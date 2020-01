Höstens elva i La Liga baserat på omgångens lag

Twitter: @pinthorp

Vi är nästan halvvägs in i säsongen. Nu kan vi i alla fall stänga den spanska fotbollen för 2019 och vilket år det varit. Personligen ett väldigt speciellt år då jag varit närmare och mer delaktig än någonsin. Har kommenterat minst en match varje omgång, från januari till december. Även lite playoff i juni.

Helt makalöst skoj och jag känner mig mer taggad är någonsin att fortsätta bevakningen av La Liga även här på bloggen.

Nu gör vi ett litet avstamp kring hösten som varit och den första sånär på halva som spelats. Har själv alltid gillat statistik, listor, tabeller och dylikt. Nördar ofta ner mig i sånt. Inte bara när det gäller fotboll och sport. Det är också en av anledningarna att jag drog igång “omgångens elva” till den här säsongen.

Fotboll är en färskvara och det är enkelt att glömma vad som skedde för en eller ett par månader sedan. Här kommer i alla fall en höstelva helt baserat på mina val i omgångens lag under säsongen hittills. Det kanske inte blir helt i linje med vad jag själv hade valt som den bästa elvan, men samtidigt är det ingen som tar plats utan att faktiskt förtjäna det på ett eller annat sätt.

Unai Simón (Athletic)

Navas (Sevilla) – Diego Carlos (Sevilla) – Salisu (Valladolid) – Reguilón (Sevilla)

Messi (Barcelona) – Cazorla (Villarreal) – Ødegaard (R.Sociedad) -Campaña (Levante)

Benzema (R.Madrid) – Chimy Ávila (Osasuna)

***

Unai Simón (3): Nio nollor. Athletic har bara släppt in tolv mål i ligan. Att det tangerar klubbrekordet från 1969/70 är mycket Unai Simóns förtjänst.

—

Jesús Navas (4): Bittert för Ander Capa, som gjort en så stark höst. Men Navas har en notering till godo. Fantastisk höst för Navas i Sevilla. Nytändning i karriären.

Diego Carlos (4): Helt klart ett fynd. Gjort ett lysande första halvår i Sevilla, inte minst när Dani Carriço var skadad och han tog ännu mer ansvar.

Mohamed Salisu (3): Germán Sánchez i Granada och Gerard Piqué i Barcelona står på lika många. Plockar in Salisu före som spridit in sina prestationer och känns kul som ett genombrott den här hösten.

Sergio Reguilón (2): Fanns ett par vänsterbackar med två noteringar. Reguilón får ändå gå före Estupiñan sett till sunt förnuft.

—

Lionel Messi (5): Den stora anledningen att Barcelona tagit så många poäng.

Santi Cazorla (3): Makalös höst. Vem trodde att han skulle komma tillbaka efter ett dussintal operationer och flera års frånvaro?

Martin Ødegaard (7): Den spelare som varit uttagen flest gånger. Ingen tillfällighet. Gatan vilken höst han har gjort, en av säsongens bästa spelare.

José Campaña (3): Bra frisparksfot, duktig i passningsspelet, kan lira både centralt och på en kant. Sagt det förr, men Campaña är redo för större uppdrag nu.

—

Karim Benzema (5): I skytteligatopp och en ledare i Real Madrid. Känns bättre än någonsin.

Chimy Ávila (5): Varit med många gånger med tanke på hur “få” mål han gjort. Men varit en stark referenspunkt i en duktig nykomling. Och gör bara snygga mål.

***

Hade jag plockat ut en elva rent subjektivt med mina intryck från den här La Liga-hösten så är det faktiskt inte särskilt många förändringar jag hade gjort. Unai Simón förtjänar sin plats i målet. Sevillas ytterbackar har varit fantastiskt bra, liksom nyförvärvet Diego Carlos centralt i försvaret. Martin Ødegaard, Lionel Messi & Karim Benzema är givna. Även Santi Cazorla i min bok.

Jag hade ersatt Mohamed Salisu (även om han gjort en fantastisk höst och har en stor framtid till mötes) mot Gerard Piqué, José Campaña mot Casemiro och möjligen lyft upp Lionel Messi i stället för Chimy Ávila för att få plats med Fede Valverde. Men då är vi ju lite kortsiktiga. Så överjävligt bra var han inte de första två månaderna. Likväl tycker jag han ska vara med i surret.

Vilka tycker ni har varit bäst under hösten?

***

Full styrka mot den kommande ligahelgen nu!

Själv dundrar jag igång med superfighten Sevilla-Athletic redan på fredag (i morgon!). Vilken match att inleda det nya året med. Hörs på C More!