Betyg på La Liga-lagen 2018/19 - del I

Jag hade tänkt att vänta lite med att grotta i Silly Season här på bloggen men det är så klart svårt att undgå det faktum att Xabi Alonso är tillbaka inom spansk fotbollen – den här gången på tränarbänken i sitt Real Sociedad. Det känns som ett tränarnamn vars resa enbart börjar i La Real.

I dagarna har också Rubi annonserat att det inte blir någon fortsättning i Espanyol. Trots framgången att ta klubben till Europa väljer han hellre projektet i Real Betis. Det ska dock understrykas att det finns annan ekonomi och framför allt helt annan potential i Sevilla-klubben. Således inte chockerande att välja Betis före Espanyol.

Fler namn lär cirkulera i sommarens tränarorkan. Det kommer hända mycket på flera håll. Jag är kanske mest spänd på vem som i slutändan tar över Sevilla. Känns som att Monchi står lite vid ett vägskäl. Det gäller att inte halka efter lagen som är före i hierarkin alltför mycket. Det måste satsas för att cementera platsen i toppskiktet. För lagen där bakom kommer göra det.

Nåväl, det var trots allt inte det jag hade tänkt att skriva om, utan snarare blicka tillbaka en sista gång på säsongen som nu avslutats.

Här kommer en bättre-sent-än-aldrig-summering med betyg på samtliga La Liga-lag. Del I med lagen placerade 11-20. Del II med lagen som parkerade på övre halvan. Jag tänker att jag kör 1-10-system när det gäller betygsskalan där 1 är katastrof och 10 högt över förväntan. Så slipper vi hålla på med plus och minus på alla treor.

Here we go!

20. Rayo Vallecano – 3

Det är svårt att ge Rayo ett högre betyd när laget slutar sist i tabellen. Men som alltid har det varit en härlig addition till La Liga. Klubben från Vallecas berör och skakar alltid om. Slog både Real Madrid och Valencia i slutet av säsongen, men för ihåligt bakåt och alldeles för beroende av RDT framåt.

Bästa spelare: Raúl de Tomás.

***

19. Huesca – 3

Det här är väl ett betyg som egentligen är snuddar vid godkänt. Det klart Huesca ändå hade en ambition att lösa nytt kontrakt, men för en nykomling som aldrig varit i La Liga och egentligen aldrig ens placerade att nå hela vägen – i alla fall inte redan nu – har det varit en lärorik säsong och en trevlig bekantskap. Många spelare bör ha spelat till sig nya kontrakt i La Liga.

Bästa spelare: Ezequiel Avilá.

***

18. Girona – 3

Tog poäng av topplagen, men hade förtvivlar svårt att vinna på hemmaplan. Då hjälper det inte ens att ha en av ligans främsta målskyttar i laget. Hoppas vi får se Pedro Porro och Portu i La Liga kommande säsong.

Bästa spelare: Cristhian Stuani.

***

17. Celta Vigo – 2

Bedrövlig säsong. Stor tränarcirkus och ett lag alldeles för beroende av en spelare.

Bästa spelare: Iago Aspas.

***

16. Valladolid – 6

Tog sig upp via kvalspel förra säsongen och klev in med lägst budget av alla. Att då klara kontrakt innan sista omgången är klart godkänt betyg för Valladolid.

Bästa spelare: Fernando Calero.

***

15. Levante – 5

Gjorde vad som förväntades. Blev aldrig riktigt indraget i bottenstriden på slutet och kan se tillbaka på en ganska fin säsong. Framför allt underhållande med mycket fart och svängdörrar bakåt.

Bästa spelare: José Campaña.

***

14. Villarreal – 4

En väldigt fin avslutning skärmade över en bedrövlig ligasäsong överlag. Både trupp och budget för att utmana om Europa. Spelmässigt fortfarande ett fint lag men hade svårt med slutprodukten. Alla anfallare besvikelser.

Bästa spelare: Santi Cazorla.

***

13. Leganés – 8

Klubbens bästa placering någonsin. Inte ens i närheten av en bottenstrid. Solitt bakåt vilket la grunden. Tog några enorma segrar dessutom, bland annat mot Barcelona i ett tidigt skede och den för Leganés räkning redan klassiska 3-0-viktorian på Ramón Sánchez Pizjuán mot Sevilla.

Bästa spelare: Óscar Rodríguez.

***

12. Eibar – 7

Underhållande gäng som fler borde få upp ögonen för. Gör en helt lysande säsong med klubbens mått mätt. Joan Jordán närmade sig ett större genombrott, Marko Dmitrovic bevisade att han är en målvakt av hög klass och gamle Charles pytsade 14 gånger.

Bästa spelare: Joan Jordán.

***

11. Alavés – 7

Ännu högre betyg om vi bara hade bedömt hösten, men Alavés svala vårsäsong syntes även på den slutliga tabellplaceringen. Framför allt bra defensivt.

Bästa spelare: Jony Rodríguez.