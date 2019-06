Mallorca tillbaka i La Liga med en av Spaniens mest hyllade tränare

Twitter: @pinthorp

Mallorca tillbaka i La Liga efter sex års frånvaro. År präglat av ekonomiskt strul och noll kontinuitet.

En amerikansk miljardär kom in i bilden men det är långt ifrån bara de finansiella medlen som varit bidragande till Mallorcas återkomst. Det har tagits fram en mer långsiktig plan. Det satsas på flera spelare från regionen.

Inför säsongen i La Segunda fanns inte ens en uttalat målsättning om att nå avancemang. Inte ens play off. En bonus kanske, men inget krav. Mallorca skulle tillbaka, men skulle skynda långsamt.

Men ibland klaffar det mesta på en gång. Vicente Moreno fanns redan på tränarbänken och är hyllad som en av de mest lovande coacherna i hela Spanien. I Salva Sevilla satt man på en av hela seriens bästa spelare. En lirare som med facit i hand dessutom klivit fram när allt har ställts mot sin spets. Lägg till de yngre spelarnas stora kliv på bara ett år och värvningarna som kom in och levererade i januari och det blir allt mer logiskt att Mallorca är klart för en La Liga-återkomst.

Fast inför returen på Son Moix i går kväll var jag nog inte ensam om att tro på Deportivo. 2-0 från första mötet där det sena andra målet kändes som en magspark för Mallorca. Att resa sig ifrån det är starkt. Att resa sig och vinna med 3-0 är sanslöst.

Salva Sevilla och Iddrisu Baba var fenomenala på det centrala fältet. Det kändes som att varje gång Deportivo höll på att käka sig in i matchen så steppade Mallorca mittfältsgiganter upp och banade väg för sina lagkamrater. Att sedan Abdón Prats, född på ön och en egen produkt, hoppar in och skickar in 3-0 med ett drömmål är symboliskt vackert i sig.

Låt oss bara hoppas att den lokala förankringen består och att ägarna inte tar sig vatten över huvudet.

Framför allt gläds jag med supportrarna som slutit upp bakom sin klubb och ett fotbollsintresse som konsekvent ökat på ön de senaste åren. Det blir fint att ha Mallorca tillbaka i La Liga.

***

Kanske lika bra för Depor att inte studsa tillbaka för tredje gången i följd?

Att bygga vidare ett år till och inte återvända till La Liga med ett lag och en budget som inte är helt hållbar?

Deportivo kommer alltid förbli Deportivo och en klubb som ska vara högre upp i systemet. Även om det tappas ett par spetsspelare kommer det garanterat in ett par också. Jag har svårt att se att Depor inte gäller som en av favoriterna i Segunda División nästa säsong.