La Liga-tabellen börjar se alltmer klar ut inför slutomgången

Twitter: @pinthorp

Först och främst passar jag på att gratulera Villarreal, Levante och Valladolid till nya La Liga-kontrakt.

Villarreal var i princip redan på säker mark men en 1-0-viktoria mot Eibar gjorde att det kändes som att de spelade hem kontraktet på egen hand. Säkerligen skönt efter en riktigt bökig säsong. Villarreal med en budget för att utmana om Europa-platser och definitivt också ett lag för det. Nya tag nästa säsong.

Däremot ser det allt mörkare ut för Girona, som är på vippen att degraderas efter att ha tappat ledning till förlust hemma mot Levante. Och bara en ynka poäng hade också gjort att utgångsläget hade varit annorlunda. Men nu är det hopplöst. Celta Vigo är tre poäng framför i tabellen, och de spelar lika när det gäller inbördes. Därmed gäller målskillnad och då har Girona sex baljor att hämta in på en match.

Det kommer förstås inte att ske.

Dessutom möter Celta ett redan avsågat Rayo på hemmaplan och kommer garanterat vilja avsluta starkt och visa hemmafansen att de har i Spaniens finrum att göra.

Inte annat än att jag lider lite med Girona trots allt. Vunnit mot Real Madrid, Valencia och Sevilla. Kryssat mot Barcelona. Kryssat tre (!) gånger mot Atlético med copan inkluderad. Ändå marginaler från att åka ur. Det är tufft.

***

Även kring Europa-striden börjar det allt mer klarna inför den slutgiltiga omgången. Athletic körde över Celta hemma på San Mamés där Raúl García blev tvåmålsskytt, och har nu tre pinnars försprång gentemot lokalrivalen Real Sociedad samt Espanyol som också är med och hugger på den sista Europa League-platsen.

Det finns dock inte att alla tre hamnar på samma poäng eftersom Espanyol och La Real möts i Barcelona i slutomgången. Sanslös fight att vänta där.

Dessutom tar sig Athletic ner till Ramón Sánchez Pizjuán för att möta Sevilla som rent matematiskt fortfarande kan nå fjärdeplatsen. Det vore otroligt om det blev Espanyol – som är formstarkt, bör tilläggas – klev upp som tabellsjua när vi summerar säsongen.

Samtidigt går det under understryka nog hur imponerande resa Athletic har gjort under Gaizka Garitanos ledning. När han kom in var laget fast förankrat i bottenskiktet av tabellen. Efter nästan halva säsongen spelad rent av under nedflyttningsstrecket.

Men efter nyår har lejonen från Bilbao vaknat till liv och gjort en fantastisk resa. Tillbaka till grunderna med en starkare defensiv och ett spel på hemmaplan som äntligen har lyft. Oavsett om det räcker till Europa så har Athletic gjort en fantastisk vår, men det vore sannerligen kronan på verket och anledning att fira rejält efter säsongen om det faktiskt lyckas.

***

Valencia klev förbi Getafe i kampen om den sista Champions League-platsen i och med 3-1 hemma mot det sjunkande skeppet Alavés.

Getafe gjorde en stark första halvlek (i alla fall halvtimme) på Camp Nou men hade behövt sätta dit någon av sina (läs Jorge Molinas) målchanser för att komma därifrån med poäng. Nu har Valencia i stället initiativet inför slutomgången.

Att Los Ché dessutom möter ett redan La Liga-säkrat Valladolid, som säkerligen firade ordentligt efter segern borta mot Rayo i går, gör inte saken enklare för Getafe.

Nog ska Valencia klara av att fixa det här. Men hade det inte varit just Valencia så hade jag varit mer säker.

***

Real Madrid har alltså elva förluster i La Liga den här säsongen.

Påskyndar lyxrenoveringen till sommaren ännu mer.