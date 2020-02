Nu vet en hel fotbollsvärld vem Alexander Isak är

Twitter: @pinthorp

December var en aptitretare. Januari var början på genombrottet.

Nu är han här. På riktigt. På den stora fotbollsscenen.

När Alexander Isak vaknar upp och det är fredag morgon pryder han flest tidningar i Spanien och en hel fotbollsvärld har lärt sig hans namn.

Real Sociedad slog ut Real Madrid ur Copa del Rey på Santiago Bernabéu. Laget som i snitt inte ens släppt in ett mål per match under säsongen hittills släppte alltså in fyra mål på hemmaplan. Alexander Isak var involverad i alla fyra.

Ja, det första var ju ett skott som inte gick in, men där Martin Ødegaard – för övrigt utlånad från just Madrid, om någon missat den detaljen – slog in nästa boll. Sedan en fin vänstervolley. Sedan en boll som han smällde rakt upp i första krysset. Och så en målgivande passning som avslutning.

Jag tyckte Real Sociedad skyndade långsamt men smart med Isak i höstas. Han lirade varje match, mer ofta än sällan inhoppare, och allt togs i rätt steg. Det var kanske inte den här första säsongen han skulle explodera.

Eller så var det precis det han skulle göra. Ett drygt halvår senare har han passerat Willian José i hierarkin. Nu är det elva mål på senaste elva matcherna. Då är det mer ofta än sällan han inte spelar hela matcherna.

Januari var början på genombrottet. Februari är genombrottet. Alexander Isak har slagit ned som en bomb.

Det är precis insatser som denna som gör att storklubbarna får upp ögonen och kommer följa varenda steg han tar. Det fanns konkret intresse från Real Madrid redan innan affären från AIK till Dortmund blev av. Intresset har knappast svalnat efter det här.

***

Viva la Copa!

Det nya formatet av Copa del Rey är magnifikt. Storlagen kan inte gå in med fel hand och operera mot de mindre lagen och ändå lösa avancemang. Att ha singelmöten hela vägen fram till semifinal bidrar med fetare matchupplevelser, dramatik och i slutändan ett större engagemang. För det kommer krävas mer av de stora giganterna att ständigt ta sig långt.

De mindre klubbarna, ständigt suktande efter framgång eller en titel, ser ju sin chans. Över ett möte kan Real Sociedad slå ut Real Madrid. Athletic kan rå på Barça hemma i katedralen. Lilla cupmiraklet Mirandés kan slå ut först Celta, Sevilla och sedan Villarreal.

Nu har vi Real Sociedad, Athletic Club, Mirandés & Granada i cupsemifinal.

Det är ju fantastiskt. Tänk att en av dessa klubbar ska lyfta en pokal i vår.