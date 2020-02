Omgångens elva i La Liga #22

Twitter: @pinthorp Dags att summera helgens omgång med en elva. Så här ser den ut den här veckan. Asenjo (Villarreal)

Damián (Getafe) – Omeruo (Leganés) – Salisu (Valladolid) – Mendy (R.Madrid)

Óscar (Leganés) – Valverde (R.Madrid) – Cazorla (Villarreal) – Ansu (Barcelona)

Paco Alcácer (Villarreal) – Carlos Fdez (Granada) *** Sergio Asenjo (1): Håller han på att spela in sig i EM-truppen? Jättefin form och en stor match hemma i helgen.

—

Damián Suárez (2): Sanslös räd när han bryter igenom och trycker in ledningsmålet på San Mamés. Som karriären tagit fart för Damián.

Kenneth Omeruo (1): Stångades bra med Isak & kompani. Framför allt en stark andra halvlek när Leganés lyckades vända. Gjorde sitt första mål för säsongen.

Mohamed Salisu (4): Wow, vilken utveckling. Kommit från ingenstans och fortsätter imponera. Resolut i allt när Valladolid nollade Mallorca.

Ferland Mendy (2): Gjorde en jättematch i derbyt. Marcelo får svårt att ta tillbaka den platsen.

—

Óscar Rodríguez (2): Räcker det med att hoppa in och sätta en drömfrispark med matchens sista spark? Ja, det gör det.

Fede Valverde: (3): Ny stormatch där Fede Valverde är en gigant. Duktig i båda riktningarna mot Atlético, har få svagheter och tog fram sin grinta när Madrid behövde komma in i matchen.

Santi Cazorla (4): Eleganten Lugo de Llanera var så mästerlig han stundtals var även under hösten.

Ansu Fati (2): Blev yngste tvåmålsskytten i La Ligas historia.

—

Paco Alcácer (1): Lysande i sin La Liga-comeback. Ovant att se honom i gult men mål kommer han göra.

Carlos Fernández (1): Spektakulärt mål när han avgjorde mot Espanyol. Bevisade på nytt att han ska spela i anfallet före Roberto Soldado.