordalás lag lyckades besegra Huesca dock. Även om Enric Gallego – ni vet spelaren som avancerat i seriesystemet likt en sagodröm och gjorde La Liga-debut som 32-åring för några veckor sedan – gav pyttelaget Huesca ledningen så räckte det aldrig för att störa Getafe till poängtapp.

Två nya baljor från Jaime Mata – som i sin tur debuterar i La Liga som 30-åring – och nu har alltfler rader börjat skrivas om den mångfacetterade anfallaren vars framtid inte alls vilar helt säker i Getafe. Han har varit bra i många säsonger i följd nu, om än på en lägre nivå i systemet. Den enda som talar emot att kunna ta nästa kliv när det gäller klubbhierarki är väl just åldern.

Och det verkar ju inte som att Getafe har funderat på att titta i backspegeln överhuvudtaget så lyckas man behålla Jaime Mata – det är i alla fall större chans än att tränare Bordalás blir kvar – lär det också bli debut i europeiskt turneringssammanhang nästa säsong.

Champions League rent av? Tja, som säsongen har varit och som Getafe spelar för tillfället blir jag inte förvånad om det bär till en fjärdeplats.

***

Snacka om viktig trea för Villarreal i regionsderbyt mot Levante. Två sena mål – där man förvisso fick en del hjälp på traven – säkrade segern borta på Ciutat de Valencia.

***

Riktigt galen andra halvlek mellan Sevilla och Real Sociedad under söndagen.

Wissam Ben Yedder gjorde hattrick på 14 minuter. Hans andra den här säsongen och totalt åttonde i karriären. Oerhörd form på den franske anfallaren just nu.

Mikel Oyarzabal gjorde också hattrick i matchen. Tyvärr gjorde han ett i fel bur.

Sevilla vann 5-2 och gav hemmapubliken på Sánchez Pizjuán en välbehövlig replik efter en mindre lyckad Europa League-insats i torsdags.

Trots en rejäl dipp som varit påtaglig och påfrestande har Sevilla alla möjligheter att sy ihop säsongen till någonting riktigt bra.

***

John Guidetti har tinat och fick återigen speltid för Alavés.

Blev 1-1 på Mendizorrotza mot Eibar. JG fick hoppa in sista kvarten.

***

Raúl de Tomás är väl Real Madrids hetaste anfallare för tillfället?

***

Valencia har helt klart medvind just nu och upplever säsongens bästa period. Har lyft stegvis i tabellen, redan klart för cupfinal, har ett okej utgångsläge i Europa League-åttondelen mot Krasnodar (2-1 i första mötet på Mestalla efter två nya mål av Rodrigol) och i söndagens tidiga eftermiddagsmatch lyckades Girona besegras på bortaplan trots 2-2-läge med några minuter kvar och Facundo Roncaglia utvisad.

Ferran Torres smällde in avgörande 3-2. Supertalangen som är född 2000 och var den förste spelaren född på den här sidan millennieskiftet att starta en La Liga-match (och den andre att göra mål, Vinícius Júnior hann före) gjorde därmed sitt andra ligamål för säsongen.

Precis som hela Valencia har Ferran varit bättre sedan nyår och ynglingen har successivt börjat ta för sig mer.

En spelare att hålla koll på.

***

I morgon måndag sticker jag till Málaga och riktar fokus från La Liga till Segundan.

Riktigt fin match som väntar på La Rosaleda sent i morgon kväll mellan Málaga och Osasuna.

Två lag som historiskt har många respektive säsonger i högstadivisionen – 37 var för att talar klarspråk. Två lag som mycket riktigt också tillhör toppsiktet av Segundan och vill uppåt.

Osasuna är tvåa just nu men har chans på serieledning vid en viktoria (Granada leder). Málaga är just nu femma vilket innebär play off i kampen om den sista platsen till La Liga.

NI HÖR! I brist på La Liga-fotboll är det alla blickar mot La Rosaleda i morgon. I jämförelse är toppskiktet i Segundan brinnande hett.