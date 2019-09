Omgångens elva i La Liga #6

Twitter: @pinthorp

Vi hinner knappt avsluta ena omgången innan vi tar sats mot nästa. Men först kommer här den sjätte omgångens bästa elva.

Rui Silva (Granada)

Arias (Atlético) – Militão (R.Madrid) – Iñigo Martínez (Athletic) – Cote (Eibar)

Joaquín (Betis) – Ødegaard (R.Sociedad) – Arthur (Barcelona) – Oyarzabal (R.Sociedad)

Loren Morón (Betis) – Maxi Gómez (Valencia)

***

Rui Silva (1): Svarade för ett par bra räddningar vid ställningen 1-1 när Granada tog en ny stark poäng.

—

Santiago Arias (1): Första starten för högerbacken. Bra offensivt och räddade en boll på mållinjen bakåt.

Éder Militão (1): Hade det kämpigt i första starten men nu såg man glimtar varför Madrid betalat mycket pengar för brassen.

Iñigo Martínez (1): Överglänste sin försvarskollega när Athletic som robusta ut bakåt.

Cote (1): Sämre första halvlek men riktigt bra i andra när Eibar vände 0-2-underläge. Skruvade in 3-2-målet på frispark.

—

Joaquín (1): Tre assist, även om en inte kommer räknas in i den officiella statistiken, räcker väl som motivering.

Martin Ødegaard (4): Tar plats för fjärde gången. En assist i världsklass och överlag en ny storstilad insats.

Arthur (1): Slog inte bort många passningar och bevisade inte bara att han ska vara given i laget, utan att han också kan skjuta.

Mikel Oyarzabal (1): 2+1 när Real Sociedad promenerade hem tre enkla mot Alavés.

—

Loren Morón (2): Tvåmålsskytt när Betis vände mot Levante. Delad skytteligaledning.

Maxi Gómez (1): Hoppade in tidigt och pytsade två gånger. Bör starta framöver.

***

Här finns ett klassiskt målsvep med samtliga fullträffar från den senaste omgången.