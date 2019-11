Omgångens elva i La Liga #12

Twitter: @pinthorp

Omgången där drakarna aldrig lyfte. En elva som präglas av spelare och lag som normalt sett inte brukar få så mycket tid i rampljuset. Hela omgången personifierar väl vilken oförutsägbar säsong vi har tagit del av så här långt.

Unai Simón (Athletic)

Nyom (Getafe) – Yeray (Athletic) – Salisu (Valladolid) – Cote (Eibar)

Portu (R.Sociedad) – Campaña (Levante) – Joaquín (Valladolid) – R.García (Osasuna)

Maxi Gómez (Valencia) – Chimy Ávila (Osasuna)

***

Unai Simon (1): Athletic-målvakten helt enorm borta mot Villarreal. Flertalet avgörande räddningar. Ordnade en pinne.

—

Allan Nyom (1): Mest spelat till vänster men fick nu återvända till sin naturliga position och var riktigt bra mot Celta när Getafe bortasegrade.

Yeray Álvarez (2): Fick ju god hjälp av sin målvakt, men gjorde också en väldigt stark insats i mittförsvaret mot Villarreal.

Mohamed Salisu (2): Vi upplever ett genombrott i La Liga just nu. Valladolids unge mittback med ny jättefin prestation.

Cote (2): En av de bättre på planen när Eibar lyckades vända mot Leganés.

—

Portu (1): Matchvinnare med dubbla mål mot Granada. Varit bra hela hösten.

José Campaña (2): Inne på sista säsongen i Levante? Inlett otroligt bra. Ny stor prestation mot Barcelona med både mål och assist.

Joaquín Fernández (1): Joaquín tänker ni? Well, inte den Joaquín, utan Valladolids skicklige ankare på mittfältet. Målskytt mot Mallorca.

Rubén García (2): Stor form på Rubén García för tillfället. Involverad i det mesta hos frejdiga Osasuna.

—

Maxi Gómez (3): Avgjorde för Valencia med sent nickmål. Redan den nyckelspelaren han värvades för att vara.

Chimy Ávila (2): Gör bara snygga mål, så även mot Alavés. Vilken spelare.